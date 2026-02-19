SDP: Sutra će glasanje razotkrit 'bratstvo i jedinstvo' među onima koji se vrijeđaju...

Trzavice unutar vladajuće većine u SDP-u su u četvrtak ocijenili igrokazom ističući kako će se sutra na glasanju o novom ministru socijalne skrbi pokazati "bratstvo i jedinstvo među onima koji se vrijeđaju i nazivaju glupanima", te dodajući kako se ministri izmjenjuju, a izbornik ostaje.

"Sutra se u Saboru na izglasavanju povjerenja novom ministru testira parlamentarna većina. Sutra, ne za 30 dana. I sutra ćete vidjeti kako složna braća kuću grade i kako vlada bratstvo i jedinstvo među onima koji se u javnom prostoru zadnja dva dana vrijeđaju, nazivaju glupanima, postavljaju nekakve ultimatume. Sutra će se pokazati ona krležijanska, ja ću je malo parafrazirati, u krdu smrdi, ali je toplo", kazala je Sabina Glasovac na konferenciji za medije. Ona je time odgovorila na pitanje novinara o trzavicama unutar vladajuće većine te ultimatume HSLS-ova Darija Hrebaka i DP-ova Josipa Dabre.

Ocijenila je to "otužnim igrokazom u kojem se različiti likovi ujedinjuju oko interesa". A govoreći upravo o kandidatu za novog ministra socijalne skrbi, Alenu Ružiću, u SDP-u su naglasili kako će se sutra u Saboru glasati o 39. ministru u desetogodišnjem mandatu Andreja Plenkovića.

"Ako to stavimo u nekakav prosjek, to znači da je na godišnjoj razini Plenković mijenjao tri do četiri ministra. To je dokaz političke krhkosti, a ne nikakve političke snage", istaknula je dodavši kako se ministri mijenjaju kao na pokretnoj traci dok izbornik, koji ih bira i koji je odgovoran za njihov odabir, ostaje. "U nogometu, nakon niza izgubljenih utakmica i čestih izmjena igrača koje ne rezultiraju boljom igrom, izbornik dobiva otkaz", ustvrdila je.

U SDP-u postavili instalaciju s "igračima" - dosadašnjim ministrima socijalne skrbi

Glasovac je dodala kako je onaj sustav koji treba najveću stabilnost, koji skrbi o radnicima, mirovinskom sustavu, djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom, o najranjivijim skupinama društva, posebno "na tapeti našeg izbornika".

Kako bi dočarali izmjene na čelu samo jednog ministarstva – rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, SDP je u stranačkim prostorijama na Iblerovu trgu uoči sutrašnjeg glasanja o novom ministru postavio instalaciju koja prikazuje igralište i „igrače“ u dresovima s imenima svih onih koji su se izmijenili u ovom mega resoru te razloge njihova odlaska.

"U 10 godina izbornik Plenković promijenio je šest igrača, a sutra se glasa o sedmom", navela je Glasovac.

Pa je tako podsjetila na Tomislava Ćorića, koji je "slabo zabijao golove, ali je uvijek asistirao u mutnim igrama", Nadu Murganić i njene izjave o nasilju u obitelji te dodjelu EU novca privatnom vrtiću, Marka Pavića i njegovo zagovaranje odlaska u mirovinu sa 67 godina, kao i kupovinu parfema "ne bi li se dodvorio EU dužnosnicima na naš račun". Podsjetila je i na Vesnu Bedeković zbog koje je, kazala je, morao reagirati Ustavni sud zbog Zakona o udomiteljstvu, Josipa Aladrovića koji čeka presudu za namještanje poslova te na posljednjeg Marina Piletića koji je, naglasila je, "ostavio najviše kaosa iza sebe".

"Sada Plenković uvodi novog igrača, Ružića, koji je prema napisima u medijima do jučer bio jednom nogom u drugom ministarstvu - obrazovanja. Radi se o čovjeku o kojem brojni mediji pišu da je na čelu KBC-a Rijeka kršio zakon o radu, granske ugovore, mobingirao radnike, ratovao s pojedinim sindikatima, a koji bi sutra trebao skrbiti o poboljšanju položaju radnika i socijalnom dijalogu sa sindikatima. Kakva ironija", ustvrdila je.

Vlašić Iljkić: Sustavu socijalne skrbi ne treba još jedan eksperiment

Stanje u sustavu socijalne skrbi je katastrofalno loše i umjesto da je doveo stručnjaka, Plenkoviću je veći prioritet da riješi politički dug za angažman na lokalnim izborima, dodala je njena stranačka kolegica Martina Vlašić Iljkić.

"Sustavu socijalne skrbi ne treba još jedan eksperiment u režiji Plenkovića nego osoba koja će znati voditi politike utemeljene na Ustavu, zakonima i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Osoba koja pretendira na funkciju rada, mirovinskog sustava i socijalne politike je na sjednicu triju odbora trebala doći sa spremnim planom i odgovorima kako će unaprijediti taj veliki sustav, no čuli smo samo načelna stajališta i floskule", rekla je.

Boris Lalovac je naveo i problem mirovinskog sustava naglasivši kako se po "Eurostatovom izvješću nalazimo na samom dnu, ne samo po mirovinama, nego i po činjenici da će onima koji odlaze u mirovinu životni standard pasti na samo 35 posto dohotka iz njihove posljednje plaće".

"U 10 godina vladavine Plenkovića, ne da se mirovinski sustav poboljšao, nego se još srozao, usprkos nominalnom povećanju plaća i mirovina. Mi smo tek nakon 10 godina došli na omjer plaća i mirovina koji je SDP-ova vlada ostavila 2015. godine nakon najveće recesije i najvećih rezanja. Tada je omjer mirovine i plaće bio 47 posto, danas, tek 10 godina kasnije, omjer ponovno isti i to tek kada su poslušali savjete SDP-a. Nisu nas htjeli slušati zbog ega", kazao je.