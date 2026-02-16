UŽIVO Plenković stigao u Sabor: 'Drago mi je što je novi ministar Ružić prihvatio moj poziv...'

Premijer Andrej Plenković danas će u Hrvatskom saboru predstaviti kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić, koji će potom biti saslušan na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora.

Riječ je o odborima za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport. Uobičajena je praksa da premijer na sjednici odbora predstavi kandidata za ministra koji se naknadno imenuje u Vladu, nakon čega zastupnici postavljaju pitanja o njegovu programu i planovima.

O povjerenju novom ministru zastupnici će potom glasati na plenarnoj sjednici Hrvatski sabor. Za potvrdu je potrebna potpora najmanje 76 zastupnika, a prema najavama glasanje bi se trebalo održati u petak, 20. veljače.

Plenković je početkom prošloga tjedna objavio da dosadašnji ministar Marin Piletić napušta Vladu te da za njegova nasljednika predlaže Ružića, aktualnog ravnatelja KBC Rijeka.

TKO JE NOVI MINISTAR?

Alen Ružić, kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, od 2020. godine obnaša dužnost ravnatelja KBC Rijeka, a iza sebe ima bogatu medicinsku, akademsku i političku karijeru.

Po struci je kardiolog, sveučilišni nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci pri Sveučilište u Rijeci. U stručnim i znanstvenim krugovima poznat je po radu u području kardiologije i zdravstvenog menadžmenta.

Osim profesionalne karijere u zdravstvu, aktivan je i u politici. Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat Hrvatska demokratska zajednica za župana Primorsko-goranska županija. Trenutačno je gradski vijećnik u Rijeka te član županijske skupštine. Ružić je rođen 1972. godine u Rijeci. Na početku zajednice sjednice Odbora premijer Plenković predstavio je novog ministra.

- Zahvalio bih se ministru Piletiću koji je u dogovoru sa mnom od petka saborski zastupnik, ako se izglasa novi ministar. Želim mu da bude aktivan zastupnik. Riječ je o ministarstvu koje je zaduženo za niz važnih pitanja. Da sada netko dođe s nekog drugog planeta on bi mislio da je predsjednik vlade ministar vlada, jer bi pogledao brojeve portfelj je 13 milijardi.

Profesor Ružić je političar, bio je kandidat za župana, ostvario je najbolji rezultat ikada. Drago mi je što je prihvatio moj poziv, siguran sam da će obavljati dužnost ministra najbolje i da će se brzo uklopiti u rad Vlade. Kada je riječ o njegovoj profesiji, on je liječnik što je po meni važan indikator - rekao je Plenković koji je potom predstavio 'širu sliku ministarstva'.

- Svatko tko želi u Hrvatskoj može naći posao. Važno je da se povećao broj ugovora na neodređeno vrijeme, posebno mladih. Kada govorimo o tržištu rada i o plaćama, prosječna plaća narasla je točno duplo u odnosu na prije 10 godina, naša ambicija je da prosječna plaća bude 1600 eura neto. Iskoristili smo velike iskorake sa socijalnim partnerima, sindikatima, ukupno smo osnovice podigli za 52,6 posto.

Učinili smo napore da unaprijedimo položaje hrvatskih umirovljenika. Stali smo iza umirovljenika u trenucima krize. Za 10 posto povećali smo invalidske mirovine. Omogućili smo rad uz mirovine, povećali staž majkama za 12 mjeseci po djetetu. Od ministra Ružića očekujem predloži Hrvatsku saboru predlaganje Zakona o starijim osobama - rekao je Plenković