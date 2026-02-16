Plenković: Vlada otvorena za nuklearnu energiju, Janaf spreman za transport nafte

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada u utorak razmotriti prijedlog zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, istaknuvši da je po pitanju nuklearne energije Vlada "itekako otvorena", jer ona dugoročno predstavlja održivu energijsku tranziciju za gospodarstvo.

"Sutra je na Vladi prijedlog zakona o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, jedan sensibilizirajući zakon", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak navečer

Podsjetio je da Nuklearna elektrana Krško Hrvatskoj omogućuje oko 16 posto energetskog miksa za električnu energiju te je ustvrdio da je ona i sigurna i povoljna.

"Riječ je o tehnologiji Westinghousa, nuklearka je izgrađena 1970-tih godina, radni vijek joj je do 2043. s izglednom mogućnosti da može raditi još minimalno 20 godina, dakle do 2063. Vodimo razgovore sa Slovenijom u varijanti, ako se oni konačno odluče, a to će biti vjerojatno nakon izbora, za izgradnju novoga, drugog bloka Nuklearne elektrane Krško", izjavio je.

Paralelno, naglasio je, s onima koji se bave proizvodnjom električne energije iz nuklearnih izvora razgovarali su o malim modularnim reaktorima, koji su još u razvoju - njihova prva operacionalizacija bi, kako je naglasio, trebala biti kroz otprilike dvije do tri godine u SAD-u, "ako je bude". Slično se radi i u Kini, a postoje i velike i evropske kompanije koje žele tim putem ići, dodao je.

"Mi smo kao Vlada, kada riječ je nuklearna energiji itekako otvoreni, jer smatramo da dugoročno gledajući ona energija koja ne proizvodi ugljični otisak, a to je nuklearna energija, i daje količine koje su Hrvatskoj nužne u kombinaciji s hidroenergijom, koja je glavni izvor električne energije u Hrvatskoj uz velika ulaganja u obnovljive izvore energije, dugoročno predstavlja održivu energijsku tranziciju za naše gospodarstvo i za naše građane", zaključio je Plenković.

Janaf ima kapacitete za transport po normalnoj cijeni

Odgovarajući na upit o značaju Jadranskog naftovoda (Janaf), ponovio je da Janaf može transportirati 15 milijuna tona sirove nafte, bilo kojeg porijekla i blenda (sastava), naglasivši da je to testirano, dok je godišnji kapacitet mađarske rafinerije osam milijuna tona, a slovačke rafinerije šest milijuna tuna.

"Dakle, mi možemo transportirati 15, a njima treba 14 milijuna tona, i to bez ikakvog problema, i još pritom opskrbiti u potpunosti, kao što je i danas slučaj, praktički više od 90 posto sirove nafte koja se prerađuje u rafineriju u Pančevu, u Srbiji. Dakle, s te strane Hrvatska u potpunosti ima kapacitete i ima cijenu koja je normalna, tržišna i usporediva. Uspoređivati cijenu Janafa s onom Družbe Adrije, gdje nema tankera, gdje nema premještanja nafte s tankera u tankove koji su na Krku, pa nakon toga u naftovod je neusporediva", naveo je Plenković. Dodao je i da je isto tako neusporediva cijena s onom TAP-a ili Transalpskog naftovoda, gdje su suvlasnici naftovoda kompanije koje su vlasnici rafinerija kojima se ta ista nafta dovodi.

"Prema tome svi su argumenti tu na našoj strani. Mi smo o tome upoznali vrlo jasno američku administraciju već jako dugo, upoznali sve partnere na razini Europske unije. Mi to sve jako dobro znamo", poručio je i kazao da je Hrvatska tu u potpunosti konzistentna, dobrosusjedska i nastoji učiniti ono što bi svaka odgovorna i saveznica i partnerica činila, i to radisve ovo vrijeme, zaključio je Plenković

Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó je na X-u za prekid opskrbe naftom iz Rusije preko naftovoda Družba Adria optužio Ukrajinu, koja “iz političkih razloga odbija ponovno pokrenuti tranzit nafte naftovodom Družba". Szijjártó je sa slovačkom ministricom gospodarstva Denisom Sakovom poslao pismo hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, u kojemu traži da Hrvatska odmah dopusti transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem Jadranskog naftovoda.

Ministar Šušnjar je na to odgovorio da je Hrvatska spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom, da su Janafovi kapaciteti dostatni te da nema tehničkih izgovora za nastavak uvoza ruske nafte.

"Barel kupljen od Rusije može se nekim zemljama činiti jeftinijim, ali pomaže u financiranju rata i napada na ukrajinski narod. Vrijeme je da se zaustavi to ratno profiterstvo. P.s. - infrastruktura se ne mijenja preko noći, no narativi se ponekad mijenjaju", napisao je Šušnjar na X-u.

Mogućnost uvoza nafte putem Jadranskog naftovoda dio je strategije diverzifikacije koju Europska komisija provodi kao i dio strategije za konačno potpuno ukidanje uvoza fosilnih goriva iz Rusije, izjavila je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Paula Pinho, komentirajući zahtjev Mađarske i Slovačke da im Hrvatska dopusti dovoz ruske nafte.

“Mogućnost uvoza nafte Jadranskim naftovodom dio je strategije diverzifikacije koju Europska komisija provodi s tom zemljom i s dotičnim državama članicama, već niz godina, a također je dio strategije za konačno potpuno ukidanje uvoza bilo kakvih fosilnih goriva iz Rusije”, izjavila je Pinho komentirajući mađarski i slovačkih zahtjev. “Dobra je stvar da postoji ta alternativa i upravo je ta mogućnost rezultat rada Europske komisije i rada također dotičnih država članica,uključujući Hrvatsku”, dodala je Pinho.