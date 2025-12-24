Sjećate se vjeroučitelja koji je 2017. pričao o nabijanju na kolac? Još mu traje suđenje

Za događaj sam saznala nakon poziva jedne kolegice iz druge škole koja me upozorila na članak o predavanju našeg vjeroučitelja. Bio je i zvučni zapis, ali nisam slušala. Mislim da je to bilo vezano uz događaje u Haagu, generala Slobodana Praljka i njegovu smrt. Ne mogu tvrditi na temelju članka je li novinar bio u pravu, no ostao je dojam da je to bio neprimjeren govor, svjedočila je profesorica povijesti Lj. B. R. na suđenju Krešimiru Bagarića na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Riječ je o događaju još s kraja studenoga 2017. godine, a tadašnjeg vjeroučitelja iz O. Š. Matija Gubec u Zagrebu tereti se da je javno poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema pripadnicima skupine ljudi zbog njihove vjerske i nacionalne pripadnosti.

Naime, optužen je da je 29. studenog 2017. od 14,00 do 14,45 sati u Osnovnoj školi "Matije Gupca" u Zagrebu tijekom nastave vjeronauka u 8. razredu objašnjavao kako se trebala provesti “Oluja”.

- Trebali smo pustiti dva koridora, jedan od Zagreba, drugi do Rijeke, pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo, tako je trebalo biti. Ispada da je Đeneral (Ratko Mladić, op.a.) bio u pravu jer on je svoje zaštitio... Trebalo bi automatski rezanje ušiju i vađenje očiju... Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu ministricu vanjskih poslova odmah... Svatko ima svog Mesića, vjerojatno i ovaj razred ima svog Mesića... Imamo neoliberalne demokratske kretene koji misle da je gay OK, da se trebaju svi držati za ruke pod duginom zastavom... Četvrta generacija crvenih uhljeba, a ovo zlo, Vesnu Pusić i Stipu Mesića, za njih je metak u glavu po kratkom postupku... - navode se u optužnici Bagarićeve riječi učenicima.

On tvrdi da nije kriv.

Razgovor je snimio netko od učenika, a snimku objavio portal Index. Bilo je to nedugo nakon presude Slobodanu Praljku u Haagu, koji je tijekom izricanja drugostupanjske presude 29. studenoga 2017. izvršio suicid.

Zbog proteka vremena svjedokinja je kazala da se ne sjeća više detalja, no zna da je za događaj saznala u drugoj polovici prosinca iste godine jer su imali božićnu večeru za djelatnike škole.

- Ne znam koji je bila tema nastavnog sata, ali svi učitelji znaju da djeci s određenom temom treba pristupiti sukladno njihovom uzrastu. Svi mi učitelji znamo i da je prema Ustavu zabranjeno širiti govor mržnje protiv određenih ljudi - rekla je profesorica ogradivši se riječima da nije bila na predavanju niti su djeca kasnije o tome govorila.

Kazala je i da nije bila na satu na kojemu su pedagoginja i psihologinja došli razgovarati s učenicima o tom predavanju, no nakon predočavanja njezina dijela njezina iskaza iz istrage, prisjetila se da je bila prisutna kad su u razred na jedan školski sat došle pedagoginja i još jedna suradnica.

- Mislim da sam ja bila prisutna negdje u zadnjem redu i sam sam pratila, a mislim da su više djeca govorila što misle i kako se osjećaju - rekla je svjedokinja i dodala da je potisnula neka sjećanja zbog privatnih problema, a i od događaja je prošlo osam godina.

Tijekom ispitivanja u istrazi o tom je posjetu stručnih suradnika rekla je da je bila odsutna deset minuta, da je u zadnjoj klupi rješavala neku papirologiju i nije baš pratila što se događa te da je jedan od učenika na kraju rekao: 'Nismo mi to tako učinili iz povijesti'.

Nije se više sjećala ni da je o Bagariću dan nakon objave teksta razgovarala s ravnateljicom, koja ju je obavijestila da će pokrenuti proceduru za njegov otkaz. S Bagarićem o tome nije razgovarala jer on više nije dolazio u školu, a poslije je dobio otkaz.

Objašnjavala je i koje gradivo učenici uče iz povijesti u 8. razredu osnovne škole i kada uče u Vukovaru, genocidu, Domovinskom ratu...

- O Domovinskom ratu učimo u drugoj polovici 8. rata, a Sjećanje na Vukovar obilježavamo svake godine, ali ne idemo u detalje do 8. razreda. Tad imamo i terensku nastavu, pa ako je ona u 1. polugodištu, obradimo tu temu ranije. O genocidu učimo kad se radi gradivo o 2. svjetskom ratu i, nešto sitno, 1. svjetskom ratu te tad spominjemo i Srebrenicu - pojasnila je profesorica.

Na pitanja branitelja, odgovorila je da do tog konkretnog događa nije čula nikakve prigovore na rad vjeroučitelja ni od učenika, ni od kolega.

- Profesor Bagarić bio je razrednik dvama razredima, mislim da je u svakome imao po jednog učenika s posebnih potrebama oko kojih se razrednik treba posebno angažirati. Ne sjećam se više koliko dugo je radio u našoj školi, no sigurno je došao poslije 2007. godine jer tad još nije bio tamo. Sjećam se da je bio razrednik 2014. godine te je sigurno došao koju godinu ranije - kazala je svjedokinja te ponovila da joj nije poznato da bi ranije bilo nekih sličnih incidenata niti je primijetila da bi netko od tih učenika bio uznemiren predavanjem, barem to pred njom nisu pokazivali.

Obrana je imala primjedbu na iskaz svjedokinje budući da je sama rekla da o događaju zna iz članka na Indexu, za koji ne zna je li novinar sve točno prenio, a koji proizlazi iz zvučnog zapisa koji je sud izdvojio kao nezakonit dokaz.

Naime, obrana je nakon podizanja optužnice 2019. godine zatražila da se snimka izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz, što je Općinski kazneni sud prihvatio.

- Analizirajući dokaze na kojima se temelji optužnica, utvrđeno je da je snimka pribavljena na nezakonit način, odnosno nije niti utvrđeno da li se radi o vjerodostojnoj snimci sa sata vjeronauka, nastave održane u inkriminirano vrijeme u OŠ Matije Gupca. Ako se radi o snimci kako navodi optužba koja je sačinjena u inkriminirano vrijeme u školi Matije tijekom održavanja nastave vjeronauka, okrivljeni nije bio upoznat s činjenicom da se razgovor snima, pa samim time postoji osnovana sumnja da je snimka pribavljena kaznenim djelom neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. Kako je snimka nezakonita, tako su i svi dokazi proizašli iz tog dokaza nezakoniti, slijedom čega ih je potrebno izdvojiti iz spisa - obrazložilo je optužno vijeće.

Njihovu odluku potvrdio je drugostupanjski sud nakon čega se državno odvjetništvo obratilo Vrhovnom sudu sa Zahtjevom za zaštitu zakonitosti. Vrhovni sud dao je za pravo tužiteljstvu te potvrdio da snimka nije nezakoniti dokaz, no kako je riječ o povredi koja ide u prilog okrivljenika ne mogu je poništiti ni izmijeniti.

Zbog toga se snimka, iako nije nezakonit dokaz, ne može koristiti u postupku protiv Bagarića.

Tijekom istrage tužiteljstvo je ispitalo učenike koji su bili nazočni na satu i koji su htjeli svjedočiti. Dio roditelja usprotivio se ispitivanju svoje djece. Saslušali su i asistenticu u nastavi. Inače, Bagarić sada radi u Njemačkoj, a na početku suđenja u studenom 2022. rekao je da su mu primanja oko 1400 eura.