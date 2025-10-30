Obavijesti

MLADIĆ U ZATVORU

Slovenci tvrde: 'Šire se glasine da policija iza rešetaka nema pravog napadača na Aleša!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Slovenci tvrde: 'Šire se glasine da policija iza rešetaka nema pravog napadača na Aleša!'
Foto: Facebook

Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Završio je u istražnom zatvoru. Prijeti mu i do 15 godina zatvora

Sve su glasnije glasine da uhićeni mladić (21) nije bio taj koji je zadao kobni udarac koji je nesretnog Aleša Šutara (48), koji je priskočio u pomoć svom sinu, stajao života, pišu Slovenske Novice.

Nakon tragične smrti ispred lokalnog kluba u Novom Mestu, policija je privela Sabrijana Jurkoviča (21), mladića iz skupine Roma koji su prijetili njegovom sinu. Šutar, inače poznati lokalni ugostitelj, oko 2.30 sati, u noći s petka na subotu, primio je poziv u pomoć od svog sina, izletio iz kafića u kojem je radio te došao po njega. Divljački je napadnut. Zadobio je stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, od čega je preminuo.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Završio je u istražnom zatvoru zbog nanošenja osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom te zbog opasnosti od recidivizma. Ako ga proglase krivim, prijeti mu kazna zatvora od pet do 15 godina. Jurkovič je zasada jedini osumnjičenik. Njegova majka uvjerena je u njegovu nevinost.

- On to definitivno nije učinio. Čak i jučer, kad su ga doveli kući s policijom jer su vršili pretres kuće, uvjeravao me da budem mirna, da je čist. Zakleo mi se da ovog čovjeka iz Novog Mesta nije ni taknuo, ali da zna tko je on - rekla je za Slovenske Novice Dijana Jurkovič.

Foto: Facebook

Otkrila je da je njezin sin imao teško djetinjstvo te je rano ostao bez oca.

- Sabrijan nije osvetoljubiv. Da jest, osvetio bi se osobi koja mu je ubila oca ili njegovoj djeci. Ali nikome nije rekao ni riječ žaljenja zbog toga. I nije ubio ovog čovjeka - kaže Dijana, pišu Novice. Pišu i kako mu je otac navodno ubijen za vrijeme partije ruskog ruleta.

Kako pišu slovenski mediji, na društveni mrežama je pokazivao strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi. U opisu Sabrijanova profila stoji kako radi za "rusku mafiju".

Vijest o Acojinoj smrti zavila je Novo Mesto u crno. Glavni trg u slovenskom Novom Mestu ispunile su u utorak tisuće građana ujedinjenih u tuzi, bijesu i odlučnosti. Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje.

Stotine lampaša upaljene su u spomen na čovjeka kojeg pamte kao "uvijek nasmijanog konobara iz lokala Pri vodnjaku". Društvenim mrežama proširio se hashtag "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco). 

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.

Brutalnost zločina izazvala je i trenutačni politički tsunami. Ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke, koje je premijer Robert Golob odmah prihvatio.

Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu. | Foto: BORUT ZIVULOVIC

- Ljudi imaju pravo na sigurnost, a to pravo jučer nije ispunjeno. Ministri su prihvatili svoju odgovornost, a na meni je da sljedećim koracima osiguram da se mir vrati u društvo - priznao je Golob, preuzimajući odgovornost.

Apelirao je na građane da ne dopuste da se bol pretvori u osvetu i mržnju te pozvao političare da se suzdrže od iskorištavanja tragedije. 

