Slovenski premijer najavio je radikalne mjere! 'Napadač (21) je ubio iz čiste bahatosti...'

Razumijem da svi osjećamo bol, ljutnju i strah. Ali ne smijemo se dati navesti na pozive na osvetu i naoružavanje, već je zbog nevine žrtve vrijeme da se prekine situacija koja je rezultat desetljeća zanemarivanja ovog pitanja. S prijedlozima ćemo, vjerujem, radikalno intervenirati u određenim područjima, poručio je dan nakon stravičnog ubojstva koje je šokiralo Sloveniju tamošnji premijer Robert Golob.

Dvoje njegovih ministara, ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke u nedjelju nakon ovog ubojstva, koje je Golob prihvatio. Slovenski premijer najavio je radikalne mjere.

- Država mora učiniti sve kako bi zaštitila sigurnost i vratila osjećaj mira među ljudima. Jer se ljudi danas zapravo boje. To sam osjetio i u Novom Mestu - rekao je Golob i dodao:

- Nažalost, morat ćemo pribjeći represivnim mjerama. Takve represivne mjere koje bi djelovale trenutačno nisu predviđene zakonodavstvom. Smatram da je društvena klima drugačija i zbog ovog tragičnog događaja. Te mjere neće biti popularne, promjene će biti oštre... - kaže Golob, piše N1.

- Počinitelj, 21-godišnjak, nije preko noći postao takav kakav je. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao. Sustava koji ga je doslovno odgojio u nekoga tko je iz čiste bahatosti ubio sugrađanina. Da bismo takve ljude preodgojili, bit će potrebna cijela generacija - kazao je slovenski premijer, javlja N1.

Kako je kazao Golob, mjere će se poduzeti u područjima socijalne skrbi, pravosuđa i policijskog djelovanja. "Kaznene politike neće se pooštriti samo prema Romima, već prema svim nasilnim prijestupnicima", dodao je.

Policijska jedinica u Novom Mestu već je ojačana, a Golob je najavio i specijalnu policijsku jedinicu, dodatne policajce iz drugih mjesta i novu zakonsku osnovu za rad policajaca, prenosi agencija STA.

'Radikalna intervencija'

Nakon sastanka s gradonačelnikom Novog Mesta Gregorom Macedonijem i drugim predstavnicima jugoistočnih općina, Golob je rekao da će "radikalno intervenirati u nekim područjima koja do sada nisu adekvatno riješena". Pojasnio je da će u ponedjeljak policijske jedinice biti pojačane, a stići će i policajci iz drugih dijelova Slovenije. To je odlučeno s ciljem uspostavljanja ne samo mira, već prije svega sigurnosti svih građana.

Po riječima premijera, potpuno su svjesni "da neće ići bez radikalnih intervencija". Dodao je da će mjere ići u smjeru "i zakonskog jačanja policajaca kako bi mogli uspješno obavljati svoje zadatke".

Naglasio je da je dužnost svih političara u Sloveniji osigurati da žrtva u subotnjem napadu ispred bara u Novom Mestu ne bude uzaludna u borbi protiv kriminala, u ovom slučaju u romskim naseljima. „To je naša obveza i mora biti zajednički cilj cijelog naroda. Ovo ne može biti stvar samo jedne općine, samo jedne pokrajine, a ponajmanje ne može biti stvar političkih stranaka i političkih manevara“, ustvrdio je nakon sastanka, kojem su prisustvovali i ministri u odlasku Andreja Katič i Boštjan Poklukar.

U izjavi za medije, gradonačelnik Novog Mesta Macedoni također je istaknuo da se stvari moraju radikalno promijeniti. "Dosta je bilo", naglasio je. Pozvao je na sistemske promjene, jer se "situacija u društvu i na terenu promijenila".

Između ostalog, rekao je da su predložili dulje razdoblje stalne policijske prisutnosti u blizini romskih naselja. Jamstva za promjenu zakonodavstva u području romske problematike danas nisu dobili, ali očekuje da će se to dogoditi u utorak, kada se gradsko vijeće sastaje na izvanrednoj sjednici.

Slovenija zavijena u crno zbog ubojstva

Podsjećamo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu u Sloveniji do smrti je pretučen 48-godišnji Aleš Š.. Svemu je prethodio sukob nekoliko pripadnika romske zajednice s mladićem koji se nalazio u klubu LokalPatriot, a koji je zbog toga, uplašivši se prijetnji, pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba. Bilo je oko 2.30 sati.

Ubijeni Aleš. Š, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba, kad je napadnut. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, zadobio je teške i za život opasne ozljede, od kojih je, unatoč naporima liječnika, poslije preminuo. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege, poznanici..

Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala napala skupina Roma, no slovenska je policija, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila samo jednu osobu, 21-godišnjaka, za kojeg se vjeruje da je 48-godišnjaku zadao kobne i smrtonosne ozljede.

- Policija pretražuje dom 21-godišnjeg osumnjičenika. Sutra će vjerojatno biti priveden istražnom sucu. Tereti ga se za kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom - poručuju iz policije.

Ako ga proglase krivim, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora...

- Nakon svih provedenih analiza ne izgleda da je u zločin bilo uključeno više počinitelja. Pretraga njegova doma još traje, a nakon dovršetka bit će priveden istražnom sucu - kazao je Matjaž Štern iz slovenske krim policije, piše slovenski N1.

Policija motiv ne može definirati, ali opisali su tijek događaja...

- Palo je nekoliko riječi, udarac je brzo uslijedio, muškarac je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli - poručuju iz policije.

Tko je osumnjičeni za napad?

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice. Njega je policija privela u subotu...

"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice.

U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju"...

U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.