Sport jači od tenzija: Hrvatski i srpski karatisti zajedno navijali u Rijeci, istaknuli obje zastave

Sportski duh i međusobno uvažavanje prevladali su napetosti koje su obilježile jučerašnji dan. U dvorani Zamet u Rijeci danas je nastavljeno Prvenstvo Balkana u karateu, a mladi sportaši iz Hrvatske i Srbije poslali su jasnu poruku zajedništva, javlja Novi list.

Na tribinama su zajedno bodrili natjecatelje, noseći hrvatske i srpske zastave, jednu uz drugu. Time su pokazali da sport može biti most između različitosti i primjer suradnje iznad podjela.

Sinoć je, podsjetimo, policija intervenirala ispred dvorane nakon što su organizatori prijavili skupinu maskiranih mlađih osoba koja se okupila pored autobusa s natjecateljima iz Srbije. Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da nije bilo fizičkog ni verbalnog sukoba, kao ni privedenih osoba. Skupina maloljetnika prijavljena je nadležnim socijalnim službama. Danas policije oko dvorane više nije bilo.

- Kao predsjednik saveza ispričao sam se Karate federaciji Srbije. Natjecanje je nastavljeno bez problema, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno - rekao je Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza.

Incident je osudila i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, poručivši da grad neće tolerirati nasilje ni govor mržnje.

- Rijeka je grad mira i tolerancije. Očekujem od svih, uključujući političare i medije, da ne podižu tenzije jer time potiču sukobe. Svaki oblik nasilja i netrpeljivosti bit će jasno osuđen - izjavila je Rinčić.