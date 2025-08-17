Srbija gori, a Dačićeva miljenica piše po internetu: 'Što ste, bre, vi? Komandanti? Zaigrali ste se'

Što ste, bre, vi komandanti? Previše ste se zaigrali u svojoj grupi, osjećate se važni, napisala je na objavi koja više nije vidljiva Ana Grozdanović, članica Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, inače koalicijskog partnera Vučićevog SNS-a.

Dok na ulicama srpsklih gradova već danima traje ulični rat, članica stranke Ivice Dačića komentira političke događaje s bazena, plaže ili drugih egzotičnih i manje egzotičnih lokacija, često u vrlo minimalnoj odjeći. Gvozdanović se i ovaj put obračunala s političkim protivnicima i svima koji joj prigovaraju.

- I to što odem ispred kuće svojih koalicijskih partnera - u čemu je problem? Što ste, bre, vi komandanti? Previše ste se zaigrali u svojoj grupi, osjećate se važni, ali prava lekcija je da se zapitate - jeste li zaista borci kada ste jedan na jedan? To sebi prvo odgovorite. Važno je da ovo shvatite, i znajte - ne mislim ništa loše, ali ovo je realnost koju morate razumjeti - napisala je u objavi koja više nije vidljiva na njezinom Instagramu.

Grozdanović je dodala da je bila u dobrim odnosima s ljudima s ulice još prije ulaska u politiku.

Foto: Instagram

- To su moji prijatelji, momci koji znaju pogriješiti, i kada pogriješe - idu u zatvor. Ali oni griješe da bi zaradili, a ne da bi zavadili narod i rušili državu. To su ozbiljni patrioti i časni ljudi iza kojih ne stoje nikakve nevladine organizacije. Ja ih ne skrivam - s njima sjedim i javno ručam u restoranu - objasnila je.

Ona je oštro kritizirala one koji napadaju policiju, a zatim traže intervenciju Bruxellesa protiv Srbije.

- To je lažna hrabrost i čista izdaja - poručila je.

Grozdanović je komentirala i svoj sporni istup o blokadama u Nišu, koji je izazvao brojne reakcije.

- Vrlo dobro znamo da veliki dio ljudi dolazi sa strane. Znamo gdje parkiraju automobile, znamo u kojim apartmanima odsjedaju, znamo kod koga u Nišu borave i što od koga uzimaju. Sve znamo - i svjesno puštamo. U samom Nišu uglavnom sudjeluju opozicijski aktivisti i omladina koju ti isti manipulatori koriste i ostavljaju kada im više ne trebaju. To je surova istina i žao mi je tih mladih ljudi - zaključila je.

Prije četiri godine održala je na skupu odbora SPS u Nišu pomalo čudan govor koji je mnoge nasmijao. Skoro u isto vrijeme je govorila o Bogu, kršćanima, katodnim cijevima, društvenim mrežama, svjetskim moćnicima i nuklearnom ratu.

Foto: Instagram

Govoreći o "borbi SPS s novom tehnologijom", Gvozdanić je rekla kako su "samo kršćani radili katodne i radio cijevi" te da se narod treba radovati jer će se "u jednoj sekundi pojaviti velika svjetlost s neba" zbog koje će ljudi misliti da se radi o nuklearnom ratu.

Osvrnula se i na društvene mreže koje je nazvala oružjem protivnika, a onda se okrenula i duhovnim temama.

- U državi svatko mora imati slobodu i da svatko donosi odluke o vlastitom životu. Čovjek osjeća što je najbolje za njega i to pravo nam nitko ne smije oduzeti. Bog je stvorio čovjeka da mu da život i slobodu, a ne da bude rob - rekla je.

Istaknula je i da će "u ime vjere otkriti nešto što će poljuljati ozbiljne moćnike u svijetu, a ne samo u Srbiji".

- Poručila bih da će u moje vrijeme već biti slobodan čovjekov život kako je to samo Bog i zamislio. Samo su kršćani pravili katodne i radio cijevi, Elektronska ih je radila zadnja u Srbiji, u našem Nišu - rekla je.

- Sada ću vam otkriti zašto je to baš oružje stranih moćnika, ali sad podsjećam na prvu važnu stvar - da ne mogu oni protiv Boga jer im je on dao život. Oni su se predali iskušenju jer su pokušali modernom tehnologijom, suvremenim uređajima koji se temelje na poluvodičima stvoriti novi neslobodan svijet. Ali vi narode s vjerom, radujte se, jer će se u samo jednoj sekundi pojaviti velika svjetlost s neba. Ljudi će reći: nuklearni rat! - rekla je.

Grozdanović je rekla kasnije kako nije očekivala ovoliku pažnju i da nije ponosna na ono što se o njoj piše. Sama je inicirala nastup jer je htjela vidjeti može li napuniti salu ili je sve samo podrška koju dobiva na internetu.

- To je bio moj prvi govor. Imala sam veliku tremu, odjednom sam se našla pred 300 ljudi. Prvih 15 minuta mi se tresla vilica, prvi put sam u publici vidjela mamu i tatu i osjetila da sam sad ja važnija od njih - rekla je i dodala kako je koristila riječi Slobodana Miloševića i svojim riječima prepričala ono što je on govorio.

- Tako da moj govor ne može biti glup. Ako je glup, onda je i Sloba glup - rekla je.

Poručila je i kako je negativne reakcije neće pokolebati.

- Trudim se i radim puno. Tko posluša cijeli govor će vidjeti što sam htjela reći. Kratko sam ga pripremala. Nisam ponosna na ovo što se piše, ali sam svjesna da moram proći kroz to, da ne odgovaram opoziciji - rekla je i dodala da je nitko iz vrha stranke, ni Ivica Dačić, još nije zvao oko govora.

Grozdanović je završila Pravni fakultet u Nišu. Medijima je ranije rekla kako je u SPS ušla s 18 godina. Uzor joj je Ivica Dačić, čiju uokvirenu sliku ima u svom uredu. Prošle godine je pokazala kako joj u uredu stoji i slika Slobodana Miloševića.