Srbija i Azerbajdžan grade plinsku elektranu od 500 MW

Srbija i Azerbajdžan gradit će zajedno plinsku elektranu instalirane snage 500 megavata, priopćeno je u nedjelju tijekom posjeta Beogradu azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva, koji je najavio ulaganja "značajne svote" u Srbiju.

Projekt za izgradnju plinske elektrane u Srbiji bit će jedna od najvećih investicija Azerbajdžana u Europi, rekao je Alijev na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji poslije razgovora sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Alijev je poručio da Azerbajdžan i Srbija imaju "veoma jasne planove" za budućnost, prije svega u oblasti energetike i prometa, kako bi unaprijedili rezultate u ta dva sektora.

Azerbajdžan je nedavno počeo isporuke prirodnog plina Srbiji, koja je dosad dominantno ovisila o isporukama ruskog plina.

"Danas smo dogovorili da povećamo količine za izvoz, a taj plin će biti pretočen u električnu energiju. Tako da ćemo imati čistu energiju koja je i za domaće tržište, a u bližoj budućnosti stvorit će se i izvozne mogućnosti za Srbiju“, rekao je Alijev.

Vučić je ocijenio da bi plinska elektrana s Azerbajdžanom mogla biti otvorena u okolici Niša 2029. godine.

Na sastancima dviju državnih delegacija danas je potpisan i niz bilateralnih sporazuma o daljem unapređenju ekonomske suradnje dviju država, te najavljena skora uspostava izravnog leta između Beograda i azerbajdžanske prijestolnice Bakua.