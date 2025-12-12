Obavijesti

News

'ZDRAVSTVO DOLAZI PACIJENTU'

Stižu prve mobilne ambulante: Ministarstvo uvodi 33 vozila za preglede po selima i otocima

Zagreb: Ministrica zdravstva Irena Hrstić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pokrenuta je mreža od 33 mobilne ambulante vrijedne 5,3 milijuna eura. Liječnici i sestre obilazit će udaljena mjesta, izdavati recepte, raditi dijagnostiku i brinuti o kroničnim bolesnicima

S ciljem jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvest će se ukupno 33 mobilne ambulante, vrijedne 5,3 milijuna eura, a predstavnici Ministarstva zdravstva u petak su obišli prvih 17 mobilnih ambulanti, priopćeno je iz  Ministarstva.

Ministarstvo zdravstva, u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja, uspostavlja mrežu od 33 mobilne ambulante u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima.

Mobilne ambulante financiraju se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a vrijednost jedne iznosi 161.875 eura, dok vrijednost prve isporuke od 17 vozila iznosi 2.751.875 eura.

Ministarstvo zdravstva, u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja, uspostavlja mrežu mobilnih ambulanti koje će ciljano djelovati na područjima s ograničenom dostupnošću zdravstvenih usluga.

Osam županija dobit će po jedno vozilo - Međimurska, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska, Istarska, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Zagrebačka.

Po dva vozila dobit će Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska i Zadarska županija. 

Za Vukovarsko-srijemsku županiju planirana je isporuka tri mobilne ambulante.

Timovi obiteljske medicine liječnik i medicinska sestra redovito će obilaziti manja mjesta, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima, u kvaliteti usporedivoj s radom u stacionarnim ambulantama, navode iz Ministarstva zdravstva.

"Projekt mobilnih ambulanti predstavlja značajan iskorak u mijenjanju paradigme primarne zdravstvene zaštite - pacijent više ne putuje prema sustavu, nego sustav dolazi pacijentu na kućni prag", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić koja je danas bila u obilasku u  prostorima tvrtke MS Ambulante u Velikoj Gorici s Mariom Medvidovićem, direktorom tvrtke MS Ambulante.

Time se jača primarna zaštita i podiže kvaliteta života u ruralnim i udaljenim područjima, što donosi i demografsku revitalizaciju, ističe Hrstić.

Dugoročna održivost ove skrbi osigurava se ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), dodala je.

Ova konkretna poboljšanja dio su šire strategije Vlade i Ministarstva zdravstva usmjerene prema modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava.

U mandatu ove Vlade osigurano je gotovo tri milijarde eura za modernizaciju bolnica, nabavu suvremene medicinske opreme i digitalizaciju, čime se nastavlja graditi povjerenje građana u javni zdravstveni sustav, poručili su iz Ministarstva zdravstva.

