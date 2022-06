Pokrenuta peticija: Nemojte davati opasni MMS 'izbjeljivač' kao lijek djeci s autizmom

Studenti Edukacijsko-rehalibilitacijskog fakulteta, u suradnji sa stručnjacima, pokrenuli su peticiju protiv primjene notornog CD protokola kod djece, odnosno osoba s autizmom.

O CD protokolu pisali smo u više navrata. Radi se o navodnoj terapiji MMS-om, odnosno klor dioksidom, opasnom otopinom koja je sastavom slična izbjeljivaču, a koju nadriliječnici preporučuju kao lijek protiv cijelog niza bolesti i stanja, od autizma do karcinoma.

MMS, po zagovarateljima ove opasne i neutemeljene prakse, služi kao lijek za čitav niz bolesti te iz organizma čisti parazite koji navodno uzrokuju autizam, ali takvo uvjerenje nema uporište u znanosti, a stručnjaci diljem svijeta već godinama upozoravaju da MMS izaziva trovanja i oštećenja organa.

Za drobljenje stijena

MMS može dovesti do teških i po život opasnih posljedica, a navedene kemijske tvari imaju brojne industrijske namjene - koriste se kao dezinficijensi i pesticidi te kao izbjeljivači u tekstilnoj i papirnoj industriji. Primjenjuju se i za postupak drobljenja stijena pri crpljenju plina i nafte, objavio je HALMED.

Na MMS je upozoravala i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), navodeći da se radi o opasnom proizvodu čija konzumacija je jednaka ispijanju izbjeljivača. Svojevremeno je Al Jazeera napravila laboratorijsku analizu MMS kapi te izmjerili 2200 puta više klora po litri vode nego što je maksimalno dopušteno u bazenima.

Kao glavne promotorice MMS-a na ovim prostorima poznate su Helena Begenišić Schlachter i Barbara Brezac Benigar.

Begenišić se u posljednje vrijeme predstavlja kao dr. mag. prirod. med., iako njena navodna titula nema nikakve veze sa službenom medicinom niti se njeni savjeti, kako je sama priznala, ne mogu smatrati medicinskim savjetima.

Brezac Benigar tvrdi da je profesor rehabilitator, magistar znanosti za područje motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti i art terapija, neurofeedback terapeut i autorica knjige 'Vaša dijagnoza je Božje dijete'. Poznatija je kao organizatorica riječkog Hoda za život.

U peticiji se poziva kolegice i kolege edukacijske rehabilitatore da ju podrže potpisom i priključe se inicijativi kako se poslala jasna poruka javnosti da ne potiču i ne odobravajju primjenu CD protokola (u SAD-u poznatiji kao Miracle Mineral Solution - MMS) u svrhu liječenja autizma. Potpisivanjem peticije također podržavate i dopis nadležnim institucijama da se hitno djeluje i stane na kraj ovoj ugrožavajućoj praksi.

Promocija bez sankcija

- Iako su nadležne institucije u Hrvatskoj upoznate s dugogodišnjim korištenjem CD protokola on se i dalje promovira i primjenjuje bez sankcija. Pozivamo stoga Pravobraniteljicu za djecu, Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, Ministarstvo zdravstva i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na informiranje, adekvatno i ažurno postupanje. Zahtijevamo da iz područja svoje nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere sprječavanja daljnje upotrebe MMS/CD protokola - navodi se u peticiji.

Naglašavaju da autizam nije bolest već neurorazvojno stanje koje utječe na način kako osoba razmišlja, osjeća, uči, ponaša se i ostvaruje komunikaciju s drugima u svojoj okolini.

Iskustva s protokolom

Zbog neutemeljenosti, neučinkovitosti i moguće štetnosti po zdravlje djeteta, edukacijski rehabilitatori oštro negiraju valjanost i osuđuju primjenu CD/MMS protokol kod djece/osoba s autizmom, kao i osobe koje ga promiču, preporučuju i prodaju, stoji u peticiji.

- Svjesni da su podrška i pomoć roditeljima djece s teškoćama od izuzetne važnosti molimo sve kolegice i kolege ako znaju roditelje koji su koristili ili koriste CD Protokol da im proslijede e-mail adresu: iskustva.roditelja@gmail.com na koju mogu podijeliti svoja iskustva s protokolom i dobiti stručne informacije i podršku. Pri podjeli iskustva poštovati će se etički kodeks i pravo na anonimnost - objavili su u peticiji.

Podržavaju je Vijeće studija Edukacijska rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske - SERH, Inicijativa edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije, Centar Coralina, Inicijativa ASK za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti, Savez udruga za autizam Hrvatske - SUZAH i Građanska inicijativa “Pomozimo djeci s invaliditetom”.

Što kaže pedijatar?

Proslijedili su nam i mišljenje pedijatra Edgara Glavaša, čiji kratak pregled o CD protokolu i MMS-u prenosimo u nastavku.

Premisa pobornika MMS-a

Autizam je uzrokovan crijevnim parazitima koje moderna medicina ne poznaje. Liječimo ih CD protokolom koji uključuje primjenu otopine klor dioksida. Spojevi klora prepoznaju i napagaju štetne tvari/parazite/štogod, i ne oštećuje zdrave stanice tijela.

Kratice

CD = klor dioksid

MMS = miracle mineral solution - natrijev klorit, spoj koji miješanjem sa limunskom kiselinom zapravo daje klor dioksid.

ppm = part per million. 0,0001%. Jedna kap u 50 litara.

Što je MMS?

Natrijev klorit je industrijski izbjeljivač, otrovan za ljude. Treba ga razlikovati od natrijevog klorida koji je kuhinjska sol. Pripremom na predloženi način proizvodi se otopina koja sadrži oko 390 ppm natrijevog klorita - za usporedbu, svjetska zdravstvena organizacija navodi "sigurnu" razinu klorita (ona koja neće uzrokovati nuspojave) kao 0,7 ppm. Zdravi dobrovoljci (odrasli muškarci) mogu podnositi razinu od 5 ppm u vodi za piće tijekom dva tjedna uz neugodu i tegobe ali bez trajnih posljedica.

Komponente CD programa

Dijeta (često bezglutenska i bezlaktozna), lijekovi protiv parazita (kupljeni bez preporuke liječnika), te MMS primijenjen kao piće, kupka, klizma, i kapi za oči. Ključne značajke važne u popularizaciji uključuju medijski eksponirane pobornike, pseudoznanstveni riječnik, privid znanstvenog pristupa u smislu pozivanja na brojne znanstvene radove (koji zapravu imaju malo ili nimalo veze sa argumentima), teorije zavjere (liječnici ne žele da imate MMS jer ne bi imali posla) i uvjeravanje roditelja da čine dobro svojem djetetu usprkos svim dokazima za suprotno (metode religioznih kultova).

Kako MMS šteti tijelu?

Proizvodi pripreme otopine nagrizaju sluznicu i kožu. Na koži i izloženim sluznicama su učestali crvenilo i otvorene rane. Po primjeni u obliku klizme ili po gutanju učestali su bolovi u trbuhu, proljevi, te poremećaji metabolizma. Za sada je smrt barem dvoje ljudi nedvojbeno povezana sa MMS-om. Duljom primjenom u koncentracijama mnogo nižim od "preporučenih" izaziva se kroničan umor, slabokrvnost, poremećaj elektrolita, te kronične promjene sluznica i kože. Najzanimljiviji dio je tzv. 72-2 protokol, gdje se tijekom 72 sata svaka 2 sata djetetu daje klizma MMS-a. Posljedični mučnina, povraćanje, osip i perianalne rane su navodno znak "detoksikacije organizma",

Gdje su ti "crvi"?

Zbog trovanja i odumiranja crijevne sluznice MMS-om izljušti se unutarnji, zaštitni sloj stanica crijeva. U stolici budu vidljivi ti izljušteni dijelovi mrtvog tkiva, koji su često dugački i cjevasti. Obzirom da se radi o odljevima crijeva koje je samo po sebi cjevast organ, oblik nije iznenađujuć. Pobornici MMS-a nazivaju te tvorbe parazitima.

U više navrata je bilo roditelja koji su odnosili te tzv. crve u bolnicu. Citolozi su potvrdili da se radi o tkivu crijeva, te da nema nikakvih parazita u uzorcima. Pobornici CD protokola su negativne nalaze nazivali lažnim te u njima vidjeli potvrdu zavjere u medicinskim krugovima. Veselo su nastavili objavljivati slike sluznice koju su u mukama izbacila njihova djeca po otrovnim klizmama.

Tko promovira MMS?

John Humble od 1996. promovira MMS kao lijek za malariju, Crohnovu bolest i, kasnije, autizam. Član je scientološke crkve. Osnovao je vlastitu crkvu posvećenu liječenju ljudi pomoću MMS-a, te zainteresirani mogu postati članovi za "nisku" svotu novaca. Naziv crkve je "Genesis 2". Na žalost, ne izmišljam ovo.

Trenutno je najveća pobornica tog načina "liječenja" Kerri Rivera. Njena knjiga o CD protokolu "Healing the Symptoms Known as Autism" je i dalje u prodaji na Amazonu i u drugim knjižarama.

Da li je dopušteno prodavati i promovirati MMS?

U Hrvatskoj upotreba natrijevog klorita nije zakonom regulirana. Zakonodavcu vjerojatno nije palo na pamet da bi netko svojevoljno uzimao očito otrovnu tvar.

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) kao:

2.14 Oksidirajuća krutina 1 H271

3.1O Akutna toksičnost (oralna) 3 H301

3.1D Akutna toksičnost (dermalna) 2 H310

3.2 Nagrizajuće/nadražujuće za kožu 1B H314

3.9 Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano

izlaganje 2 H373

4.1A Opasno za vodeni okoliš - akutna toksičnost 1 H400

4.1C Opasno za vodeni okoliš - kronična toksičnost 3 H412

Dopunske oznake upozorenja

EUH032 u dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

EUH071 nagrizajuće za dišni sustav

Ilegalno je prodavati MMS u SAD-u, Japanu, Njemačkoj, Francuskoj, i nekim drugim zemljama. Glavni trgovac za MMS u SAD-u, Daniel Smith, završio je upravo zbog prodaje MMS-a u zatvoru na godinu dana uz pet godina probnog roka i nadzora zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela. MMS se nastavlja prodavati drugim putevima - Kerri Rivera nudi konzultacije preko Skypea po cijeni od 100$ gdje preporuča dozu i kako nabaviti MMS. MMS nastavlja ju promovirati kao način liječenja na konvencijama o alternativnim načinima liječenja autizma (npr. AutismOne).

Kako je posao sa MMS-om u opadanju, prijašnji promotori su se okrenuli spoju koji se zove GcMAF (Globulin Component Macrophage Activating Factor). Teorija je da se aktiviranjem makrofage (vrste krvnih stanica) mogu eliminirati ciste parazita koji uzrokuju autizam. Za sada je klinika u Švicarskoj gdje je probno primijenjen GcMAF već zatvorena od strane vlasti poslije što je petoro njihovih pacijenata umrlo 2014. MMS je navodno nuđen i kao lijek protiv koronavirusa.



