Obavijesti

News

Komentari 0
MITO MAMIĆU

Sud vratio optužnicu na doradu Uskoku u slučaju Šegon i Kralj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sud vratio optužnicu na doradu Uskoku u slučaju Šegon i Kralj
Zagreb: Povjerenstvo donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Branka Šegona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši pomoćnik ministra i zamjenik ravnateljice Porezne uprave optuženi da su tražili 500.000 eura kako bi kazneni postupci protiv Mamića završili u njegovu korist

Admiral

Sud je vratio Uskoku na doradu optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i bivšeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja, optuženih da su od Zdravka Mamića tražili 500.000 eura kako bi kazneni postupci protiv Mamića bili okončani u njegovu korist.

Kako se doznaje na sudu, Uskok je od optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu dobio rok od tri mjeseca za doradu i podizanje nove optužnice. U protivnom, sud će smatrati da je tužiteljstvo odustalo od progona u tom predmetu.

SUĐENJE MAMIĆIMA Vuksan zaboravio što je pričao u istrazi o transferima igrača: 'To razdoblje bilo mi je vrlo stresno'
Vuksan zaboravio što je pričao u istrazi o transferima igrača: 'To razdoblje bilo mi je vrlo stresno'

Prema Uskokovoj optužnici, podignutoj u kolovozu 2025., Šegonu, pomoćniku SDP-ova ministra Slavka Linića i Kralju stavlja se na teret da su od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od Mamića protiv kojega su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili 500.000 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv njega u svakom slučaju budu okončani u njegovu korist.

U prvom postupku je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je Mamić, radi izvlačenja novca iz Dinama, proglašen krivim zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđen na šest i pol godina, a u tijeku je bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom.

SVJEDOK NIKKY ARTHUR VUKSAN Na suđenje braći Mamić stigao čovjek koji je sve priznao: 'Puno obmana i laži ima u ovom poslu'
Na suđenje braći Mamić stigao čovjek koji je sve priznao: 'Puno obmana i laži ima u ovom poslu'

Mamić se tada već nalazio u Bosni i Hercegovini gdje je pobjegao uoči izricanja nepravomoćne presude pred osječkim sudom.

U drugom kaznenom postupku, poznatom i kao Dinamo 2, tada je trebala početi rasprava u povodu potvrđene Uskokove optužnice kojom se Mamića teretilo za zločinačko udruženje i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja.

Mamiću su Šegon i Kralj navodno ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njegovu korist kao protuuslugu za zatraženo mito.

DETALJI TRANSFERA VIDEO Kako je Mamić prodavao Balabana: 'Vidio je da nešto nije dobro. A onda je ispalio...'
VIDEO Kako je Mamić prodavao Balabana: 'Vidio je da nešto nije dobro. A onda je ispalio...'

Mamić u Mostaru javno iznio optužbe protiv Šegona i Kralja

Pri tome su se, kako navodi Uskok, koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija, "čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja" zbog kojih je državno odvjetništvo protiv Mamića pokrenulo kaznene postupke, "kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom RH koji je tada bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika te s bivšim ministrom financija".

Međutim, navedenu je ponudu Mamić odbio, izvijestio je ranije Uskok ne otkrivajući identitete.

ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravko Mamić je u veljači prošle godine u Mostaru javno optužio Šegona i Kralja da su mu ponudili pomoć u zamjenu za pola milijuna eura, navodeći kako su se s njim nalazili tri puta u jednom restoranu u Ljubuškom.

"Ja sam rekao nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan – Šegon, Linić i Kralj…I ja tu stajem”, kazao je Mamić.

Govoreći o sastanku prvog radnog dana Mamić je mislio na sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Nakon što se doznalo za taj sastanak, Turudić je potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.

"NIJE BILO DOGOVORA" Svetina opet progovorio o ručku s bjeguncem Mamićem: 'On je tamo bio par minuta i otišao...'
Svetina opet progovorio o ručku s bjeguncem Mamićem: 'On je tamo bio par minuta i otišao...'

Branko Šegon bio je Linićev pomoćnik u Milanovićevoj vladi, a smijenjen je u veljači 2014. nakon što je otkriveno da je Šegonova tvrtka dobila kredit od HBOR-a dok je bio na dužnosti.

Tihomir Kralj bio je pomoćnik šefice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec koja je u prosincu 2022. pravomoćno osuđena na godinu dana zatvora zbog odgode naplate poreznoga duga osječkom poduzetniku Željku Bilošu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026