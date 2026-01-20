Sud vratio optužnicu na doradu Uskoku u slučaju Šegon i Kralj

Sud je vratio Uskoku na doradu optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i bivšeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja, optuženih da su od Zdravka Mamića tražili 500.000 eura kako bi kazneni postupci protiv Mamića bili okončani u njegovu korist.

Kako se doznaje na sudu, Uskok je od optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu dobio rok od tri mjeseca za doradu i podizanje nove optužnice. U protivnom, sud će smatrati da je tužiteljstvo odustalo od progona u tom predmetu.

Prema Uskokovoj optužnici, podignutoj u kolovozu 2025., Šegonu, pomoćniku SDP-ova ministra Slavka Linića i Kralju stavlja se na teret da su od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od Mamića protiv kojega su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili 500.000 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv njega u svakom slučaju budu okončani u njegovu korist.

U prvom postupku je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je Mamić, radi izvlačenja novca iz Dinama, proglašen krivim zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđen na šest i pol godina, a u tijeku je bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom.

Mamić se tada već nalazio u Bosni i Hercegovini gdje je pobjegao uoči izricanja nepravomoćne presude pred osječkim sudom.

U drugom kaznenom postupku, poznatom i kao Dinamo 2, tada je trebala početi rasprava u povodu potvrđene Uskokove optužnice kojom se Mamića teretilo za zločinačko udruženje i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja.

Mamiću su Šegon i Kralj navodno ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njegovu korist kao protuuslugu za zatraženo mito.

Mamić u Mostaru javno iznio optužbe protiv Šegona i Kralja

Pri tome su se, kako navodi Uskok, koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija, "čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja" zbog kojih je državno odvjetništvo protiv Mamića pokrenulo kaznene postupke, "kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom RH koji je tada bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika te s bivšim ministrom financija".

Međutim, navedenu je ponudu Mamić odbio, izvijestio je ranije Uskok ne otkrivajući identitete.

Zdravko Mamić je u veljači prošle godine u Mostaru javno optužio Šegona i Kralja da su mu ponudili pomoć u zamjenu za pola milijuna eura, navodeći kako su se s njim nalazili tri puta u jednom restoranu u Ljubuškom.

"Ja sam rekao nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan – Šegon, Linić i Kralj…I ja tu stajem”, kazao je Mamić.

Govoreći o sastanku prvog radnog dana Mamić je mislio na sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Nakon što se doznalo za taj sastanak, Turudić je potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.

Branko Šegon bio je Linićev pomoćnik u Milanovićevoj vladi, a smijenjen je u veljači 2014. nakon što je otkriveno da je Šegonova tvrtka dobila kredit od HBOR-a dok je bio na dužnosti.

Tihomir Kralj bio je pomoćnik šefice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec koja je u prosincu 2022. pravomoćno osuđena na godinu dana zatvora zbog odgode naplate poreznoga duga osječkom poduzetniku Željku Bilošu.