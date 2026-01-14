Tko ima bolje Rafale, Hrvati ili Srbi? Analitičar: Srbija ne može staviti ovu raketu na svoj avion

Vojni analitičar Goran Redžepović komentirao je na N1 televiziji nove napetosti između Vlade i predsjednika Republike, koje su ponovno izbile nakon što je Ured predsjednika Zorana Milanovića objavio priopćenje o prodaji Rafalea Srbiji i doveo u pitanje reakciju premijera Andreja Plenkovića. Govoreći o Milanovićevoj kritici prema Vladi, Redžepović je istaknuo da je predsjednik mogao djelovati ranije i kroz službene međunarodne kanale.

- Kod našeg predsjednika vrlo često susrećemo jedan fenomen, a to je naknadna pamet. U političkom smislu mogao je djelovati ranije da je htio. Mogao je na jednom od NATO summita reći svome kolegi Macronu to, reagirati preko diplomatskih predstavništava. Srbija nije Rafale dogovorila odmah s Francuzima, nego kada je Hrvatska rekla da će kupiti Rafale. To što on sada reagira igra je na kartu populizma. Očito je da je vidio trenutak u kojem bi mogao napasti vladu. Imao je vremena reagirati, a nije i to je činjenica - rekao je Redžepović.

Upitan je i tkoko ima bolje rafale - Hrvatska ili Srbija.

- Rafalei su kod nas došli kao posljedica neuspjelog odabira višenamjenskog borbenog aviona koji je proveo ministar Krstičević. Da bi se sačuvala sposobnost lovačke avijacije, moralo se nabaviti nešto što je dostupno i uskočili su polovni Rafalei.

Zašto je premijer dopustio da Krstičević u loše vođenom procesu ide do kraja i bude osramoćen? To je drugo pitanje, ali Rafalei su bili rješenje koje je bilo potrebno nakon što je propao natječaj. Sklopljen je dobar posao jer smo dobili podršku za ulazak u Schengen. To je obrambeno-politički dogovor koji je za nas bio pozitivan.

Zašto polovni rafalei? Da smo išli na nove, čekali bismo još deset godina, polovni su bili dostupni. Naša dogradnja je normalan proces u životnom vijeku aviona - to se ne modernizira zbog Srbije, nego zbog nas. Ne može se usporediti avion s avionom, oni djeluju u sustavu - avion je platforma. Avion bez naoružanja samo je letjelica, platforma.

Avion dolazi do izražaja kada može nositi najbolje naoružanje, u slučaju rafalea to je raketa meteor. Srbija nema šanse dobiti tu raketu. Takva raketa da ide izvan NATO zemalja, to se može zaboraviti. Hrvatska nije nabavila tu raketu, ali je u klubu koji je može nabaviti. Srbija ne može imati sustave koji omogućavaju članstvo u NATO-u - govori Redžepović.

- Kada sve stavite na hrpu, vidi se da ne igramo u istoj ligi. Treba uspoređivati sustav sa sustavom. Daleko smo u infrastrukturi ispred naših susjeda - dodao je.

Analitičar je komentirao i pad drona u Zagrebu te rekao da bi Hrvatska danas mogla odgovoriti takvoj vrsti prijetnji: "Naši dečki u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu su na razini NATO zahtjeva. Postoji drugi dio - tko će donijeti odluku za obaranje aviona. To je dio koji nije riješen u našem sustavu. Tko ima finalnu odgovornost da kaže pilotu 'lansiraj raketu i obori ga'. Svaka država ima svoj sustav odlučivanja. U Velikoj Britaniji to je premijer, a on je tu odgovornost delegirao na dva generala", navodi.

Redžepović je govorio i o posjetu glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj.

- Malo se premijer pokazao previše ljubaznim prema jednom činovniku. Trebao je pokazati malo manje oduševljenja prema tome, iako se vjerojatno znaju od ranije... Premijer je htio biti pored Rafalea i Ruttea, da Anušića malo makne u stranu jer mu je skočila popularnost - slika se pored Rafalea, tenkova.

Rutte i NATO su svjesni da nemamo homogenu i jedinstvenu obrambenu i vanjsku politiku. Hrvatska nema presudan učinak. Došao je preispitati situaciju, hoće li Hrvatska biti smetnja ili ne, hoće li predsjednik nešto novo blokirati, došao je ispitati političku situaciju. Nakon susreta s Milanovićem nije bilo konferencije da bi se izbjeglo javno prikazivanje razilaženja u nekim stavovima - govori.

