Obavijesti

News

Komentari 24
A SAD POZIRA S VUČIĆEM...

Tko je ubojica koji je pjevao na četničkom derneku? Ubio curu (18) jer nije htjela biti s njim...

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Tko je ubojica koji je pjevao na četničkom derneku? Ubio curu (18) jer nije htjela biti s njim...

Jela se prasetina, točio se alkohol, pjevale su se četničke pjesme, masnim prstima lijepili su se euri po harmonikašima... Baš u duhu Božića, nema što.

Admiral

Na božićnom četničkom derneku uz prasetinu, harmonikaše i alkohol srpski državni vrh zabavljao je osuđeni ubojica Dragan Ašanin. Program uživo organizirao je huškačko-režimski mediji Informer, tijekom dana u goste su im stigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Ana Brnabić, cijeli niz ministara u Vladi, bio je tu i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj...

Jela se prasetina, točio se alkohol, pjevale su se četničke pjesme, masnim prstima lijepili su se euri po harmonikašima... Baš u duhu Božića, nema što.

SKANDALOZNO Na četničkom derneku Vučiću, Dačiću i Brnabićki pjevao je osuđeni ubojica djevojke (18)
Na četničkom derneku Vučiću, Dačiću i Brnabićki pjevao je osuđeni ubojica djevojke (18)

A za zabavu okupljenih zadužen je, među ostalima, bio i spomenuti Dragan Ašanin. 

On je 1992. godine, kao 32-godišnjak, osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje pjevačice Jasmine Đorđević s kojom je nekoliko mjeseci bio u vezi. Srpski mediji predviđali su Jasmini veliku karijeru, očekivalo se kako će ona postati velika folk zvijezda.

Nakon nekoliko mjeseci u vezi Jasmina je odlučila prekinuti s Ašaninom, koji se s tim nije mogao pomiriti, piše Nova.rs.

LAVINA REAKCIJA VIDEO Vučić zapalio svijeću, a onda i internet: 'Ovo u životu nisam vidio. Što radi čovjek?!'
VIDEO Vučić zapalio svijeću, a onda i internet: 'Ovo u životu nisam vidio. Što radi čovjek?!'

Tog krvavog 21. listopada 1992. godine on je stigao u stan u Novom Beogradu u kojem je Jasmina bila s maloljetnim bratom. Posvađali su se, Ašanin je izvadio pištolj i ispalio tri metka u Jasminu. Sve je promatrao njezin maloljetni brat, pisao je Kurir...

Ubrzo su u stan upali susjedi, stigle su Hitna i policija... 

"Želim živjeti. Molim vas, pomozite mi", bile su posljednje riječi koje je Jasmina izgovorila u vozilu Hitne pomoći.

PROSLAVA PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA VIDEO Prasetina i ratni zločinac: Šešelj, Dačić i Brnabić proslavili su Božić uz četničke pjesme...
VIDEO Prasetina i ratni zločinac: Šešelj, Dačić i Brnabić proslavili su Božić uz četničke pjesme...

Preminula je na putu do bolnice.

Ašanin je uskoro uhićen te je osuđen na samo 12 godina zatvora. 34 godine nakon ubojstva, zabavlja državni vrh Srbije, pozira s predsjednikom Vučićem i predsjednicom Skupštine Anom Brnabić.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026