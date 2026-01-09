Tko je ubojica koji je pjevao na četničkom derneku? Ubio curu (18) jer nije htjela biti s njim...

Na božićnom četničkom derneku uz prasetinu, harmonikaše i alkohol srpski državni vrh zabavljao je osuđeni ubojica Dragan Ašanin. Program uživo organizirao je huškačko-režimski mediji Informer, tijekom dana u goste su im stigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Ana Brnabić, cijeli niz ministara u Vladi, bio je tu i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj...

Jela se prasetina, točio se alkohol, pjevale su se četničke pjesme, masnim prstima lijepili su se euri po harmonikašima... Baš u duhu Božića, nema što.

A za zabavu okupljenih zadužen je, među ostalima, bio i spomenuti Dragan Ašanin.

On je 1992. godine, kao 32-godišnjak, osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje pjevačice Jasmine Đorđević s kojom je nekoliko mjeseci bio u vezi. Srpski mediji predviđali su Jasmini veliku karijeru, očekivalo se kako će ona postati velika folk zvijezda.

Nakon nekoliko mjeseci u vezi Jasmina je odlučila prekinuti s Ašaninom, koji se s tim nije mogao pomiriti, piše Nova.rs.

Tog krvavog 21. listopada 1992. godine on je stigao u stan u Novom Beogradu u kojem je Jasmina bila s maloljetnim bratom. Posvađali su se, Ašanin je izvadio pištolj i ispalio tri metka u Jasminu. Sve je promatrao njezin maloljetni brat, pisao je Kurir...

Ubrzo su u stan upali susjedi, stigle su Hitna i policija...

"Želim živjeti. Molim vas, pomozite mi", bile su posljednje riječi koje je Jasmina izgovorila u vozilu Hitne pomoći.

Preminula je na putu do bolnice.

Ašanin je uskoro uhićen te je osuđen na samo 12 godina zatvora. 34 godine nakon ubojstva, zabavlja državni vrh Srbije, pozira s predsjednikom Vučićem i predsjednicom Skupštine Anom Brnabić.



