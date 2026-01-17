Todorić smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu

U dopisu zagrebačkom Trgovačkom sudu Bogojević navodi da će, između ostaloga, raditi na pristupu računima tvrtki i pribavljanju cjelokupne dokumentacije koja se odnosi na arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu koji je Todorić pokrenuo preko nizozemskih tvrtki i u kojem se tvrdi da mu je Hrvatska nezakonito oduzela kontrolu nad Agrokorom.

U praktičnom smislu, taj Todorićev zahtjev uključuje i odštetu za izgubljenu vrijednost ulaganja čiji je konkretni iznos tajan, ali se procjenjuje da može iznositi više milijardi dolara. U Bogojevićevu izvješću stoji i da se Agrokor projekti, u čijoj su stečajnoj masi i navedene nizozemske tvrtke, spominje samo u jednom aktivnom parničnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i to zbog utvrđenja osporene tražbine Ivice Todorića od 4.18 milijardi kuna.

Do parnice je došlo zbog osporavanja te tražbine od Fortenove grupe, a u tom je slučaju lani u travnju donesena prvostupanjska presuda kojom je u cijelosti odbijen Todorićev tužbeni zahtjev te mu je naloženo da nadoknadi parnični trošak od oko 178.000 eura. U tom predmetu Visoki trgovački sud još nije donio drugostupanjsku odluku.

Stečajni upravitelj navodi da je od svog imenovanja krajem studenoga prošle godine, kontaktirao i sudske vještake, ali i odvjetnike nizozemskih tvrtki koje je angažirao Todorić i koji su prošlog mjeseca otkazali punomoći društvima koja se pojavljuju kao tužitelji u arbitraži u Washingtonu.

Dug nizozemskim odvjetnicima 1.3 milijuna eura

Pritom se navodi dospjelo neplaćeno dugovanje bivšeg vlasnika Agrokora angažiranim odvjetničkim društvima. "Dug nizozemskih društava za odvjetničke usluge zaključno s 15. prosinca 2025. iznosi 1.3 milijuna eura te bi do srpnja 2026. trebao narasti za dodatnih 880.000 eura". Dodatno se pojašnjava i da dospjelo Todorićevo dugovanje vodećoj odvjetnici iznosi čak 480.000 eura , a preostalim članovima tima oko 100.000 eura.

S druge strane, ukupna imovina stečajne mase Agrokor projekata sastoji se 890.957 eura na bankovnom računu te novčanih potraživanja iz arbitražnog postupka pred ICSID-om i parničnog postupka pred Rechtbank Amsterdam.

- Zbog neposjedovanja cjelokupne dokumentacije, u ovom trenutku nije poznata visina navedenih potraživanja - ističe Bogojević.

U izvješću se navodi i Todorićeva reakcija nakon njegovog nedavnog imenovanja za novog stečajnog upravitelja - odnosno otkriće da sada Elektronvek Group B.V. tvrdi da je cesijom steklo novčane tražbine nizozemskih društava u Todorićevu vlasništvu.

- Navodna 'transakcija' se dogodila 27. studenog 2025. dakle istog dana kada je zamijenjen stečajni upravitelj društva Agrokor Projekti d.o.o. - jedinog osnivača Adria Group B.V.. Iz svih postojećih okolnosti razvidno je kako je namjera Adria Group B.V. da (gotovo) besplatno prenese svoju jedinu imovinu bila motivirana mojim imenovanjem kao trenutnog stečajnog upravitelja - stoji u izvješću u kojem Bogojević upozorava da navodna transakcija nije u interesu Adria Group B.V ili njegovih vjerovnika.

- Adria Group B.V. bi navodno ustupilo svoja arbitražna i parnična potraživanja, svoju jedinu imovinu, u korist Elektroncek Group B.V. u zamjenu za samo pet posto iznosa tih potraživanja u slučaju da budu dodijeljena - zaključuje Bogojević.

Elektroncek (Elektronček) Group B.V. tvrtka je slovenskog tajkuna Joca Pečečnika koji bi, nakon eventualno dobivene arbitraže protiv Hrvatske, dobio značajan novac te se zaključuje da bi o se tome trebalo i službeno obavijestiti Vladu.

Temeljni kapital 2015. povećan s 20.000 na preko 5.3 milijardi kuna

Agrokor projekti d.o.o, tvrtka je osnovana u veljači 2011. na adresi nekadašnjeg sjedišta Agrokora na zagrebačkom Trgu Dražena Petrovića, a osnivač, jedini član d.o.o-a i direktor je Ivica Todorić.

Odlukom skupštine društva Agrokor projekti u studenome 2015. je "povećan temeljni kapital društva u pravima sa 20.000 kuna za 5.320.000.000 kuna", odnosno preko 700 milijuna eura.

Upravo je tvrtka Agrokor projekti bila predmetom spora bivšeg vladina povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka i razvlaštenog vlasnika Ivice Todorića u kojem je Ramljak sudu podnio prijedlog za ovrhu te Todorićeve tvrtke u iznosu nešto većem od 16 milijuna kuna.

Kako se u medijima navodilo, bila je riječ o dospjelim obavezama po zajmovima koje je Todorić kao vlasnik Agrokora davao svojoj tvrtki Agrokor projekti. Pritom je Todorić ugovor navodno potpisao sam sa sobom – prvi potpis stavio je kao predsjednik Uprave Agrokora, a drugi kao direktor tvrtke Agrokor projekti.

Navodilo se i da tvrtka Agrokor projekti nije bila dio koncerna Agrokor, stoga nije ni bila obuhvaćena Lex Agrokorom te je nad tom tvrtkom bilo moguće provesti ovrhu.

Nakon što je Todoriću bila blokirana sva imovina, krajem 2017. bila je izdana i zabrana da otuđi ili optereti svoje poslovne udjele nominalne vrijednosti od čak 5,32 milijarde kuna. Rješenje o otvaranju stečaja nad Agrokor projektima d.o.o. doneseno je u listopadu 2020., a nakon što je prethodno bio utvrđen dug od oko 233,5 milijuna kuna.