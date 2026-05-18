Trgovkinja iz Drniša: 'Kristijan je došao u dućan, pitao me rade li kamere. Nakupovao se...'

Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg maturanta Luke u Drnišu, nije se mirno predao policiji. Morali su koristiti sredstva prisile kako bi ga savladali...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Drnišani o suživotu s ubojicom: 'Sijao je strah. Znam dio obitelji koji je živio s njim, strepili su...' | Video: 24sata/Pixsell/Policijska uprava Šibensko-Kninska

Podsjećamo, mladića, koji mu je dostavio pizzu na kućnu adresu hladnokrvno je upucao, a onda se dao u bijeg. Uhvaćen je nakon gotovo 30 sati bijega, nekih 300-ak metara od kuće u kojoj je počinio ubojstvo.

Stotine policajaca sudjelovalo je u potrazi, bili su uključeni policijski psi, dronovi, helikopteri, spremni su bili i na graničnim prijelazima...

- Službenici koji su bili na terenu, sudjelovali u akciji, imali su na sebi balističku zaštitu, što je nužno i neophodno u ovakvim situacijama. U svakoj takvoj situaciji i sličnoj policijski pregovarači su uvijek uključeni jer nikad ne znamo što situacija može proizvesti - rekao je za Novu TV Franjo Filipović, voditelj pregovarača u Zapovjedništvu za intervencije.

Svladali su ga uz uporabu sile. Sa sobom je imao vatređno oružje i nož.

Tijekom bijega je, sumnja se, posipao papar kako bi zavarao potražne pse...

- Noć prije mi je bio 5 do 8 minuta prije zatvaranja, pitao me rade li kamere, hoće li ga snimiti i nakupovao je. Kupio je paštete, papar, mesni doručak, ribe u konzervi i koka kolu - rekla je za Novu TV trgovkinja Ivana.

Ovdje pratite sve oko užasnog ubojstva u Drnišu iz minute u minutu