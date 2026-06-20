Tri zatvorenika u Britaniji ubila ubojicu djeteta: Izboli ga 25 puta i mrtvog ga stavili u krevet

Trojica osuđenih ubojica, koji već služe kazne u jednom od najčuvanijih britanskih zatvora, osuđena su na život iza rešetaka bez mogućnosti pomilovanja nakon što su brutalno ubili četvrtog zatvorenika. Kyle Bevan (33), koji je služio kaznu zbog sadističkog ubojstva dvogodišnje djevojčice, izboden je 25 puta u napadu koji je trajao manje od pet minuta, nakon čega su ga ubojice hladnokrvno položile u krevet kako bi se činilo da spava.

Četiri minute i 39 sekundi za brutalno smaknuće

Nadzorne kamere u strogo čuvanom zatvoru HMP Wakefield zabilježile su jezive trenutke koji su prethodili ubojstvu. Mark Fellows (45), Lee Newell (57) i David Taylor (64) viđeni su kako slijede Kylea Bevana do njegove ćelije na četvrtom katu. Ušli su za njim jedan po jedan. Izašli su točno četiri minute i 39 sekundi kasnije, kako je tužiteljstvo opisalo, 'zadovoljnog raspoloženja, kao da je posao obavljen'. Potom su se rukovali i čestitali jedan drugome. Bevanovo tijelo otkriveno je tek sljedećeg jutra prilikom prozivke. Napadači su ga nakon 25 uboda nožem, od kojih su neki probili srce i kosti, položili u krevet. Iskrvario je do smrti. Kao oružje poslužio je, između ostalog, i naoštreni komad metala izrađen od dijelova televizora pronađen odbačen ispred ćelije.

Izopačena hijerarhija iza rešetaka

Na suđenju je otkriveno kako je u zatvoru Wakefield u to vrijeme vladala velika napetost. Za razliku od drugih ustanova, ranjivi zatvorenici, poput osuđenih za zločine nad djecom, nisu bili odvojeni od ostatka zatvorske populacije. To je, prema tužiteljima, stvorilo 'izopačenu moralnu hijerarhiju' u kojoj su se 'glavni zatvorenici', poput Fellowsa, Newella i Taylora, morali miješati s onima koje su smatrali 'ispod sebe'. Kyle Bevan služio je doživotnu kaznu s minimalno 28 godina zatvora zbog ubojstva dvogodišnje Lole James, kćeri njegove partnerice. Nanio joj je čak 101 ozljedu, a liječnici su ih usporedili s posljedicama teške prometne nesreće. Neposredno prije Bevanova ubojstva, u istom su zatvoru izvršena još dva teška napada.

Ubojice koje nikada više neće vidjeti slobodu

Poroti je trebalo manje od tri sata da donese osuđujuću presudu. Sutkinja Maura McGowan izrekla je svoj trojici doživotne kazne bez mogućnosti pomilovanja, obraćajući im se izravno.

​- Vi ste ga odabrali kao metu jer je bio osuđen za ubojstvo djeteta. Njegovi posljednji trenuci morali su biti zastrašujući - poručila im je sutkinja.

Sva trojica već su bili okrutni ubojice. Mark Fellows, poznat pod nadimkom 'The Iceman', plaćeni je ubojica koji je već služio doživotnu kaznu zbog dva mafijaška ubojstva. David Taylor je, uz ubojstvo Bevana, istog dana osuđen i na doživotni zatvor zbog ubojstva svoje suradnice i pokušaja ubojstva policajca. Najjeziviji detalj vezan je uz Leeja Newella. On je već služio doživotnu kaznu, a 2013. je u drugom zatvoru na gotovo identičan način ubio zatvorenika osuđenog za ubojstvo djeteta. Zadavio ga je i ostavio u krevetu, što je tužiteljstvo opisalo kao 'jezivu sličnost'.

*Uz korištenje AI-a