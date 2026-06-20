Obavijesti

News

Komentari 4
HOROR U ZATVORU

Tri zatvorenika u Britaniji ubila ubojicu djeteta: Izboli ga 25 puta i mrtvog ga stavili u krevet

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tri zatvorenika u Britaniji ubila ubojicu djeteta: Izboli ga 25 puta i mrtvog ga stavili u krevet
3
Foto: Canva/West Yorkshire Police

Trojica osuđenih ubojica dobila su doživotni zatvor nakon što su u manje od pet minuta brutalno ubili zatvorenika. Nadzorne kamere snimile su kako nakon napada izlaze iz ćelije

Trojica osuđenih ubojica, koji već služe kazne u jednom od najčuvanijih britanskih zatvora, osuđena su na život iza rešetaka bez mogućnosti pomilovanja nakon što su brutalno ubili četvrtog zatvorenika. Kyle Bevan (33), koji je služio kaznu zbog sadističkog ubojstva dvogodišnje djevojčice, izboden je 25 puta u napadu koji je trajao manje od pet minuta, nakon čega su ga ubojice hladnokrvno položile u krevet kako bi se činilo da spava.

nevina prolaznica U pucnjavi u Britaniji ubijena majka (30), policija traži pomoć: 'Bila je nevina žrtva!'
U pucnjavi u Britaniji ubijena majka (30), policija traži pomoć: 'Bila je nevina žrtva!'

Četiri minute i 39 sekundi za brutalno smaknuće

Nadzorne kamere u strogo čuvanom zatvoru HMP Wakefield zabilježile su jezive trenutke koji su prethodili ubojstvu. Mark Fellows (45), Lee Newell (57) i David Taylor (64) viđeni su kako slijede Kylea Bevana do njegove ćelije na četvrtom katu. Ušli su za njim jedan po jedan. Izašli su točno četiri minute i 39 sekundi kasnije, kako je tužiteljstvo opisalo, 'zadovoljnog raspoloženja, kao da je posao obavljen'. Potom su se rukovali i čestitali jedan drugome. Bevanovo tijelo otkriveno je tek sljedećeg jutra prilikom prozivke. Napadači su ga nakon 25 uboda nožem, od kojih su neki probili srce i kosti, položili u krevet. Iskrvario je do smrti. Kao oružje poslužio je, između ostalog, i naoštreni komad metala izrađen od dijelova televizora pronađen odbačen ispred ćelije.

KAD RAKIJA KOLO VODI Ne svađaj se sa ženom koja drži šivaću iglu: Sjedili su za stolom i pili. Dragan je umro u mukama
Ne svađaj se sa ženom koja drži šivaću iglu: Sjedili su za stolom i pili. Dragan je umro u mukama

Izopačena hijerarhija iza rešetaka

Na suđenju je otkriveno kako je u zatvoru Wakefield u to vrijeme vladala velika napetost. Za razliku od drugih ustanova, ranjivi zatvorenici, poput osuđenih za zločine nad djecom, nisu bili odvojeni od ostatka zatvorske populacije. To je, prema tužiteljima, stvorilo 'izopačenu moralnu hijerarhiju' u kojoj su se 'glavni zatvorenici', poput Fellowsa, Newella i Taylora, morali miješati s onima koje su smatrali 'ispod sebe'. Kyle Bevan služio je doživotnu kaznu s minimalno 28 godina zatvora zbog ubojstva dvogodišnje Lole James, kćeri njegove partnerice. Nanio joj je čak 101 ozljedu, a liječnici su ih usporedili s posljedicama teške prometne nesreće. Neposredno prije Bevanova ubojstva, u istom su zatvoru izvršena još dva teška napada.

UBOJSTVO U DUBRAVI Ubio kuma zbog ljubomore: Na klupu za svjedoke zvat će Zefu, obrana htjela isključiti javnost
Ubio kuma zbog ljubomore: Na klupu za svjedoke zvat će Zefu, obrana htjela isključiti javnost

Ubojice koje nikada više neće vidjeti slobodu

Poroti je trebalo manje od tri sata da donese osuđujuću presudu. Sutkinja Maura McGowan izrekla je svoj trojici doživotne kazne bez mogućnosti pomilovanja, obraćajući im se izravno.

​- Vi ste ga odabrali kao metu jer je bio osuđen za ubojstvo djeteta. Njegovi posljednji trenuci morali su biti zastrašujući - poručila im je sutkinja.

NOVI FEMICID STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Sva trojica već su bili okrutni ubojice. Mark Fellows, poznat pod nadimkom 'The Iceman', plaćeni je ubojica koji je već služio doživotnu kaznu zbog dva mafijaška ubojstva. David Taylor je, uz ubojstvo Bevana, istog dana osuđen i na doživotni zatvor zbog ubojstva svoje suradnice i pokušaja ubojstva policajca. Najjeziviji detalj vezan je uz Leeja Newella. On je već služio doživotnu kaznu, a 2013. je u drugom zatvoru na gotovo identičan način ubio zatvorenika osuđenog za ubojstvo djeteta. Zadavio ga je i ostavio u krevetu, što je tužiteljstvo opisalo kao 'jezivu sličnost'.

*Uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah
PANDORINA KUTIJA

Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah

Mobitel HDZ-ovke i šefica kabineta Ministarstva poljoprivrede mogao bi do kraja raskrinkati afere u kojima su pala četiri Plenkovićeva ministra, državna tajnica i i pomoćnica ministra, otkriva novi broj tjednika Express
Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!
OŠTRA RETORIKA

Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!

Upozorenje je izrečeno 19. lipnja tijekom zajedničke konferencije za medije s predsjednikom Hondurasa Nasryjem Asfurom, što je cijeloj situaciji dalo i diplomatsku težinu
U Sloveniji toplinski val donio oluje i tuču, kod nas je i dalje samo pakleno sparno...
STIŽU OLUJE I GRMLJAVINA

U Sloveniji toplinski val donio oluje i tuču, kod nas je i dalje samo pakleno sparno...

Ovaj vikend, prema meteorolozima, samo je početak prvog ovoljetnog toplinskog vala koji bi trebao trajati do sredine slijedećeg tjedna. Zbog svega je izdan i Meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026