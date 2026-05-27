Troskot prozvao VIK: 'Građani Karlovca plaćaju skuplju vodu'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot rekao je u srijedu u Karlovcu da je putem Povjerenika za informiranje došao do zapisnika društva "Vodovod i kanalizacija Karlovac" (VIK) u kojem se potvrđuju brojne nepravilnosti u opsrkbi vodom na koje upozoravaju već godinama. "Iz zapisnika je vidljivo da je VIK podigao kredit od pet milijuna eura bez jasnog obrazloženja njegove namjene, dok istodobno građani nemaju odgovor zašto plaćaju čak 37 posto skuplju vodu. Umjesto sustavnog rješavanja problema i smanjenja gubitaka na mreži, svjedočimo stihijskom mijenjanju cijevi manjih promjera bez jasne strategije, dok u pojedinim dijelovima Karlovca gubici vode dosežu i do 80 posto“, rekao je Troskot na konferenciji za novinare.

Nisu se, kaže, ostvarila ni obećanja Uprave o smanjenju gubitaka vode pa taj problem sada zahvaća cijelu Karlovačku županiju. „Ljudi odlaze iz podružnica VIK-a, napuštaju ih stručni kadrovi, a umjesto znanja i kompetencija na odgovorne pozicije dolaze politički podobni pojedinci. Zato smatramo da je krajnje vrijeme za promjenu upravljanja sustavom te da Karlovačka županija preuzme vodeću ulogu u rješavanju ovog problema“, rekao je Troskot.

Kao jedno od mogućih rješenja vidi aktivaciju vodocrpilišta Mostanje, koje bi omogućilo postupno gašenje postojećih problematičnih izvorišta i osiguravanje kvalitetnije i sigurnije vode za građane.

Saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je apsurdnim da država koja raspolaže jednim od najvećih i najkvalitetnijih vodnih bogatstava u Europi nije u stanju građanima Karlovca osigurati osnovno pravo na zdravstveno ispravnu pitku vodu, zbog čega odgovorni moraju snositi posljedice.

Povjerenica Mosta za Karlovačku županiju Nikolina Bišćan rekla je da se građani sve češće javljaju jer ne mogu dobiti odgovore od ViK-a ili njihove prijave ostaju bez reakcije. "Zbog toga smo prisiljeni sami voditi evidenciju i dokumentirati stvarno stanje. Najveće probleme i dalje imaju stanovnici Dubovca, gdje je zamućena voda postala svakodnevica“, kazala je.

Građani, ističe, dobivaju vodu koja često nije ni približno kvalitete koju bi javni sustav morao osigurati. „Imamo slučajeve u kojima su građani natočili bazene s desecima kubika prljave vode koju uredno plaćaju kao zdravstveno ispravnu. Pred nama je još jedno ljeto, potrebe za vodom bit će veće nego ikad, a građani i dalje nemaju nikakvo jamstvo da će dobiti čistu i sigurnu vodu“.