Trump mijenja izgled novčanica dolara: Imat će njegov potpis

Redizajnirane novčanice povodom 250. obljetnice SAD-a donose presedan – izostavlja se potpis rizničara, a prve serije stižu već u lipnju

Američki papirnati novac nosit će potpis predsjednika Donalda Trumpa od ovog ljeta, što je prvi put da se na američkim novčanicama nalazi potpis aktualnog predsjednika, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo financija, prenosi Reuters. Redizajnirane novčanice, planirane za obilježavanje 250. obljetnice američke neovisnosti, također će prvi put u 165 godina izostaviti potpis američkog rizničara, koji izvještava ministru financija i nadgleda Ured za graviranje i tisak, američku kovnicu novca i druge funkcije Ministarstva financija. Prve novčanice od 100 dolara s Trumpovim potpisom i potpisom američkog ministra financija Scotta Bessenta bit će tiskane u lipnju, a nakon toga u narednim mjesecima uslijedit će i druge novčanice. ​Nove novčanice mogle bi biti u optjecaju u bankama za nekoliko tjedana.

Ministarstvo financija još uvijek tiska novčanice s potpisima bivše tajnice financija predsjednika Joea Bidena Janet Yellen i bivše blagajnice Lynn Malerba.

NA 10 DANA Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja
Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja

Malerba će biti posljednja u neprekinutom nizu rizničara čiji su se potpisi pojavili na američkoj saveznoj valuti od 1861. godine, kada ju je američka vlada prvi put izdala.

Promjena potpisa najnoviji je pokušaj Trumpove administracije i njezinih saveznika da stave predsjednikovo ime na zgrade, institucije, vladine programe, ratne brodove i kovanice. Savezni odbor za umjetnost, čije je članove imenovao Trump, prošli je tjedan odobrio dizajn prigodnog zlatnika s Trumpovim likom.

Bessent je u izjavi rekao da je taj potez prikladan za 250. obljetnicu SAD-a, s obzirom na snažan američki gospodarski rast i financijsku stabilnost tijekom Trumpova drugog mandata.

TRUMPOVA OBJAVA Trump: 'Neka se Iran uozbilji prije nego što bude prekasno'
Trump: 'Neka se Iran uozbilji prije nego što bude prekasno'

„Ne postoji snažniji način da se priznaju povijesna postignuća naše velike zemlje i predsjednika Donalda J. Trumpa od novčanica američkih dolara koje nose njegovo ime, i prikladno je da se ova povijesna valuta izda na 50. obljetnicu“, rekao je Bessent.

Napor za izdavanje Trumpova novčića od 1 dolara u optjecaju usporen je zakonima koji zabranjuju prikaz živih osoba na američkim kovanicama.

Zakon koji regulira tiskanje novčanica Federalnih rezervi daje Ministarstvu financija široke ovlasti za promjenu dizajna kako bi se zaštitilo od krivotvorenja. Zakon zahtijeva zadržavanje određenih elemenata, uključujući riječi "U Boga vjerujemo", i dopušta samo portrete preminulih osoba.

ŠALJIVDŽIJA I ŠERET Trump: Odbio sam iransku ponudu da postanem ajatolah
Trump: Odbio sam iransku ponudu da postanem ajatolah

Ukupni dizajn novčanica neće se mijenjati, osim Trumpova potpisa koji će zamijeniti potpis rizničara, rekli su dužnosnici Ministarstva financija. Nacrt novčanice od 100 dolara s Trumpovim potpisom nije bio odmah dostupan.

Malerba, bivša rizničarka, odbila je komentirati potez Trumpove administracije.

Njezina prethodnica, Jovita Carranza, koja je bila rizničarka u Trumpovu prvom mandatu, nazvala je promjenu "snažnim simbolom američke otpornosti, trajne snage slobodnog poduzetništva i obećanja kontinuirane veličine".

TEŠKO OBJAŠNJIVO... ŠTO JE SAD OVO?! Bijela kuća objavila misteriozne snimke: 'Trebamo li svi biti zabrinuti?'
ŠTO JE SAD OVO?! Bijela kuća objavila misteriozne snimke: 'Trebamo li svi biti zabrinuti?'

Sadašnji rizničar Brandon Beach čije se ime nije pojavilo na valuti, također je izdao izjavu podrške, rekavši da je Trump arhitekt "zlatnog doba gospodarskog preporoda".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Otkazali nastavu u Zagrebu. Oglasio se HR Alarm. Oštećena nadstrešnica na Rebru
ORKANSKO NEVRIJEME

Otkazali nastavu u Zagrebu. Oglasio se HR Alarm. Oštećena nadstrešnica na Rebru

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

