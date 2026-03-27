Trump mijenja izgled novčanica dolara: Imat će njegov potpis

Američki papirnati novac nosit će potpis predsjednika Donalda Trumpa od ovog ljeta, što je prvi put da se na američkim novčanicama nalazi potpis aktualnog predsjednika, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo financija, prenosi Reuters. Redizajnirane novčanice, planirane za obilježavanje 250. obljetnice američke neovisnosti, također će prvi put u 165 godina izostaviti potpis američkog rizničara, koji izvještava ministru financija i nadgleda Ured za graviranje i tisak, američku kovnicu novca i druge funkcije Ministarstva financija. Prve novčanice od 100 dolara s Trumpovim potpisom i potpisom američkog ministra financija Scotta Bessenta bit će tiskane u lipnju, a nakon toga u narednim mjesecima uslijedit će i druge novčanice. ​Nove novčanice mogle bi biti u optjecaju u bankama za nekoliko tjedana.

Ministarstvo financija još uvijek tiska novčanice s potpisima bivše tajnice financija predsjednika Joea Bidena Janet Yellen i bivše blagajnice Lynn Malerba.

Malerba će biti posljednja u neprekinutom nizu rizničara čiji su se potpisi pojavili na američkoj saveznoj valuti od 1861. godine, kada ju je američka vlada prvi put izdala.

Promjena potpisa najnoviji je pokušaj Trumpove administracije i njezinih saveznika da stave predsjednikovo ime na zgrade, institucije, vladine programe, ratne brodove i kovanice. Savezni odbor za umjetnost, čije je članove imenovao Trump, prošli je tjedan odobrio dizajn prigodnog zlatnika s Trumpovim likom.

Bessent je u izjavi rekao da je taj potez prikladan za 250. obljetnicu SAD-a, s obzirom na snažan američki gospodarski rast i financijsku stabilnost tijekom Trumpova drugog mandata.

„Ne postoji snažniji način da se priznaju povijesna postignuća naše velike zemlje i predsjednika Donalda J. Trumpa od novčanica američkih dolara koje nose njegovo ime, i prikladno je da se ova povijesna valuta izda na 50. obljetnicu“, rekao je Bessent.

Napor za izdavanje Trumpova novčića od 1 dolara u optjecaju usporen je zakonima koji zabranjuju prikaz živih osoba na američkim kovanicama.

Zakon koji regulira tiskanje novčanica Federalnih rezervi daje Ministarstvu financija široke ovlasti za promjenu dizajna kako bi se zaštitilo od krivotvorenja. Zakon zahtijeva zadržavanje određenih elemenata, uključujući riječi "U Boga vjerujemo", i dopušta samo portrete preminulih osoba.

Ukupni dizajn novčanica neće se mijenjati, osim Trumpova potpisa koji će zamijeniti potpis rizničara, rekli su dužnosnici Ministarstva financija. Nacrt novčanice od 100 dolara s Trumpovim potpisom nije bio odmah dostupan.

Malerba, bivša rizničarka, odbila je komentirati potez Trumpove administracije.

Njezina prethodnica, Jovita Carranza, koja je bila rizničarka u Trumpovu prvom mandatu, nazvala je promjenu "snažnim simbolom američke otpornosti, trajne snage slobodnog poduzetništva i obećanja kontinuirane veličine".

Sadašnji rizničar Brandon Beach čije se ime nije pojavilo na valuti, također je izdao izjavu podrške, rekavši da je Trump arhitekt "zlatnog doba gospodarskog preporoda".