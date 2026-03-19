Trump šalje američke vojnike u kopneni napad na Iran?

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa razmatra raspoređivanje tisuća američkih vojnika kako bi pojačala svoju operaciju na Bliskom istoku, dok se američka vojska priprema za moguće sljedeće korake u svojoj kampanji protiv Irana, rekli su američki dužnosnik i tri osobe upoznate s tim pitanjem.

Raspoređivanje pojačanja bi moglo pomoći Trumpu da dobije dodatne mogućnosti dok razmatra proširenje američkih operacija. Te mogućnosti uključuju osiguranje sigurnog prolaza za tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac, misiju koja bi se prvenstveno ostvarila zračnim i pomorskim snagama, rekli su izvori. No osiguranje tjesnaca moglo bi značiti i raspoređivanje američkih trupa na iransku obalu, rekla su četiri izvora agencije Reuters, uključujući dva američka dužnosnika, koji Reuters nije imenovao.

Trumpova administracija također je raspravljala o mogućnostima slanja kopnenih snaga na iranski otok Kharg, središte za 90 posto iranskog izvoza nafte, rekle su tri osobe upoznate s tim pitanjem i tri američka dužnosnika. Jedan od dužnosnika rekao je da bi takva operacija bila vrlo rizična. Otok se nalazi u dosegu iranskih raketa i dronova.

Sjedinjene Države izvele su napade na vojne ciljeve na otoku 13. ožujka, a Trump je zaprijetio da će napasti i njegovu kritičnu naftnu infrastrukturu. Međutim, s obzirom na njegovu vitalnu ulogu u iranskom gospodarstvu, kontrola otoka vjerojatno bi se smatrala boljom opcijom od njegovog uništenja, kažu vojni stručnjaci.

Svaka upotreba američkih kopnenih trupa, čak i za ograničenu misiju, mogla bi nositi značajne političke rizike za Trumpa, s obzirom na nisku podršku američke javnosti iranskoj kampanji i Trumpova obećanja iz kampanje da će izbjeći uplitanje SAD-a u nove sukobe na Bliskom istoku.

Dužnosnici Trumpove administracije također su raspravljali o mogućnosti korištenja američkih snaga radi stavljanja pod nadzor iranskih zaliha visoko obogaćenog urana, rekla je jedna od osoba upoznata s tim pitanjem.

Reutersovi izvori su rekli da ne vjeruju da je raspoređivanje kopnenih snaga bilo gdje u Iranu neizbježno ali su odbili raspravljati o pojedinostima američkog operativnog planiranja. Stručnjaci kažu da bi zadatak preuzimanja iranskih zaliha urana bio vrlo složen i rizičan, čak i za američke specijalne snage.

Dužnosnik Bijele kuće, govoreći pod uvjetom da ostane neimenovan, rekao je da "trenutno nije donesena odluka o slanju kopnenih trupa, ali predsjednik Trump mudro drži sve opcije na raspolaganju".

- Predsjednik je usredotočen na postizanje svih definiranih ciljeva Operacije Epski bijes, uništiti iranski kapacitet balističkih raketa, uništiti njihovu mornaricu, osigurati da njihovi teroristički saveznici ne mogu destabilizirati regiju i jamčiti da Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje - rekao je.

Pentagon je odbio komentirati navode.

Trump je rekao da njegovi ciljevi nadilaze smanjenje iranskih vojnih sposobnosti i mogli bi uključivati ​​osiguranje prolaza kroz tjesnac i sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Kopnene snage mogle bi pomoći u proširenju njegovih mogućnosti za postizanje tih ciljeva, ali nose značajan rizik. Čak i bez ikakvog izravnog sukoba u Iranu, do sada je u ratu ubijeno 13 američkih vojnika, a oko 200 ih je ranjeno, iako je velika većina ozljeda bila lakša, tvrdi američka vojska.

Godinama je Trump kritizirao svoje prethodnike zbog uključivanja u sukobe i obećao je da će Sjedinjene Države držati podalje od stranih ratova. No, u novije vrijeme odbio je isključiti mogućnost "prisustva vojnika na terenu" u Iranu.

Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je za Reuters da Trump ima različite mogućnosti da dođe do iranskog nuklearnog materijala, ali nije odlučio kako će postupiti. "Svakako postoje načini da se dođe do njega", rekao je dužnosnik dodajući da Trump "još nije donio odluku."

U pisanom svjedočenju zastupnicima u srijedu, direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard izjavila je da je iranski program obogaćivanja urana uništen napadima u lipnju te da su ulazi u te podzemne objekte "zatrpani i zatvoreni cementom".

Izvori su rekli da rasprave o američkim pojačanjima idu dalje od dolaska amfibijske skupine sljedeći tjedan na Bliski istok, s pridruženom ekspedicijskom jedinicom marinaca koja uključuje više od 2000 marinaca.

No, jedan od izvora primijetio je da američka vojska gubi značajan broj snaga odlukom o slanju nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford u Grčku na održavanje nakon požara na brodu.