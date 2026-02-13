Trump ukinuo ključnu klimatsku odluku: Brišu se ograničenja štetnih emisija za automobile

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak je službeno ukinula ključni znanstveno-pravni dokument, takozvano 'otkriće o ugrozi' (endangerment finding), koje je gotovo dva desetljeća služilo kao temelj za regulaciju emisija stakleničkih plinova. Istovremeno su eliminirani i savezni standardi za emisije iz ispušnih cijevi automobila i kamiona, što predstavlja najopsežniji zaokret u američkoj klimatskoj politici do sada.

Ovaj potez, koji je Bijela kuća opisala kao 'najveću pojedinačnu deregulacijsku akciju u američkoj povijesti', poništava odluku iz 2009. godine, donesenu za vrijeme mandata Baracka Obame, kojom je Agencija za zaštitu okoliša (Epa) utvrdila da staklenički plinovi poput ugljičnog dioksida i metana ugrožavaju javno zdravlje i dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Upravo je ta odluka omogućila saveznoj vladi da, pozivajući se na Zakon o čistom zraku, ograniči štetne emisije iz vozila, tvornica i elektrana, javlja Reuters.

'Najveća deregulacija u povijesti'

Na konferenciji za medije u Bijeloj kući, predsjednik Trump je odluku iz 2009. nazvao katastrofalnom politikom koja je neutemeljena u činjenicama i zakonu.

​- Službeno ukidamo takozvano otkriće o ugrozi, katastrofalnu politiku iz Obamine ere. Ta odluka nije imala nikakvu osnovu u činjenicama, baš nikakvu. Kroz generacije, fosilna goriva su spasila milijune života i izvukla milijarde ljudi iz siromaštva diljem svijeta - izjavio je Trump, nazivajući klimatsku regulativu 'jednom od najvećih prijevara u povijesti'.

Upravitelj Epe, Lee Zeldin, dodao je kako je administracija eliminirala ono što su neki nazivali 'svetim gralom regulatornog pretjerivanja'. Ukidanje se odnosi na sve standarde za emisije stakleničkih plinova za vozila proizvedena između 2012. i 2027. godine, kao i za buduće modele. Ipak, Epa će i dalje regulirati druge zagađivače iz ispušnih plinova koji utječu na kvalitetu zraka, poput ugljičnog monoksida i olova.

Pravna bitka na pomolu

Ovaj drastičan zaokret gotovo sigurno će pokrenuti lavinu sudskih tužbi. Pravni temelj za regulaciju stakleničkih plinova postavljen je odlukom Vrhovnog suda iz 2007. u slučaju Massachusetts protiv Epe, kada je presuđeno da agencija ima ovlasti regulirati CO2 kao zagađivač zraka. Ukidanjem 'otkrića o ugrozi', administracija uklanja pravnu podlogu za gotovo sve postojeće klimatske propise.

Brojne ekološke organizacije i savezne države predvođene Kalifornijom već su najavile da će odluku osporavati na sudu. 'Kao organizacije posvećene zaštiti javnog zdravlja, osporit ćemo ovo nezakonito ukidanje', stoji u zajedničkom priopćenju Američkog udruženja za pluća i Američkog udruženja za javno zdravstvo. Guverner Kalifornije Gavin Newsom poručio je da će se njegova država suprotstaviti odluci jer 'životi i egzistencija naših ljudi ovise o tome'. Bivši predsjednik Barack Obama reagirao je na društvenim mrežama, napisavši da će bez ove regulacije Amerikanci biti 'manje sigurni, manje zdravi i manje sposobni boriti se protiv klimatskih promjena, a sve kako bi industrija fosilnih goriva mogla zaraditi još više novca'.

Foto: Jonathan Ernst

Rat brojkama: Uštede protiv troškova

Bijela kuća tvrdi da će ovaj potez donijeti goleme uštede, procjenjujući da će američki porezni obveznici uštedjeti 1,3 bilijuna dolara, dok će se troškovi za proizvođače automobila smanjiti za oko 2400 dolara po vozilu. S druge strane, kritičari upozoravaju na skrivene troškove. Prema analizi organizacije Environmental Defense Fund, Amerikanci će zbog manje učinkovitih vozila potrošiti dodatnih 1,4 bilijuna dolara na gorivo. Ista organizacija procjenjuje da bi odluka mogla uzrokovati do 58.000 dodatnih preuranjenih smrti i 37 milijuna novih napadaja astme.

Dok je udruženje koje predstavlja proizvođače ugljena pozdravilo odluku kao spas za elektrane kojima prijeti zatvaranje, dio automobilske industrije izrazio je zabrinutost. Iako se protive strogim standardima, ukidanje regulative stvara pravnu nesigurnost i postavlja pitanje konkurentnosti američkih automobila na globalnom tržištu, koje se sve više okreće električnim i učinkovitijim vozilima. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi, paradoksalno, povlačenje savezne vlade iz regulacije moglo otvoriti prostor državama da same donesu strože zakone ili pokrenu tužbe protiv naftnih kompanija za štetu uzrokovanu klimatskim promjenama.