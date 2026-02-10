Trump je zbog Epsteina zvao policiju 2000-ih, rekao im je kako 'su svi znali što je radio'

Ubrzo nakon što je istraga policije o Jeffreyju Epsteinu postala javna sredinom 2000-tih, Donald Trump nazvao je policijsku upravu Palm Beacha na Floridi kako bi im zahvalio, prema nedavno objavljenom dokumentu.

- Hvala Bogu da ste ga zaustavili - rekao je Trump, prenosi CNN, navodeći da je rekao 'kako su svi znali što je radio'.

Dokument FBI-jevog intervjua koji je bivši šef policije okruga Palm Beach dao 2019. godine, kako je rekao Miami Heraldu, vjerojatno će potaknuti nova pitanja o tome kada je i što točno Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima. Predsjednik Trump i Bijela kuća više su puta tvrdili da je Trump prekinuo veze s Epsteinom početkom 2000-tih jer je Epsteina smatrao 'čudakom'.

Miami Herald izvijestio je da FBI-jev dokument bilježi intervju s Michaelom Reiterom, čije su ime u dokumentu redigirali. U vrijeme poziva, koji se prema Heraldu dogodio oko 2006. godine, Reiter je vodio policiju Palm Beacha. Trump mu je tijekom poziva rekao da ljudi u New Yorku znaju da je Epstein odvratan. Također je rekao da je Ghislaine Maxwell 'Epsteinova operativka' te dodao da je 'zla i da se treba usredotočiti na nju'.

Trump je rekao i da se jednom našao u blizini Epsteina dok su ondje bili prisutni tinejdžeri te da je pobjegao odande, stoji u dokumentu. Prema istom zapisu, Trump je bio jedna od prvih osoba koja je nazvala policiju Palm Beacha nakon što su ljudi saznali za istragu protiv Epsteina. Ministarstvo pravosuđa objavilo je taj dokument među milijunima stranica na temelju novog zakona koji je donio Kongres.

Bijela kuća proslijedila je zahtjev za komentar Ministarstvu pravosuđa.

- Nismo upoznati ni s kakvim potkrepljujućim dokazima da je predsjednik prije 20 godina kontaktirao policiju. Reiterova privatna zaštitarska tvrtka odgovorila je na upit e-poštom da je Michael Reiter trenutno ne sudjeluje u intervjuima, dužnosnik Ministarstva pravosuđa.

Pitanje što je Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima zasjenilo je predsjednikov drugi mandat zbog obnovljenog interesa javnosti i objave milijuna dokumenata povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom. Trump je rekao da su se njih dvojica družila 1990-ih u istim krugovima u Palm Beachu prije nego što su se početkom 2000-tih posvađali, nakon čega je Trump izbacio Epsteina iz svog kluba Mar-a-Lago.

Trump je rekao da je svađu potaknulo to što mu je Epstein pokušavao krasti zaposlenike, ali je porekao da je znao za njegove zločine.

- Koncept da ljudi odvode ljude koji su radili za mene je loš. Ljudi su odvedeni iz toplica, on ih je zaposlio, drugim riječima, otišli su, rekao je Trump novinarima u srpnju. Kad sam čuo za to, rekao sam mu da ne želim da mi odvodi ljude - bilo da se radi o toplicama ili ne. Neko vrijeme je bilo u redu, a onda je to opet učinio i rekao sam mu da ode, dodao je Trump.

Trump je rekao da vjeruje da je jedna od odvedenih osoba bila Virginia Giuffre, jedna od najistaknutijih preživjelih Epsteinovih zločina, koja je kasnije počinila samoubojstvo. No, kasnije je novinarima rekao da zapravo ne zna zašto su žene odlazile iz njegovog kluba.

Trumpov opis Maxwell kao zle u dokumentu razlikuje se od njegove reakcije na njezino uhićenje 2020. godine. Maxwell služi dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Tijekom posljednjeg svjedočenja pred Nadzornim odborom Zastupničkog doma Maxwell se pozvala na pravo iz Petog amandmana, ali je njezin odvjetnik rekao da bi bila spremna 'govoriti u potpunosti i iskreno ako joj predsjednik Trump odobri pomilovanje'. U prethodnom intervjuu sa zamjenikom državnog odvjetnika Toddom Blancheom Maxwell je rekla da 'apsolutno nikada' nije čula Epsteina ni bilo koga drugoga da kaže da je Trump učinio nešto neprimjereno.

Trump je u srpnju za CNN rekao da nije razmišljao o pomilovanju niti o ublažavanju kazne Maxwell, ali tu mogućnost nije isključio.

- To je nešto o čemu nisam razmišljao. Dopušteno mi je to učiniti, ali to je nešto o čemu nisam razmišljao - rekao je.