Trumpov 'car granice' objavio: Povlačimo 700 agenata iz Minneapolisa! Ima napretka...

Trumpov 'car granice' Tom Homan stigao je u Minneapolis u trenutku kad Bijela kuća nastoji smiriti napetosti u Minnesoti. Agenti ICE-a (imigracijske službe) tamo su ove godine ubili dvoje ljudi, situacija u gradu jako je napeta...

Homan je održao konferenciju za medije, u startu je kazao kako je imao produktivne razgovore s lokalnom policijom, kako su imali određene razlike, ali da su svi predani sigurnosti, piše BBC.

- Pod vodstvom Donalda Trumpa postignut je značajan napredak, očekujem da će se to nastaviti – rekao je Homan, pa nastavio u svom stilu, direktno i bez previše okolišanja...

A onda je bacio 'bombu':

- Efektivno odmah, povlačimo 700 agenata! To je rezultat napretka, suradnje koju vidimo – dodao je, ali upozorio da veće povlačenje ovisi o tome hoće li lokalci nastaviti surađivati ili će opet ometati operacije.

Još je spomenuo body kamere, neki agenti su ih imali, neki nisu, što je nazvao totalno neprihvatljivim. Razgovarao je s ministricom Kristi Noem i odlučeno je:

- Svi agenti na terenu u Minnesoti dobivaju kamere odmah, a plan je da tako bude širom države.

Homan je kazao da smanjenje broja agenata ne znači slabost, nego pametniji rad, fokus na kriminalce, ali nitko 'ilegalan'nije izuzet.

- Predsjednik Trump ide na masovne deportacije, to se nastavlja svaki dan diljem zemlje – bio je jasan Homan....

Odmah je nastavio:

- Prioritet su oni koji ugrožavaju sigurnost, ali ne zaboravljamo ostale. Agenti moraju moći raditi bez da ih se napada ili vrijeđa - kazao je Homan.

- Ni ja, ni predsjednik Trump, ni Kristi Noem ne želim krvoproliće – rekao je, pa zamolio guvernera Walza i ostale lokalne lidere da pozovu narod na mir i da prestanu ometati agente.

Na samom kraju zahvalio je ICE agentima i čuvarima granice.

- Znam kakve žrtve podnosite. Ja sam nosio tu zelenu uniformu, volim graničnu patrolu, bio sam ICE agent... Predsjednik je uz vas – kazao je na kraju...