NAPETO U MINNEAPOLISU

Trumpov 'car granice' objavio: Povlačimo 700 agenata iz Minneapolisa! Ima napretka...

Trumpov 'car granice' objavio: Povlačimo 700 agenata iz Minneapolisa! Ima napretka...
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Homan je kazao da smanjenje broja agenata ne znači slabost, nego pametniji rad, fokus na kriminalce, ali nitko 'ilegalan'nije izuzet...

Trumpov 'car granice' Tom Homan stigao je u Minneapolis u trenutku kad Bijela kuća nastoji smiriti napetosti u Minnesoti. Agenti ICE-a (imigracijske službe) tamo su ove godine ubili dvoje ljudi, situacija u gradu jako je napeta...

Homan je održao konferenciju za medije, u startu je kazao kako je imao produktivne razgovore s lokalnom policijom, kako su imali određene razlike, ali da su svi predani sigurnosti, piše BBC.

- Pod vodstvom Donalda Trumpa postignut je značajan napredak, očekujem da će se to nastaviti – rekao je Homan, pa nastavio u svom stilu, direktno i bez previše okolišanja...

NOVA ODLUKA Nakon krvave Minnesote, New York uvodi ICE promatrače
Nakon krvave Minnesote, New York uvodi ICE promatrače

A onda je bacio 'bombu': 

- Efektivno odmah, povlačimo 700 agenata! To je rezultat napretka, suradnje koju vidimo – dodao je, ali upozorio da veće povlačenje ovisi o tome hoće li lokalci nastaviti surađivati ili će opet ometati operacije.

Još je spomenuo body kamere, neki agenti su ih imali, neki nisu, što je nazvao totalno neprihvatljivim. Razgovarao je s ministricom Kristi Noem i odlučeno je: 

- Svi agenti na terenu u Minnesoti dobivaju kamere odmah, a plan je da tako bude širom države.

Homan je kazao da smanjenje broja agenata ne znači slabost, nego pametniji rad, fokus na kriminalce, ali nitko 'ilegalan'nije izuzet.

'TRAUMATIZIRAJU DJECU' Savezni sudac naredio puštanje 5-godišnjaka i oca pritvorenih u raciji ICE u Minnesoti
Savezni sudac naredio puštanje 5-godišnjaka i oca pritvorenih u raciji ICE u Minnesoti

- Predsjednik Trump ide na masovne deportacije, to se nastavlja svaki dan diljem zemlje – bio je jasan Homan....

Odmah je nastavio:

- Prioritet su oni koji ugrožavaju sigurnost, ali ne zaboravljamo ostale. Agenti moraju moći raditi bez da ih se napada ili vrijeđa - kazao je Homan.

PRIVELI GA SAVEZNI AGENTI Uhićen bivši voditelj CNN-a. Bio na prosvjedu u crkvi protiv ICE-a
Uhićen bivši voditelj CNN-a. Bio na prosvjedu u crkvi protiv ICE-a

- Ni ja, ni predsjednik Trump, ni Kristi Noem ne želim krvoproliće – rekao je, pa zamolio guvernera Walza i ostale lokalne lidere da pozovu narod na mir i da prestanu ometati agente.

Na samom kraju zahvalio je ICE agentima i čuvarima granice.

- Znam kakve žrtve podnosite. Ja sam nosio tu zelenu uniformu, volim graničnu patrolu, bio sam ICE agent... Predsjednik je uz vas – kazao je na kraju...

I BATMANU JE DOSTA... VIDEO Batman u SAD-u poludio na Gradsko vijeće zbog ICE-a: Ne molim vas, ja j****o zahtijevam
VIDEO Batman u SAD-u poludio na Gradsko vijeće zbog ICE-a: Ne molim vas, ja j****o zahtijevam

