Tomašević: 'Bilo je više od 1000 poziva za 112. Ima i ozlijeđenih'

Izvanredna konferencija za medije zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića održana je u vatrogasnoj postaji u Savskoj zbog snažnog nevremena koje od četvrtka pogađa Zagreb i okolicu, ostavljajući za sobom veliku štetu i kaos u prometu. Grad je pod udarom orkanskog vjetra koji na udare prelazi 100 kilometara na sat, a na Črnomercu su zabilježeni i udari do 120 km/h. Posljedice su vidljive diljem Zagreba – stabla padaju na prometnice i automobile, oštećeni su brojni krovovi, a velik dio javnog prijevoza je u prekidu.

"Neviđeno nevrijeme pogodilo je Zagreb. Kao što smo u srijedu navečer još najavili, opasni vremenski uvjeti su stigli u četvrtak. Večer smo završili sa stotinjak intervencija vatrogasaca, no preko noći su se stvari počele pogoršavati. Naime, noćas su udari vjetra bili preko 100 km/h I imali smo čak I 120 km/h na Črnomercu. Jutros su udari vjetra bili jači nego u oluji 2023. Kada je dvoje sugrađana izgubilo život. Najaviše je štete u podsljemeskoj zoni, a onda i na zapadu grada, gdje su udari vjetra bili najjači", rekao je Tomašević.

"Još smo u srijedu navečer poslali obavijest da se očekuju opasni vremenski uvjeti u četvrtak. Ovo traje satima i danima, zbog toga smo donijeli odluku da nema danas nastave, najbitnija je sigurnost. Ako djeca nemaju gdje biti i ako dođu u školu, imat će boravak. Isto vrijedi i za vrtiće, ako roditelji nemaju gdje s djecom, a preporuka je da djeca ostanu u svojim domovima. Nastave nema, ali škola je otvorena."

Situacija na terenu iz sata u sat postaje sve teža. Od jučer poslijepodne zaprimljeno je oko 1000 poziva građana, što je iznimno velik pritisak na službe.

"Što se tiče vatrogasaca, od jučer do danas ujutro bilo je 340 intervencija, što je teža situacija nego 2023. Kada je oluja trajala kratko", rekao je Tomašević, dodajući da je još 320 intervencija na čekanju.

Posebno teška situacija bila je tijekom noći.

"Najteže se dogodilo noćas na Maksimirskoj cesti gdje jako veliki broj tramvaja ne može doći u druge dijelove grade. Stalno padaju stabla i nastaju prekidi na tramvajskim i autobusnim linijama. Sve su službe na terenu, rade cijelu noć."

Prema dosadašnjim podacima, oštećeno je više od 50 krovova na zgradama, uključujući javne objekte, škole i kuće, kao i dvoranu Dražena Petrovića. Štetu je prijavilo i oko 150 vozila.

Nekoliko osoba je lakše ozlijeđeno na području Zagreba, dok je jedna osoba iz Zagrebačke županije zadobila teže ozljede, no nije životno ugrožena.

Dodatne probleme stvara i snijeg u višim predjelima – na Sljemenu je palo oko 30 centimetara snijega, a Sljemenska cesta je zatvorena zbog srušenih stabala. Na terenu su uz vatrogasce i pripadnici HGSS-a te Hrvatske ceste.

"I dalje se nastavlja jak vjetar i opasni vremenski uvjeti. Zahvaljujem svi službama. Imamo niz krovova, kuća, zgrada, vozila koji su oštećeni te se brojka povećava", dodao je.

Gradonačelnik je na kraju još jednom pozvao građane na oprez.

"Najbitnije da ljudi paze na sebe i ako ne moraju da ne izlaze van."

Potvrdio je i da su djeca koja se nalaze u školama u prirodi sigurna te imaju osigurane obroke, a povratak kućama planiran je za sutra.

Dodao je i da je jutros razgovarao s ministrom Radovanom Fuchsom te je donesena odluka o otkazivanju nastave, koja će se naknadno nadoknaditi. Učenici koji su ipak stigli u škole i vrtiće imat će organiziran boravak.

Veliki problemi pojavili su se i u javnom prijevozu. Najkritičnije je bilo oko jedan sat iza ponoći kada je zbog pada stabala oštećena tramvajska infrastruktura, zbog čega popravci još nisu mogući.

"Veliki broj tramvaja nije mogao izaći s okretišta i krenuti prema zapadu. Donekle se to kompenziralo s autobusima koji supstituiraju tramvaje. Tek u ponedjeljak očekujemo potpunu normalizaciju tramvajskog prometa", rekao je Tomašević.

Gradske službe su na terenu u punom sastavu. Iz Zrinjevca su angažirana 23 vozila koja uklanjaju stabla s prometnica, dok je Čistoća mobilizirala 44 ekipe.

"Teško je reći koliko je stabala srušeno u ovom trenutku, definitivno jako puno. Građani se mole da ne hodaju parkovima kako se ne bi ozlijedili. Što se tiče Čistoće, na terenu su 44 ekipe. Imali smo oštećenja vozila, na jedno je palo stablo", rekao je gradonačelnik.

Problemi su zabilježeni i na gradskim grobljima gdje su stabla padala na spomenike, dok autobusni kolodvor zasad funkcionira bez većih poteškoća. Materijalna šteta zabilježena je i na pojedinim tržnicama, a prijavljena je i na 13 dječjih vrtića, sedam srednjih škola i nekoliko osnovnih škola, pri čemu su tri škole pretrpjele veća oštećenja.

"Nemam informacija predstavlja li Vjesnik sada još veću opasnost, upravo se obilazi Cibona. Rekli smo da ćemo ići u obnovu tog objekta, a sada će trebati i sanacija", dodao je Tomašević.

Teška noć je iza vatrogasaca koji su radili bez prestanka.

"Noć je bila izazovna, kolege koje rade 20 godina su me zvale i rekle da će netko poginuti. Podigli smo dodatnu smjenu, a sada još jednu. Na terenu nas je oko 200. Najčešće intervencije su bili padovi, od krova, crijepova, prozora, limova, stabala... Nakon toga bilo je nekoliko požara", rekao je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman.

Tijekom intervencija lakše su ozlijeđena dva vatrogasca, kao i radnici Hrvatskih cesta.