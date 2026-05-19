HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

U Saboru održali minutu šutnje za ubijenog maturanta Luku: 'Da se nikad više ne ponovi...'

Piše 24sata,
Foto: Saborska TV

"Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima", kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković...

Na inicijativu zastupnika Mosta Mire Bulja u utorak je minutom šutnje u Saboru odana počast ubijenom maturantu Luki (19) iz Drniša...

- Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomen na našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude, i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, piše Net.hr.

Svi zločini Kristijana Aleksića: Dvaput je ubio, krao, napao zatvorenika, izrađivao oružje...

- Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku. Da se nikad više ne ponovi nešto slično - kazao je Bulj...

Podsjetim, Luka je u subotu navečer dostavljao pizzu na adresu Kristijana Aleksića. Maturant je samo radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac... A Aleksić ga je upucao. Svemu je svjedočio Lukin prijatelj Ivan... Kazao je kako se Luka bojao dostave na tu adresu.

Evo za što terete monstruma iz Drniša koji je ubio maturanta

 - Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan za HRT.

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu

