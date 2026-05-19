U Saboru održali minutu šutnje za ubijenog maturanta Luku: 'Da se nikad više ne ponovi...'

Na inicijativu zastupnika Mosta Mire Bulja u utorak je minutom šutnje u Saboru odana počast ubijenom maturantu Luki (19) iz Drniša...

- Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomen na našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude, i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, piše Net.hr.

- Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku. Da se nikad više ne ponovi nešto slično - kazao je Bulj...

Podsjetim, Luka je u subotu navečer dostavljao pizzu na adresu Kristijana Aleksića. Maturant je samo radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac... A Aleksić ga je upucao. Svemu je svjedočio Lukin prijatelj Ivan... Kazao je kako se Luka bojao dostave na tu adresu.

- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan za HRT.

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...

