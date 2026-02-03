Obavijesti

News

Komentari 1
POKUŠAJ UBOJSTVA

Učenik nožem izbo profesoricu u Francuskoj, teško je ozlijeđena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Učenik nožem izbo profesoricu u Francuskoj, teško je ozlijeđena
Foto: Reuters/STEPHANIE LECOCQ/Ilustracija

Četrnaestogodišnjak u učionici u Sanary-sur-Meru ubo je profesoricu tri do četiri puta; pod istragom je zbog pokušaja ubojstva

Admiral

Učenik na jugu Francuske nožem je u učionici napao profesoricu i teško je ozlijedio, objavilo je u utorak tužiteljstvo.

Četrnaestogodišnjak je profesoricu ubo tri do četiri puta, nanijevši joj ozljede gornjeg dijela tijela, rekao je državni tužitelj u Toulonu Raphaël Balland.

DRAMA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI Roditelj upao u učionicu i vikao na učenika 1. razreda: 'Dijete se treslo, pozvana je i policija'
Roditelj upao u učionicu i vikao na učenika 1. razreda: 'Dijete se treslo, pozvana je i policija'

Incident se dogodio u mjestu Sanary-sur-Mer.

Osoblje škole svladalo je dječaka na školskom igralištu nakon čega ga je privela policija. 

Pod istragom je zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

SKANDAL Drama u Italiji. Učenik izboden nožem u srednjoj školi
Drama u Italiji. Učenik izboden nožem u srednjoj školi

Zasad nema dokaza o religijskom ili političkom motivu, rekao je Balland. Poznato je tek da je u posljednje vrijeme bilo napetosti s profesoricom te da je učenik očito zamjerio to što ga je prijavila.

Tinejdžer otprije nije bio poznat pravosudnom sustavu niti je skretao pažnju nasilnim ponašanjem, dodao je Balland. Ipak, navodno je bilo napetosti unutar njegove obitelji.

U trenutku napada u učionici su bila 22 učenika, ali nitko drugi nije ozlijeđen.

UBOJSTVO NA MARKUŠEVCU Vojnik i bivši muž ubijene htjeli su van iz istražnog zatvora. Sud ih je odbio, pa su se žalili
Vojnik i bivši muž ubijene htjeli su van iz istražnog zatvora. Sud ih je odbio, pa su se žalili

Francuski ministar obrazovanja Éduard Geffray najavio je da će odmah otputovati na mjesto događaja te je, kao i ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, izrazio suosjećanje s pogođenima.

Televizijska postaja RTL izvijestila je da je napadnuta žena šezdesetogodišnja profesorica likovne kulture.

Hospitalizirana je s ozljedama opasnim po život.

USPJEŠAN KRAJ POTRAGE Policija pronašla nestalog mladića u Splitu
Policija pronašla nestalog mladića u Splitu

Prema pisanju lista Le Parisien, četrnaestogodišnjak je prvo prijetio profesorici prije nego što ju je dvaput ubo u trbuh i jednom u ruku.

Francuska je uvela provjere torbi na ulazima u škole prije otprilike godinu dana nakon niza napada nožem u školama i njihovoj blizini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026