Uzeli su milijune na Agrokoru, ali njihov je plan o koncesiji...

Oni su izmijenili čak i Zakon o koncesijama, rekao nam je jedan pravni ekspert govoreći o djelatnosti skupine Borg, odnosno političkog kartela koji je stajao iza njih.

Prema njegovu mišljenju, riječ je o organiziranoj skupini koja je smišljeno i s jasnim ciljem osmislila, tijekom duljeg vremena, plan koji se kasnije kristalizirao u “lex Agrokor”, ali se prelio i izvan granica tog propisa.

- Koncesije su vam do zadnje izmjene zakona bile temeljene na povjerenju u pravnu osobu kojoj se dodjeljuju. Sad, međutim, koncesija može prijeći i na nove subjekte. U slučaju Agrokora imate oko 40.000 hektara zemljišta, najvrednijeg, strateški važnog - puno te zemlje je u Slavoniji i Baranji, uz srpsku granicu. Sad će tu zemlju dobiti novi vlasnici, možda ruske banke. Prema zakonu, a zakon su donijeli pod okriljem noći... Znate što to znači? To znači da oni mogu gurnuti, ako im je baš do toga, poljoprivredne tvrtke u stečaj - to je destruktivno, ali zamislivo kao neka krajnja mogućnost, i imate posve praznu Slavoniju i Baranju. A dovoljno je, s druge strane, da naša Vlada zna da ta opcija postoji, pa da bude ‘kuš’ - objašnjava naš izvor.

Odluka o promjeni Zakona o koncesijama donesena je dok je Most bio u Vladi, kaže nam izvor blizak toj stranci, pa dodaje da je Most to spriječio. No čim su izašli iz Vlade, zakon je - u srpnju, kad su ljudi na odmorima - izglasan. Danas njegova stavka glasi ovako: “Iznimno od stavka 2. točke 4. ovoga članka, promjena koncesionara, cjelovita ili djelomična, nije bitna izmjena ugovora o koncesiji ako nastaje kao posljedica korporativnog restrukturiranja koncesionara, dok god to ne predstavlja druge bitne izmjene ugovora o koncesiji i nije izvršeno radi izbjegavanja primjene ovoga Zakona”. To znači, dodaje naš izvor, da će sve Todorićeve koncesije “zbog restrukturiranja” prijeći novim vlasnicima.

No nije ova zakonska preinaka osmišljena samo za “čagljeve s Wall Streeta”, predatore iz Borga, nego i za manje igrače iz stranke.

- Ovim zakonom dobivate mogućnost da - ako ste npr. dobri sa županom - bez kune dobijete koncesiju na neko vrijedno dobro. Potom s tom koncesijom idete u banku i ona vam daje kredit. Ako joj vraćete kredit, OK, a ako ne - opet OK, banka postaje vlasnik koncesije. Banka dobiva koncesiju i s njom raspolaže ako koncesionar propadne. Promijenili su odredbu što se događa u postupcima restrukturiranja. Nedvojbeno se to ne odnosi na stečajne postupke, nego i na izvanrednu upravu. Mi smo inzistirali da županije ne daju koncesiju, nego jedinice lokalne samouprave ili barem da jedinice lokalne samouprave kontroliraju to koncesioniranje. No oni nisu to prihvatili. Županije su njihove... - nastavlja naš izvor iz Mosta.

Naš sugovornik iz pravosuđa dodaje kako je skupina Borg bila organizirana upravo radi počinjenja ovakvih djela, odnosno ozakonjenja predatorske prakse pod mutnim, netransparentnim okolnostima. Nitko normalan nema ništa protiv privatizacije, ali privatizacije po transparentnom, jasnom i zakonitom postupku. Okolnost da ista skupina pod okriljem noći piše zakon, kojim onda sama sebi dodjeljuje milijune je jedinstvena - tim prije što će kao posljedica tih zakona iz hrvatskih ruku biti izvlašteni još lavovski komadi nacionalne imovine - a to je očito bio model za kasnije planirane radnje.

Ova zemlja tako malo pomalo postaje nalik na kompradorsku Kinu, a sanjala je postati mediteranska Švicarska.

Kako je Republika bila lijepa pod Carstvom, rekli bi razočarani Francuzi postrevolucionarne ere...

Prepiska u aferi Hotmail otkriva sve konture plana koji je Andreja Plenkovića bacio na koljena. Čini se da je i onaj tko je dostavio mailove Indexu namjeravao postići baš to - oslabiti Plenkovića, ali sačuvati nagodbu. Objava mailova tempirana je, naime, kako je otkrio tjednik Nacional, nakon odluke Ustavnog suda, a to znači da inicijatori akcije nisu htjeli rušiti nagodbu, nego oslabiti Plenkovića. To im je na kraju i uspjelo.

Evo fatalnih mailova iz prepiske “borgovaca”.

PRVI MAIL: Jedan detalj je potvrdio otkriće prošlotjednog Expressa kako je skupina Borg bila autor prevarantske zamisli o “kupnji Ine” kako bi se prodao HEP.

“Bravo, svaka čast! Na kraju je to bilo ipak jedno lijepo iskustvo. Ja se nadam da će Rusi kupiti barem tri mjeseca vremena da nam prođe jedan IPO-čić (kad već nije HEP) u svibnju :)... A onda nakon toga neka ljeto započne u bojama našeg zakona”, piše u mailu koji je Tonći Korunić iz InterCapitala poslao Borg grupi 31. ožujka, nakon što je zakon prošao na Vladi. Dalić i ortaci računali su na to da će građani “progutati” privatizaciju HEP-a ako im se kaže da je to za kupnju Ine i da je to “samo 25 posto” (tako je počelo i s Inom!). Autori te ideje bili su Ramljak i Matić, Škegrini ljudi, kao i Martina Dalić.

Kupnje Ine neće biti, ali ćemo bankama koje rade elaborat o procjeni “kupnje” naftne kompanije platiti milijune kuna. Kako će Plenković, preživi li politički ovu aferu, opravdati bacanje milijuna kuna na nepotrebni elaborat?

DRUGI MAIL “Yes, yes... Sber nudi otkup mnogim vjerovnicima... uz diskont. Jedini up-side (jer nisu bedasti) im je haircut i da preuzmu kompaniju. Pratimo sve. Mi za sada odgovaramo VTB-u na upite. Da li se vidimo večeras ili mogu kod frizera na haircut?”, piše Boris Šavorić “borgovcima”. Dalić ih nakon toga poziva na sastanak u Ministarstvo gospodarstva.

Neobično je kako je ruska priča u Agrokoru proživjela pravi salto mortale. Prema mnogim indicijama, pisanje “lexa Agrokor” bilo je poduprto sugestijama američkih diplomata u Hrvatskoj koji su pripadali Obaminoj administraciji - koja je prema Rusima imala znatno agresivniji stav od Trumpove. Ruska je Sberbanka na početku priče brutalno izbačena iz igre jer im nije priznato potraživanje pa je došlo i do parničenja u Londonu, koje su Rusi izgubili. Obje su ruske banke, VTB i Sberbanka, spadale u skupinu neosiguranih vjerovnika koji svoj novac nisu osigurali kvalitetnim hipotekama - navodno se nisu upisale na vlasništvo. Sad, međutim, na kraju balade Sberbanka i VTB postaju glavni igrači - oni su očito kupovali obveznice i planirali “haircut” (šišanje), a nakon postizanja nagodbe mogu postati i većinski vlasnici Agrokora ako otkupe udio od Knighthead fonda!?

Rusi su, dakle, na nejasan način od autsajdera postali dirigenti ove igre. Uspije li nagodba, Rusi uzimaju Agrokor i s tim dobivaju golem utjecaj u Hrvatskoj. Mogu inicirati i stečaj, čime bi srušili Vladu, jer su male šanse da bi Plenković preživio neuspjeh nagodbe uz koju je vezan pupčanom vrpcom i za koju je založio sav svoj politički kapital. No Rusima se vjerojatno ne isplati rušiti Vladu koja je prilikom ove prinudne rekonstrukcije obogaćena čovjekom koji s njima navodno ima vrlo bliske veze - a to je Darko Horvat. Tjednik Nacional objavio je pravosudni non paper dokument u kojemu piše da je Darko Horvat “na poziciju unutar HDZ-a i bivšu poziciju ravnatelja Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva u vrijeme Ive Sanadera bio postavljen uz izravnu intervenciju Joze Petrovića, bivšeg člana uprave Ine tijekom vlade Ive Sanadera. Horvat je operativac ove lobističke skupine s ciljem potpune predaje Ine mađarskom MOL-u”.

TREĆI MAIL dokazuje da je potpredsjednica Vlade, iza koje je Plenković čvrsto stajao cijelo vijeme, bila svjesna da mora manipulirati kako bi ostvarila svoje ciljeve i ciljeve Borga. Ona zna da nema novca za kupnju Ine.

“Ima opet taj ‘slippage’ s projektom INA-HEP gdje smo jasno naučili da sistem prihvaća ono što mu se sviđa, a odbacuje ono što mu se ne sviđa ostavljajući nas da nađemo rješenje. A rješenja nema - da bi se INA kupila to se mora platiti. Tako i ovdje, da bi se Agrokor oporavio to se mora platiti i jasno povući ekonomski potezi koji se moraju povući. A ekonomiji se ovdje ipak baš ne vjeruje. I tako u krug. Nightmare”, piše Martina Dalić.

ČETVRTI MAIL Martine Dalić pokazuje da hrvatska “Thatcherica” ipak funkcionira u okvirima ortačke ekonomije.

“Ubacite bubu da bi bilo mudro uspostaviti neki kontakt s državom - tipa uvijek je dobro u ovakvim državama kao Hrvatska biti u nekom kontaktu s državom. Nije to USA”, piše ona “borgovcima”.

PETI MAIL otkriva da je Plenković imao, mogao i trebao imati detaljan uvid u pisanje zakona i njegove efekte.

“Premijer moli da sutra dođete u Vladu u 15:30 vezano uz temu na kojoj radimo. Nadam se da ćete uspjeti. M.”

Mail je poslao Branimir Bricelj iz Altere Corporate Finance, koji nije imao nikakve ovlasti u Vladi.

Foto: 24sata/24sata

Tema: Afera mailovi