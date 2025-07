Policija o mjerama sigurnosti za Thompsona: 'Najzahtjevniji je ovo javni skup u našoj povijesti'

Uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u subotu, 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu nadležna tijela intenzivno provode pripreme kako bi osigurala sigurnost svih sudionika i nesmetano odvijanje događaja.

Tim povodom održana je i konferencija za medije na kojoj je Stožer za osiguranje koncerta predstavio poduzete mjere i planove.

O aktualnim aktivnostima i organizaciji govore Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije i voditelj Stožera, Marija Bubaš, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva, te Hrvoje Pećnik, voditelj Informativnog centra HAK-a.

Pred policijom je najzahtjevnije osiguranje javnog skupa dosad, a to se manifestira kroz ukupan broj ljudi koji ćemo imati, ali i kao utjecaj koji ovaj koncert ima u Hrvatskoj, ali i šire, istaknuli su na početku obraćanja.

- Sami početak ove priče i koncerta je ugovorni odnos između Grada i organizatora. Tim odnosom je Grad dodijelio na korištenje prostor Hipodroma kao koncertnog prostora. Kao potpora tom prostoru definiran je Inin parking na južnoj strani Hipodroma i prostor cijelog Bundeka koji ima 600.000 kvadrata.

Zagreb: Radovi na hipodromu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Druga faza je bila obaveza organizatora da dostavi planove i elaborate kojima je trebao dokazati da je sve ono što želi napraviti sukladno propisima. Svi su oni zaključeni pozitivno. To je bio proces u kojem su se određeni elementi vraćali na doradu, a to je razumljivo. Organizator je izradio i prometni elaborat. On je trebao biti dostavljen Gradu. Grad ga je promatrao 10 dana, onda su dali pozitivno mišljenje.

Treća faza je zbog složenosti događaja je počela paralelno s drugom fazom i to odlukom Božinovića. On je rekao da se ustroji Operativni stožer MUP-a - kazao je zamjenik glavnog ravnatelja policije i voditelj Stožera.

Objavili su i shemu stožera sigurnosti.

- U angažman su uključeni svi dijelovi policije. U cijelu organizaciju je uključeno 6523 policijska službenika - dodao je Barić. Kaže kako se morske službe nisu dirale da bi se osiguralo neometno funkcioniranje pomorskog prometa u srcu turističke sezone.

Split: Thompson nastupao na duhovno-humanitarnom koncertu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Svi članovi operativnog stožera imali su obavezu odrediti jednog komunikatora koji će prestavljati jednu svojstvenu cjelinu. Nositelj te koordinacije je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova - dodao je Barić te istaknuo da će na taj način javnost biti obavještena o svemu, primarno stanovnici grada Zagreba i prosjetitelja koncerta.

Dodao je da su svim turistima poslali poruku da će biti velika gužve te im poslali alternativne pravce putovanja kako bi se u što većoj mjeri rasteretilo prometovanje prema Zagrebu.

'Suzdržite se od snimanja i slanja poruka'

- Očekujemo izazove oko mobilne telefonije. Bez neometane komunikacije nemamo ni neometano rukovođenje. Posjetitelji će imati određenih poteškoća. Ja molim one koji su na koncertu da se susdrže od snimanja i slanja poruka kako ne bi opteretili mobilne mreže. Posjetitelji ne moraju zvati 112, već će imati svu potrebnu pomoć u blizini - napomenuo je Barić.

Očekuju se i velike gužve u promet. Kao referentnu točku uzeli su prvi udarni vikend prošle godine kada je bilo nešto više od 180.000 vozila.

- Ako promatramo samo Lučko i Demerje, koji u 24 sata imaju maksimalni kapacitet od 80.000 vozila, na tu subotu je prometovalo 70.000 vozila. Za očekivati je da ovaj vikend posjetitelji mogu očekivati duga čekanja u prometu. Baš zato je kampanja bila da pozovemo sve koji mogu da dođu barem dan ranije - rečeno je na konferenciji.

Dijelit će vodu na naplatnim kućicama i u koloni

Na naplatnim kućicama će dijeliti boce vode, a radit će sve kućice. Bočice vode dijelit će se ljudima i u koloni.

Iz policije navode da oni koji dolaze osobnim automobilima nemaju ništa posebno osigurano.

- U ponudi je ono što je u ponudi svaki dan. Naša preporuka je da se osobna vozila parkiraju u jednoj široj zoni grada Zagreba te da se na koncert dođe kombinacijom javnog prijevoza i hodanja - dodao je. Za autobuse je osigurano više lokacija, a vozači se trebaju obratiti organizatorima.

Barić se zahvalio HŽ-u koji će prometovati između ponoći i pet ujutro.

- Uduplat će vozne linije s okolicom Zagreba, vozit će cijelu noć. Primjerice, ako netko dolazi s juga, parkira u Karlovcu, ode na vlak i s glavnog kolodvora prošeta do koncerta. I onda tako nazad, time se rasterećuje promet - dodao je.

Zagreb: Obilazak Hipodroma uoči koncerta Marka Perkovića Thopsona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao izazov su istaknuli osiguranje protočnosti prema zračnoj luci Zagreb. Ponovili su detalje triju faza zatvaranja zagrebačkih kvartova i cesta, o kojima smo pisali ranije.

Na nasip se bez ulaznice ne može, a bit će i drone show

Na konferenciji su otkrili da je prodano ukupno oko 450.000 ulaznica.

- Neki građani će i bez ulaznica pokušati doći u neposrednu blizinu Hipodroma, na nasip. To neće biti moguće, molim ih da ne stvaraju gužvu - upozorili su.

Okupljene na koncertu očekuje i oko tisuću dronova, iza bine ne smije biti nitko, s obzirom da će se upravo tamo odviti drone show.

Koncert će trajati do iza ponoći, a prije samog spektakla organiziran je zabavni program.

- To je dobro jer će ljude stimulirati da uđu nešto ranije. Još važnije, osiguran je zabavni program i nakon koncerta. To nakon koncerta je i najosjetljivija faza. Apeliram da ljudi ostanu nakon koncerta, da se zabave - dodao je Barić. Žele izbjeći da svi odjednom krenu van Hipodroma.

Angažirano je nešto manje od pet tisuća zaštitara.

- Ulasci će trajati neko vrijeme pa apeliramo na posjetitelje da se naoružaju strpljenjem - napominju. Osim policije, na Bundeku su angažirali spasioce, ronioce i policijska plovila.

Hrana i piće nisu dozvoljeni, kao ni bilo kakva vrsta ruksaka ili torbe gdje ne mogu vidjeti sadržaj.

- Iz sigurnosnih razloga sve što se unutra unosi mora biti vidljivo golim okom. Jednostavno, standard je takav. Molimo sve da se strogo pridržavaju toga. Neće biti dozvoljeno ni letenje dronovima, proglasit ćemo zonu zabrane letenja i elektronički ćemo ometati tu zonu - dodao je.

Voda će se moći unijeti na Hipodrom, a postavljene su i česme kod hidranata. Gradom će također kružiti cisterne s pitkom vodom.

- Na samom koncertu moći će se i kupiti oko dva i pol milijuna boca vode - dodao je.

