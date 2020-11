Vanjska politika Joea Bidena

<p>Bivši američki potpredsjednik<strong> Joe Biden</strong> preuzima kormilo Sjedinjenih Država kao čovjek struke i velikog vanjskopolitičkog iskustva i što je vrlo važno, iskrenog zanimanja za globalna pitanja.</p><p>Prije ulaska u Bijelu kuću gdje je do 2017. u dva mandata bio desna ruka predsjednika Baracka Obame, Biden je u američkom Senatu predsjedao Odborom za vanjsku politiku i u tom svojstvu putovao je u Irak i Afganistan kako bi se na terenu upoznao s činjenicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život Joea Bidena </strong></p><p>Njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak se s radošću prisjetila redovitih sastanaka s potpredsjednikom Bidenom.</p><p>"Dobro je poznavao Njemačku i Europu. Sjećam se dobrih sastanka i razgovora s njim", rekla je Merkel kada je srdačno čestitala Bidenu na izbornoj pobjedi i naglasila "desetljeća njegova iskustva u vanjskoj politici".</p><h2>Za stolom</h2><p>Biden je rekao da u vanjskoj politici "Sjedinjene Države želi ponovno posjesti na čelo stola, na mjesto s kojeg će se zajedno sa saveznicima i partnerima uhvatiti ukoštac s globalnim prijetnjama". </p><p>Operativna riječ mogla bi biti "stol" - jer Biden priznaje da je zajednički stol potreban. </p><p>Nakon četiri godine gesla "Amerika na prvom mjestu", sinonima za politiku Donalda Trumpa koji je odbacio i okrugli stol i usklađivanje sa saveznicima, očito je da će se Biden truditi da razbijene komade ponovno sastavi u cjelinu. </p><p>Tako je najavio da će Sjedinjene Države vratiti u Pariški sporazum o klimi "prvog dana na dužnosti".</p><p>Obećao je u "prvih 100 dana" sazvati globalni samit o klimi kako bi pritisnuo najveće svjetske odašiljače stakleničkih plinova da se pridruže SAD-u i obvežu na smanjenja emisija u postotcima znatno većima od obveza preuzetih 2015. kada se sporazum o klimi potpisivao. </p><p>U kampanji je izabrani predsjednik obećao da će prvog dana na dužnosti vratiti SAD u Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) koju je Trump prekrižio i napustio usred globalne pandemije covida-19.</p><p>"Amerikanci su sigurniji kada je Amerika uključena u jačanje globalnog zdravlja", smatra Biden.</p><p>U prvoj godini na dužnosti Biden planira organizirati "svjetski samit o demokraciji kako bi se obnovio duh i zajednički rad nacija na ostvarenju slobodnog svijeta".</p><p>Nadalje, izabrani predsjednik obećao je da će vratiti SAD u Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda. </p><p>Kao predsjednički kandidat, Biden je najavio da će obnoviti američku podršku NATO-u kazavši da je američka privrženost tom 70 godina starom vojno-političkom savezu "sveta, a ne transakcijska", suprotno od njegova prethodnika koji je savez shvaćao kao osiguravajuće društvo s rokovima dospijeća.</p><p>"NATO je u samom središtu američke nacionalne sigurnosti, on je utvrda ideala liberalne demokracije - savez vrijednosti koje ga čine daleko trajnijim, pouzdanijim i snažnijim nego što je partnerstvo izgrađeno prisilom ili novcem", rekao je Biden. </p><h2>Rusija i Kina</h2><p>Naravno, dio Bidenova jačanja NATO-a slanje je poruke Moskvi. "Kako bi odgovorili na rusku agresiju, moramo zadržati oštrinu naših vojnih kapaciteta, ali i jačati sposobnosti u odgovoru na netradicionalne prijetnje, poput dezinformiranja i kibernetičkog kriminala".</p><p>Biden je bio američki potpredsjednik kad je Rusija anektirala Krim i odvela odnose Moskve i Washingtona na najnižu razinu od hladnog rata.</p><p>Unatoč oprezu prema Moskvi, Biden je obećao raditi na obnovi sporazuma Novi START koji je "sidro strateške stabilnosti između Sjedinjenih Država i Rusije". Taj sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja temelj je za buduće sporazume o kontroli naoružanja, govorio je Biden u kampanji.</p><p>Kad je o Kini riječ, Biden je smatra najvažnijom prijetnjom dugoročnim američkim interesima, a riječ je o jednom od rijetkih stajališta u kojem su demokrati i republikanci suglasni što znači da se pristup prema Pekingu neće mijenjati, ali hoće metoda i ton.</p><p>Biden je optužio Kinu za krađu američke tehnologije i intelektualnog vlasništva i službenom Pekingu zamjera što svojim državnim tvrtkama osigurava nepoštenu prednost dajući im subvencije. </p><p>No umjesto da američku zabrinutost izražava jednostrano kao Trump, Biden predlaže izgradnju savezničke koalicije koja će se suprotstaviti Kini u stvarima s kojima se s njom ne slaže kao što su nepoštena trgovačka praksa i kršenja ljudskih prava.</p><p>S druge strane, surađivat će s Pekingom gdje je to potrebno kao što su klimatska pitanja, globalno javno zdravlje, neširenje oružja i čvrstina prema Sjevernoj Koreji.</p><h2>Iran</h2><p>Biden je obećao da će vratiti Sjedinjene Države u iranski nuklearni sporazum iz kojeg je Trump svoju zemlju jednostrano povukao, a koji je Biden u Obaminom drugom mandatu ispregovarao zajedno s drugim silama (Europska unija, Francuska, Kina, Njemačka, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo).</p><p>Taj sporazum spriječio je iranski razvoj nuklearnog oružja, ističe Biden koji smatra da je bila loša Trumpova odluka odbaciti takav sporazum kako bi pritisnuo Iran da preuzme dodatne obveze u pogledu balističkih projektila.</p><p>Biden je obećao vratiti se u taj sporazum "ako Teheran pristane ponovno poštivati njegove odredbe" iz te planira "odlučnom diplomacijom i podrškom saveznika jačati i proširiti sporazum pri čemu će učinkovito spriječiti Iran da razvija aktivnosti koje destabiliziraju".</p><h2>Bliski istok</h2><p>Iako izabrani predsjednik smatra da je Trumpov jednostrani pristup izraelsko-palestinskom sukobu otežao planove za postizanjem rješenja o dvije države, Biden ne planira vraćati američko veleposlanstvo u Tel Aviv iz Jeruzalema kamo ga je 2018. preselio Trump.</p><p>Biden uz to pozdravlja napore koje je Trump zadnjih mjeseci postigao u normalizaciji odnosa između Izraela i arapskih zemalja Perzijskog zaljeva.</p><p>Obećao je da će trajno poštivati "američku predanost obrani izraelske sigurnosti".</p><p>No nije propustio opomenuti Izrael zbog njegova postupanja prema palestinskim područjima pa je ranije ove godine rekao da "Izrael mora prestati prijetiti pripojenjem (palestinskih područja)" i prekinuti naseljavanje izraelskih doseljenika na tim područjima jer će "u protivnom ugušiti svaku nadu u postizanje mira". </p><p>U pogledu američke vojne angažiranosti na Bliskom istoku, Biden je zagovornik vraćanja znatnog broja američkih vojnika s Bliskog istoka i Afganistana kako bi se fokus suzio na Al Kaidu i Islamsku državu. </p><p>Najavio je i da želi okončati "vječne ratove "koje je SAD vodio u regiji".</p>