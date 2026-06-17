Velike promjene za lovce: Zakup lovišta traje dvostruko dulje

Izmjene i dopune Zakona o lovstvu predstavljene u srijedu na Vladi, donose među ostalim prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, produženje zakupa s 10 na 20 godina, revalorizaciju godišnje naknade za pravo lova te načelo dokazane krivnje za štete u poljoprivredi i prometu. Davanjem lovačkim društvima s područja na kojem se lovište nalazi, štiti se domicilne lovce, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U Hrvatskoj ima oko 70 tisuća lovaca i lovkinja i 730 lovačkih društava, iznio je. U obrazloženju zakonskih izmjena navedeno je da domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge, predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća, poput hitne reakcije kod provođenja mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod životinja.

Prednošću koju će prethodni koncesionari dobiti prilikom natječaja na kojima mogu obnoviti pravo koncesije, osigurava se kontinuitet stručnog gospodarenja lovištem, navodi se u obrazloženju zakonskog teksta,

„To znači samo jedno: kraj neizvjesnosti lovačkim udrugama i zeleno svjetlo za ozbiljna dugoročna ulaganje u lovni turizam”, poručio je Vlajčić.

Dosadašnje zakonsko rješenje propisivalo je da najpovoljnija ponuda ona kojom je ponuđena najviša cijena godišnje naknade za pravo lova.

Pored toga, ministar Vlajčić naglasio je da će zakonskim promjenama županije dobiti tri puta veći prihod od lovozakupnina, što, kako je rekao, "znači tri puta više sredstava za razvoj lovstva i učinkovitu zaštitu od šteta, od divljači na njihovom području na lokalnoj razini".

Nadalje, uvođenjem načela dokazane krivnje i postavljanja Zakona o lovstvu kao posebnog zakona (lex specialis), razgraničava se i pitanje odgovornosti za štete u prometu i poljoprivredi.

"Cilj je smanjiti pravnu nesigurnost, nastoji se smanjiti broj sporova, rasteretiti državni proračun i lovoovlaštenike, te u konačnici uspostaviti jasniji i pravedni sustav nadoknade šteta”, rekao je Vlajčić.

Među ostalim važnijim novostima u izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu jest i propisivanje revalorizacije iznosa godišnje naknade za pravo lova, čime se osigurava da ta naknada ostane pravična i tržišno utemeljena.

Uvodi se i poseban program osposobljavanja i polaganja ispita iz balistike i rukovanja lovačkim oružjem, što će biti uvjet za pristupanje lovačkom ispitu.