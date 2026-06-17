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Velike promjene za lovce: Zakup lovišta traje dvostruko dulje

Piše HINA,
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Velike promjene za lovce: Zakup lovišta traje dvostruko dulje
Krk: Lovac sa psom odlazi u lov | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vlada je predstavila izmjene Zakona o lovstvu kojima se zakup lovišta produljuje na 20 godina, uvodi načelo dokazane krivnje za štete te povećavaju prihodi županija od lovozakupnina.

Izmjene i dopune Zakona o lovstvu predstavljene u srijedu na Vladi, donose među ostalim prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, produženje zakupa s 10 na 20 godina, revalorizaciju godišnje naknade za pravo lova te načelo dokazane krivnje za štete u poljoprivredi i prometu. Davanjem lovačkim društvima s područja na kojem se lovište nalazi, štiti se domicilne lovce, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U Hrvatskoj ima oko 70 tisuća lovaca i lovkinja i 730 lovačkih društava, iznio je. U obrazloženju zakonskih izmjena navedeno je da domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge, predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća, poput hitne reakcije kod provođenja mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod životinja.

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Prednošću koju će prethodni koncesionari dobiti prilikom natječaja na kojima mogu obnoviti pravo koncesije, osigurava se kontinuitet stručnog gospodarenja lovištem, navodi se u obrazloženju zakonskog teksta,

„To znači samo jedno: kraj neizvjesnosti lovačkim udrugama i zeleno svjetlo za ozbiljna dugoročna ulaganje u lovni turizam”, poručio je Vlajčić.

Dosadašnje zakonsko rješenje propisivalo je da najpovoljnija ponuda ona kojom je ponuđena najviša cijena godišnje naknade za pravo lova.

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Pored toga, ministar Vlajčić naglasio je da će zakonskim promjenama županije dobiti tri puta veći prihod od lovozakupnina, što, kako je rekao, "znači tri puta više sredstava za razvoj lovstva i učinkovitu zaštitu od šteta, od divljači na njihovom području na lokalnoj razini".

Nadalje, uvođenjem načela dokazane krivnje i postavljanja Zakona o lovstvu kao posebnog zakona (lex specialis), razgraničava se i pitanje odgovornosti za štete u prometu i poljoprivredi.

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"Cilj je smanjiti pravnu nesigurnost, nastoji se smanjiti broj sporova, rasteretiti državni proračun i lovoovlaštenike, te u konačnici uspostaviti jasniji i pravedni sustav nadoknade šteta”, rekao je Vlajčić.

Među ostalim važnijim novostima u izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu jest i propisivanje revalorizacije iznosa godišnje naknade za pravo lova, čime se osigurava da ta naknada ostane pravična i tržišno utemeljena.

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