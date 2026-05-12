ENERGETSKA TRANZICIJA

VELIKI DOGOVOR Indija i Rusija spremaju savez oko minerala

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Dvije zemlje pregovaraju o sporazumu koji uključuje litij, rijetke minerale i tehnološku suradnju, dok Indija pokušava smanjiti ovisnost o Kini

Indija i Rusija u poodmaklim su pregovorima u vezi s potpisivanjem preliminarnog sporazuma o kritičnim mineralima, koji obuhvaća istraživanje, preradu i tehnološku suradnju, rekla su dva izvora upoznata s tim pitanjem. Očekuje se da će se sporazum usredotočiti na litij i rijetke zemne minerale, a dvije vlade će također olakšati korporativna ulaganja, rekli su izvori želeći ostati neimenovani budući da rasprave nisu bile javne. Sporazum bi mogao biti potpisan u roku od dva mjeseca, dodali su. "Podijelili smo nacrt predloženog sporazuma s našim ruskim kolegama", rekao je jedan od izvora. Ministarstvo rudarstva, koje vodi razgovore s Rusijom, nije odgovorilo na Reutersov upit za komentarom poslan putem elektronske pošte. Rusko ministarstvo industrije i trgovine ni ured prvog zamjenika premijera Denisa Manturova također nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom.

Indija želi smanjiti ovisnost o Kini koja dominira globalnom opskrbom nekolicine ključnih minerala i ima naprednu tehnologiju rudarstva i prerade. New Delhi ujedno želi osigurati nove inozemne izvore opskrbe kako bi podržao energetsku tranziciju zemlje i razvoj njezine infrastrukture.

Indija je potpisala sporazume o kritičnim mineralima s Argentinom, Australijom i Japanom te je u pregovorima s Peruom i Čileom o širim bilateralnim sporazumima koji također uključuju kritične minerale.

Međutim, njezin uspjeh u osiguravanju inozemnih nalazišta kritičnih minerala bio je ograničen te je do sada potpisala samo jedan sporazum o projektu istraživanja i rudarenja litija koji obuhvaća pet blokova u Argentini, a to je bilo 2024. godine.

Indija bi također mogla ponovno razmotriti projekt istraživanja litija ruske državne korporacije za nuklearnu energiju Rosatom u Maliju, ako se stabilizira politička situacija u toj zapadnoafričkoj zemlji, rekao je jedan od izvora. Ranije ove godine Reuters je izvijestio da se Indija povukla iz projekta litija u Maliju zbog sigurnosnih razloga.

New Delhi je ove godine potpisao niz sporazuma sa zemljama uključujući Njemačku, Brazil i Kanadu kako bi ojačao pristup tehnologiji i partnerstva. Vlada je 2023. godine identificirala više od 20 minerala, uključujući litij, kao ključne za svoju energetsku tranziciju i rastuću industrijsku i infrastrukturnu potražnju.

