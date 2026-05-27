Obavijesti

News

Komentari 0
STIŽU NOVE OLAKŠICE

Broj obrta u Hrvatskoj porastao za 86 posto u zadnjih 10 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Broj obrta u Hrvatskoj porastao za 86 posto u zadnjih 10 godina
Zagreb: Sabor raspravlja o provedbi Uredbe (EU) 2023/988 o opcoj sigurnosti proizvoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada najavila nove olakšice za obrtnike – smanjuje se komorski doprinos, uvodi obiteljski obrt i lakši nastavak rada nakon odlaska u mirovinu.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić naveo je u srijedu u Saboru kako se broj obrta posljednjih 10 godina povećao za 86,48 posto te da izmjenama Zakona o obrtu obrtnici dobivaju jaču zakonodavnu podršku kako bi se prilagodili suvremenim tržišnim zahtjevima. "Obrtništvo i malo i srednje poduzetništvo reprezentativni su dio ukupnog dijela hrvatskog gospodarstva, kontinuirano bilježimo višegodišnje pozitivne trendove u pogledu kretanja broja aktivnih obrta, ali i broja osoba koje rade u obrtima", kazao je državni tajnik predstavljajući zastupnicima izmjene predmetnog zakona. Prema podacima koje je naveo, broj obrta povećao se za 86,48 posto u posljednjih 10 godina. Tako ih je na dan 31. prosinca 2016. godina bilo 75.319, a 17. svibnja ove godine 140.458. U istom razdoblju povećao se i broj osoba koje rade u obrtima sa 175.441 na 247.084. 

izbori u ZPO-u HDZ-ovi poduzetnici u otvorenoj pobuni: Državni menadžeri ne mogu voditi našu zajednicu
HDZ-ovi poduzetnici u otvorenoj pobuni: Državni menadžeri ne mogu voditi našu zajednicu

Kao ključne novosti zakonskih izmjena Milatić je istaknuo rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa s dva na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka , modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i uvođenje instituta obiteljskog obrta.

Zakonom se regulira i Majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta, a koju osniva Hrvatska obrtnička komora, uz mogućnost uključivanja više osnivača, pa tako i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Svrha osnivanja Majstorske škole je omogućavanje brže aktivacije mladih na tržištu rada, kao i unaprjeđenje i moderniziranje cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj, rekao je Milatić.

MAJSTORI ODRŽIVOSTI - SAČUVAJ, NE BACAJ! VIDEO Majstori u Zagrebu besplatno popravljali stvari na Dan planeta Zemlje
VIDEO Majstori u Zagrebu besplatno popravljali stvari na Dan planeta Zemlje

Uvođenjem instituta obiteljskog obrta, u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa, dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavak obavljanja istog kao tradicije u obitelji.

Nasljednici obrtnika nakon njegove smrti, ako iskažu volju za nastavak obavljanja obrta, moći će to učiniti bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne spreme, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita. Time će se olakšati postavljanje privremenog poslovođe do okončanja ostavinskog postupka, što često predstavlja problem jer nije moguće u datom trenutku pronaći odgovarajuću osobu putem koje bi nastavili s obavljanjem obrta. Oni sa završenom strukovnom školom majstorski ispit će moći položiti odmah, a oni bez strukovnog obrazovanja nakon dvije godine iskustva, pojasnio je državni tajnik. 

POVOLJNA FAZA TRŽIŠTA Stručnjaci o tržištu rada: 'Više je zaposlenih nego prije deset godina. Vraćat će se Hrvati...'
Stručnjaci o tržištu rada: 'Više je zaposlenih nego prije deset godina. Vraćat će se Hrvati...'

Izmjenama se obrtnicima omogućuje i nastavak rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine, no zastupnici i oporbe i vladajućih upozorili su da obrtnici i dalje nisu izjednačeni s radnicima u drugim djelatnostima koji odlaze u mirovinu jer nemaju mogućnost prava na smanjeni opseg rada uz punu mirovinu, nego samo na polovicu.

"Treba raditi na tome da ministarstvo zaduženo za mirovine dođe u situaciju da oslobodi cijelu mirovinu što se tiče obrta. Naše ministarstvo je predlagalo to, no njihovo je obrazloženje isključivo u financijskom smislu da trenutno nemaju kapaciteta za to", rekao je državni tajnik.

STRUČNJACI SKEPTIČNI Europa okreće ploču: 'Kupujmo europsko' mijenja pravila igre
Europa okreće ploču: 'Kupujmo europsko' mijenja pravila igre

Ograničenje na 16 radnih nedjelja različito pogađa velike trgovačke lance i male obiteljske obrte

Tijekom rasprave zastupnici su otvorili  i pitanje zabrane rada nedjeljom, upozorivši da ograničenje na 16 radnih nedjelja različito pogađa velike trgovačke lance i male obiteljske obrte s jednom trgovinom.

"Kako ćete reći malom obiteljskom trgovačkom društvu ili d.o.o.-u da ne može raditi nedjeljom, a da obrt može, jer će on reći da je i njegovo obiteljsko, ali se ne zove obrt. Moramo voditi računa o jednakopravnosti i ustavnosti i mislimo da se ovaj sustav pokazao dobrim", odgovorio je državni tajnik.

Rasprava se vodila i o smanjenju komorskog doprinosa HOK-u.

OTVORILI OBRTNIČKI SAJAM 'Ruke su nam glavni alat, iako tehnologija stalno napreduje'
'Ruke su nam glavni alat, iako tehnologija stalno napreduje'

"Od 558 primjedaba (u javnom savjetovanju), 550 je bilo na temu komorskog doprinosa i njegova ukidanja, no mi mislimo da ga se ne može tek tako ukinuti jer bismo urušili jedan sustav, posebno u malim sredinama gdje Komora radi vrhunske stvari. Problem je u velikim sredinama gdje je velik broj obrta pa mogu reći da ne dobivaju adekvatnu vrijednost za ono što plaćaju, ali sama poruka da smo doprinos smanjili će biti jasan znak da se moraju dodatno angažirati i da bolje rade", rekao je državni tajnik Milatić. 

Smanjili ste komorski doprinos za tri eura, za jednu kavu mjesečno, konstatirao je IDS-ov Dalibor Paus, ocijenivši kako se radi samo o političkom marketingu Vlade da radi na smanjenju parafiskalnih nameta. 

"Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača, 3,6 milijuna (eura) je to, ako mislite da to nisu neki novci, ja mislim da jesu", odgovorio je Milatić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
BIZARNE SCENE Čovjek skakao po autima u Novom Zagrebu, svladali ga interventni policajci
STRADALA I STAKLA

BIZARNE SCENE Čovjek skakao po autima u Novom Zagrebu, svladali ga interventni policajci

Sve se odvijalo u Novom Zagrebu, na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića. Stradalo je najmanje jedno vjetrobransko staklo, a okupljeni su odmah pozvali policiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026