VIDEO Nad Moskvom oborili 193 ukrajinska drona: 'I nešto malo zeleno preletjelo je nebom?!'

Nad Moskvom oborili 193 ukrajinska drona: 'I nešto malo zeleno preletjelo je nebom?!'

Nad Moskvom oborili 193 ukrajinska drona: 'I nešto malo zeleno preletjelo je nebom?!'
Sustavi protuzračne obrane tijekom noći su, prema tvrdnjama Ministarstva obrane, oborili čak 193 drona diljem zemlje. Najtragičniji ishod noćnih napada dogodio se u Brjanskoj oblasti

Ruske vlasti izvijestile su u ponedjeljak o jednom od najmasovnijih i geografski najrasprostranjenijih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica od početka rata. Sustavi protuzračne obrane tijekom noći su, prema tvrdnjama Ministarstva obrane, oborili čak 193 drona diljem zemlje.

Dok je glavni grad Moskva bio pod snažnim udarom koji je paralizirao zračni promet, najteže posljedice zabilježene su u Brjanskoj oblasti, gdje je u napadu na minibus jedna osoba poginula, a petero ih je ozlijeđeno, potvrđujući da rat sve dublje prodire na ruski teritorij.

Kaos na nebu iznad Moskve

Nebo iznad Moskve, grada s više od 22 milijuna stanovnika u široj okolici, bilo je poprište intenzivnih aktivnosti protuzračne obrane. Gradonačelnik Sergej Sobjanin potvrdio je putem aplikacije Telegram da su snage oborile 34 drona usmjerena prema prijestolnici. Napadi su se odvijali u valovima unutar šestosatnog razdoblja, počevši nešto prije 22 sata u nedjelju po lokalnom vremenu.

Iako službena izvješća ne navode veće materijalne štete ili žrtve u samom gradu, napad je izazvao značajne poremećaje i unio nemir među stanovništvo. Kao izravna posljedica, ruska agencija za zračni promet, Rosaviatsiya, naredila je privremeno zatvaranje dviju od četiri glavne moskovske zračne luke, Domodedovo i Žukovski.

Prekid prometa trajao je otprilike dva i pol sata kako bi se osigurala sigurnost letova. Vlasti u Rusiji rijetko objavljuju potpune informacije o posljedicama ukrajinskih napada, osim u slučajevima kada su pogođeni civilni objekti ili ima civilnih žrtava.

Tragedija u Brjanskoj oblasti

Najtragičniji ishod noćnih napada dogodio se u Brjanskoj oblasti, jugozapadnoj regiji koja izravno graniči s Ukrajinom. Prema izjavi regionalnog guvernera Aleksandra Bogomaza, ukrajinski dron kamikaza udario je izravno u minibus. U napadu je na mjestu poginuo vozač, dok je pet putnika zadobilo ozljede.

- Svi ozlijeđeni hitno su prevezeni u lokalnu bolnicu i pružena im je sva potrebna medicinska skrb - objavio je Bogomaz na svom Telegram kanalu. Ovaj incident bolno naglašava opasnost koju dronovi predstavljaju za civilno stanovništvo, čak i kada su primarni ciljevi vojne prirode. U ovoj je regiji, prema službenim podacima, oboreno ukupno 47 bespilotnih letjelica.

U jednom trenutku iznad grada je preletio neidentificrani leteći objekt zelene boje. Nagađa se da se radi o meteoru.

Širi razmjeri napada: Pogođeno 13 regija

Napadi nisu bili ograničeni samo na Moskvu i Brjansk. Rusko Ministarstvo obrane u svom je dnevnom izvješću navelo da je protuzračna obrana djelovala u još 11 regija, čime je ukupan broj napadnutih područja porastao na 13.

Mete su se uglavnom nalazile na zapadu i jugu zemlje, što ukazuje na koordiniranu operaciju velikih razmjera. Iako detalji o svim lokacijama nisu objavljeni, poznato je da je u Orlovskoj oblasti oštećena jedna nestambena zgrada, dok je u Kaluškoj oblasti zabilježena šteta na pet objekata.

Ovako rasprostranjen napad stavlja ogroman pritisak na ruske sustave protuzračne obrane, koji moraju pokrivati golemo područje.

Strateški ciljevi i šutnja Kijeva

Iz Kijeva, kao i obično u ovakvim situacijama, nije stigao nikakav službeni komentar. Ukrajinski dužnosnici, međutim, ne kriju da su njihovi napadi dronovima, poznatim i kao bespilotne letjelice (UAV), usmjereni na uništavanje infrastrukture ključne za vođenje ruskog rata. Mete su najčešće rafinerije nafte, vojna postrojenja, tvornice oružja i logistička čvorišta.

Dok Rusija nastavlja s udarima na ukrajinsku energetsku mrežu, Kijev odgovara asimetričnim napadima s ciljem slabljenja ruskog vojnog stroja. Obje strane u sukobu negiraju namjerno gađanje civila, no prema procjenama Ujedinjenih naroda, od početka invazije stradale su tisuće civila, velika većina njih u Ukrajini. Važno je napomenuti da tvrdnje ruskih vlasti o broju oborenih dronova i razmjerima napada nije bilo moguće neovisno provjeriti, kako je izvijestila i agencija Reuters.

Masovni noćni napad dronovima predstavlja novu fazu u ratu, demonstrirajući rastuću sposobnost Ukrajine da izvodi složene i koordinirane udare duboko unutar ruskog teritorija. Korištenje stotina bespilotnih letjelica u jednoj noći ne samo da testira granice ruske protuzračne obrane, već i prenosi psihološki pritisak rata na stanovništvo u ruskim gradovima, uključujući i samu prijestolnicu. Dok se sukob nastavlja, dronovi su se potvrdili kao ključno oružje koje redefinira moderno ratište.

