VIDEO Nad Moskvom oborili 193 ukrajinska drona: 'I nešto malo zeleno preletjelo je nebom?!'

Ruske vlasti izvijestile su u ponedjeljak o jednom od najmasovnijih i geografski najrasprostranjenijih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica od početka rata. Sustavi protuzračne obrane tijekom noći su, prema tvrdnjama Ministarstva obrane, oborili čak 193 drona diljem zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je glavni grad Moskva bio pod snažnim udarom koji je paralizirao zračni promet, najteže posljedice zabilježene su u Brjanskoj oblasti, gdje je u napadu na minibus jedna osoba poginula, a petero ih je ozlijeđeno, potvrđujući da rat sve dublje prodire na ruski teritorij.

Kaos na nebu iznad Moskve

Nebo iznad Moskve, grada s više od 22 milijuna stanovnika u široj okolici, bilo je poprište intenzivnih aktivnosti protuzračne obrane. Gradonačelnik Sergej Sobjanin potvrdio je putem aplikacije Telegram da su snage oborile 34 drona usmjerena prema prijestolnici. Napadi su se odvijali u valovima unutar šestosatnog razdoblja, počevši nešto prije 22 sata u nedjelju po lokalnom vremenu.

Iako službena izvješća ne navode veće materijalne štete ili žrtve u samom gradu, napad je izazvao značajne poremećaje i unio nemir među stanovništvo. Kao izravna posljedica, ruska agencija za zračni promet, Rosaviatsiya, naredila je privremeno zatvaranje dviju od četiri glavne moskovske zračne luke, Domodedovo i Žukovski.

Prekid prometa trajao je otprilike dva i pol sata kako bi se osigurala sigurnost letova. Vlasti u Rusiji rijetko objavljuju potpune informacije o posljedicama ukrajinskih napada, osim u slučajevima kada su pogođeni civilni objekti ili ima civilnih žrtava.

Tragedija u Brjanskoj oblasti

Najtragičniji ishod noćnih napada dogodio se u Brjanskoj oblasti, jugozapadnoj regiji koja izravno graniči s Ukrajinom. Prema izjavi regionalnog guvernera Aleksandra Bogomaza, ukrajinski dron kamikaza udario je izravno u minibus. U napadu je na mjestu poginuo vozač, dok je pet putnika zadobilo ozljede.

- Svi ozlijeđeni hitno su prevezeni u lokalnu bolnicu i pružena im je sva potrebna medicinska skrb - objavio je Bogomaz na svom Telegram kanalu. Ovaj incident bolno naglašava opasnost koju dronovi predstavljaju za civilno stanovništvo, čak i kada su primarni ciljevi vojne prirode. U ovoj je regiji, prema službenim podacima, oboreno ukupno 47 bespilotnih letjelica.

POGLEDAJTE VIDEO:

U jednom trenutku iznad grada je preletio neidentificrani leteći objekt zelene boje. Nagađa se da se radi o meteoru.

Širi razmjeri napada: Pogođeno 13 regija

Napadi nisu bili ograničeni samo na Moskvu i Brjansk. Rusko Ministarstvo obrane u svom je dnevnom izvješću navelo da je protuzračna obrana djelovala u još 11 regija, čime je ukupan broj napadnutih područja porastao na 13.

Mete su se uglavnom nalazile na zapadu i jugu zemlje, što ukazuje na koordiniranu operaciju velikih razmjera. Iako detalji o svim lokacijama nisu objavljeni, poznato je da je u Orlovskoj oblasti oštećena jedna nestambena zgrada, dok je u Kaluškoj oblasti zabilježena šteta na pet objekata.

Ovako rasprostranjen napad stavlja ogroman pritisak na ruske sustave protuzračne obrane, koji moraju pokrivati golemo područje.

Strateški ciljevi i šutnja Kijeva

Iz Kijeva, kao i obično u ovakvim situacijama, nije stigao nikakav službeni komentar. Ukrajinski dužnosnici, međutim, ne kriju da su njihovi napadi dronovima, poznatim i kao bespilotne letjelice (UAV), usmjereni na uništavanje infrastrukture ključne za vođenje ruskog rata. Mete su najčešće rafinerije nafte, vojna postrojenja, tvornice oružja i logistička čvorišta.

Dok Rusija nastavlja s udarima na ukrajinsku energetsku mrežu, Kijev odgovara asimetričnim napadima s ciljem slabljenja ruskog vojnog stroja. Obje strane u sukobu negiraju namjerno gađanje civila, no prema procjenama Ujedinjenih naroda, od početka invazije stradale su tisuće civila, velika većina njih u Ukrajini. Važno je napomenuti da tvrdnje ruskih vlasti o broju oborenih dronova i razmjerima napada nije bilo moguće neovisno provjeriti, kako je izvijestila i agencija Reuters.

Masovni noćni napad dronovima predstavlja novu fazu u ratu, demonstrirajući rastuću sposobnost Ukrajine da izvodi složene i koordinirane udare duboko unutar ruskog teritorija. Korištenje stotina bespilotnih letjelica u jednoj noći ne samo da testira granice ruske protuzračne obrane, već i prenosi psihološki pritisak rata na stanovništvo u ruskim gradovima, uključujući i samu prijestolnicu. Dok se sukob nastavlja, dronovi su se potvrdili kao ključno oružje koje redefinira moderno ratište.