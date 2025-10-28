VIDEO Oluja svih oluja pogodila Jamajku: 'Uragan će izmijeniti obalu otoka i život na njemu!'

Uragan Melissa, čudovišna oluja pete kategorije, udario je u utorak na jugozapadnu obalu Jamajke, donoseći vjetrove razorne snage i po život opasne uvjete. Kao najjača oluja koja je ikada izravno pogodila karipski otok u 174 godine vođenja evidencije, Melissa je u povijesne knjige ušla kao meteorološki fenomen koji prijeti potpunom preobrazbom krajolika i života na Jamajci.

Cijeli otok je u strahu, a vlasti upozoravaju na nezamislivu štetu, dok se stanovnici prisjećaju razaranja uragana Gilbert iz 1988. godine, svjesni da je ovo što dolazi još gore.

S vjetrovima koji su pri udaru na kopno dosezali 298 km/h i minimalnim središnjim tlakom od samo 892 milibara, Melissa je nadmašila snagu zloglasnog uragana Katrina iz 2005. godine. Njezino rapidno jačanje, potaknuto neuobičajeno toplim vodama Karipskog mora, što stručnjaci izravno povezuju s klimatskim promjenama, pretvorilo ju je u uragan najviše kategorije u samo 24 sata. Po snazi vjetra pri udaru na kopno, izjednačila se s uraganom Dorian iz 2019. i uraganom s Praznika rada iz 1935., dok je po niskom tlaku postala treći najintenzivniji atlantski uragan ikad zabilježen.

- Ovo je najekstremnije što se može dogoditi planetu. Ovakvi vjetrovi mogu uništiti zgrade, oni su prava čudovišta - upozorio je jedan meteorolog.

Čak su i iskusni "lovci na uragane" iz američkog zrakoplovstva morali prekinuti misiju zbog ekstremnih turbulencija u blizini oka oluje, što svjedoči o njezinoj povijesnoj snazi.

Foto: CIRA/NOAA

Melissa je na kopno stigla u utorak oko 13 sati kod mjesta New Hope, a posljedice su bile trenutačne i brutalne. Vjetar je kidao krovove s kuća i bolnica, poput one u Black Riveru.

- Voda mi ulazi kroz krov, nisam dobro - javila je u panici stanovnica Santa Cruza dok je s obitelji pokušavala zadržati vrata koja je vjetar htio otkinuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:37 Melissa stigla na Jamajku | Video: 24sata/Reuters

Više od 240.000 kućanstava ostalo je bez električne energije i prije samog udara. Ulice glavnog grada Kingstona bile su sablasno prazne, a rijetki svjedoci opisivali su letenje krhotina i padanje stabala.

- Balkon i zidovi vibriraju od siline vjetra. Vrlo je glasno, čak i sa zatvorenim vratima, trenutačno je vrlo intenzivno - posvjedočio je britanski turist zarobljen u hotelu.

Vlasti su danima upućivale dramatične apele.

- Ovo nije vrijeme za hrabrost. Nemojte se kladiti protiv Melisse, to je oklada koju ne možemo dobiti - upozorio je ministar Desmond McKenzie.

Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS

Premijer Andrew Holness poručio je naciji da "ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati udar kategorije 5" te da će najveći izazov biti brzina oporavka.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) izdao je posljednje upozorenje: "Ovo je posljednja prilika da zaštitite svoj život", savjetujući ljudima da se sklone u unutarnje prostorije bez prozora. Unatoč otvaranju više od 850 skloništa diljem otoka, vlasti su izrazile zabrinutost jer se tek oko 6.000 ljudi evakuiralo na sigurno. Mnogi su ostali štiteći imovinu, nesvjesni razorne moći koja dolazi.

Foto: Octavio Jones

Iako su vjetrovi bili u fokusu, stručnjaci su upozorili da bi vodeni udari mogli biti još katastrofalniji. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) nazvala je Melissu "olujom stoljeća za Jamajku", prognozirajući do 1000 milimetara kiše i olujni val visine do četiri metra. To znači neizbježne katastrofalne poplave i klizišta, koji mogu odsjeći cijele zajednice.

Organizacije poput Crvenog križa procjenjuju da bi oluja mogla izravno pogoditi do 1,5 milijuna ljudi. Nažalost, oluja je već odnijela najmanje sedam života diljem Kariba, od čega troje na Jamajci tijekom priprema za njezin dolazak.

Foto: Octavio Jones

Premijer Holness je izjavio kako će srednjoročni i dugoročni oporavak zahtijevati značajnu međunarodnu pomoć, jer će šteta na cestama, mostovima i lukama biti golema.

Melissa nastavlja svoj razorni put preko Jamajke prema Kubi i Bahamima. Kubanske vlasti evakuirale su više od 500 tisuća ljudi s područja kojima prijete vjetrovi i poplave. Susjedni Haiti i Dominikanska Republika danima se nose s velikom količinom oborina koje su odnijele najmanje četiri života, objavile su tamošnje vlasti. Troje ljudi već je izgubilo živote na Jamajci kada su pripremajući se za oluju pali sa stabla. Kubanske vlasti evakuirale su više od 500 tisuća ljudi s područja kojima prijete vjetrovi i poplave.