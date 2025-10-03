Obavijesti

IZGUBLJENA ČETIRI ŽIVOTA

VIDEO Ronilac s mjesta nesreće kod Senja: 'Pripremio sam se na najgore, ali ne dovoljno. Užas...'

Piše Meri Tomljanović, Antonela Šaponja,
26

Ronjenjem se bavi preko 30 godina, a iako je u životu imao sličnih intervencija, ova mu je, kaže, jedna od najtežih, ispričao je ronioc Renato Huba koji je među prvima stigao na mjesto nesreće

Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ne dovoljno. Ovo je baš grozno, rekao je ronioc Renato Huba koji je među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunice kod Senja. Ronjenjem se bavi preko 30 godina, a iako je u životu imao sličnih intervencija, ova mu je, kaže, jedna od najtežih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ronioc Renato Huba 01:32
Ronioc Renato Huba | Video: 24sata

Četvero je mrtvih, od čega dvoje muškaraca i dvije žene, nakon što su Range Roverom sletjeli preko provalije duboke 70 metara i završili u moru.

- Auto je pao na nekih jedanaest ili dvanaest metara dubine. Osobne stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona smo uspjeli izvući. Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - dodao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Auto je, kaže, sav spljošten. Dotegao je i vozilo do Sibinja te ga u konačnici prikačio za sajlu vučne službe i pripremio za izvlačenje.

- Očekivao sam ružno, ali ovako ružno ne... - dodaje.

Policajac Jasmin Mujaković također je među prvima u četvrtak došao do mjesta nesreće te hrabro skočio u hladni Jadran kako bi pokušao spasiti preminule. Nažalost, bilo je prekasno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mjesto užasa kod Senja 00:42
Mjesto užasa kod Senja | Video: 24sata

- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - ispričao nam je to Adrian Karamba iz vučne službe koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.

- Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenulo se sa organiziranjem spašavanja. U međuvremenu je jedno tijelo žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta - priča Karamba.

Riječ je o dvojici muškaraca i dvije žene koji su navodno unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman". 

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju kada je, iz zasad nepoznatih razloga, vozač izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju.

Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru.

Kako neslužbeno doznajemo, poginuli su državljani Malte. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon dovršene obrade i obdukcije. 

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Na terenu je i vučna služba koja izvlači automobil iz mora. 

Četiri osobe izgubile su život u prometnoj nesreći koja se u četvrtak poslijepodne dogodila na Jadranskoj magistrali kod Senja, u naselju Bunica. | Foto: HGSS Stanica Gospić

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće i identitet poginulih. Neslužbeno doznajemo kako ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću, već prometni događaj, s obzirom da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će pokazati nalaz obdukcije.

