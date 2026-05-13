PROBAVNA INFEKCIJA

Više od 1700 ljudi zatvoreno na kruzeru u Francuskoj nakon smrti putnika i širenja zaraze

Piše HINA,
Foto: Stephane Mahe

Na brodu usidrenom u Bordeauxu deseci putnika imaju simptome akutne probavne infekcije. Nakon smrti 92-godišnjeg Britanca uvedena je izolacija svih putnika i članova posade.

Više od 1700 ljudi zatvoreno je na kruzeru usidrenom u francuskoj luci Bordeauxu nakon smrti britanskog putnika i epizode gastrointestinalnih problema, objavile su zdravstvene vlasti u srijedu. Među 1233 putnika na brodu Ambition kojim upravlja Ambassador Cruise Line, pedesetak ih je "imalo simptome koji su u skladu s akutnom probavnom infekcijom", prema prefekturi i Regionalnoj zdravstvenoj agenciji (ARS), koja je isključila bilo kakvu vezu sa slučajevima hantavirusa otkrivenim na MV Hondiusu. Bolesni putnici, koje je liječio brodski liječnik, izolirani su u svojim kabinama. Situacija je prijavljena tijekom noći na srijedu, kada je brod stigao u luku Bordeaux, gdje je trenutno usidren.

Brod koji je 6. svibnja krenuo sa Shetlandskih otoka sjeverno od Škotske prethodno je stao u Belfastu, Liverpoolu i Brestu. Prema planu brod bi trebao krenuti prema luci Ferrol u sjevernoj Španjolskoj prije povratka u Liverpool 22. svibnja.

Vrhunac simptoma, uključujući povraćanje i proljev, dogodio se u ponedjeljak dok je brod bio usidren u Brestu, prema vlastima.

Tijekom tog zaustavljanja 92-godišnji britanski državljanin umro je na brodu od srčanog zastoja, prema istom izvoru.

"U ovoj fazi nije utvrđena veza s izbijanjem gastroenteritisa", rekle su zdravstvene vlasti.

Tvrtka koja je vlasnik broda, registrirana na Bahamima, izjavila je u srijedu na svojoj Facebook stranici da je upozorena na "povećanje broja slučajeva nakon ukrcaja u Liverpoolu", 9. svibnja.

Zdravstvene vlasti ne isključuju mogućnost bolesti koja se prenosi hranom i odbacuju svaku vezu s hantavirusom, koji je nedavno uzrokovao smrt troje putnika na kruzeru MV Hondius, koji je putovao iz Ushuaije u Argentini do arhipelaga Zelenortskih Otoka.

Suočeni s glasinama o prisutnosti hantavirusa na brodu i kako bi "izbjegli bilo kakvu paniku", vlasti su objasnile da su poduzele mjere opreza - zatvaranje putnika i članova posade na brodu te ograničenja interakcije s lukom - "u svjetlu međunarodnog konteksta".

"Ovo ozračje nas navodi na najveći oprez, iako ova vrsta izbijanja zaraze na brodu, u zatvorenom okruženju, nije neuobičajena", izjavili su u srijedu.

