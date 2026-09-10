Vlada uvodi doživotni zatvor, evo za koja kaznena djela! 'Na snagu će stupiti od 1. siječnja'

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila paket zakonskih izmjena kojima se po prvi puta uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova kaznena djela protiv okoliša - ekocida i zlostavljanja životinja, ali i drastično pooštravaju kazne. "Jednim dijelom izmjene Kaznenog zakona su dio usklađenja s pravnom stečevinom EU, ali i unutarnjeg motiva gdje smo kao Vlada i Ministarstvo željeli, a na temelju analiza i slučajeva s kojima se svakodnevno suočavamo, poboljšati naš kaznenopravni sustav", poručio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Mogućnost izricanje doživotne kazne uvodi se od 1. siječnja 2027.

Predloženim izmjenama od 1. siječnja 2027. po prvi puta se u kaznenopravni sustav uvodi mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora za 15 najtežih kaznenih djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora.

Kako je rekao premijer Andrej Plenković, na ovaj način reagiramo na realne okolnosti s kojima smo, nažalost, kao društvo bili suočeni, posebice s teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu. Ovo je jedan od najvažnijih zakona u domeni pravosuđa i mislim da je dobro izbalansiran, kazao je.

Ministar Habijan objasnio je da će prema ovom prijedlogu, zahtjev za uvjetni otpust osuđenik moći podnijeti nakon 25 godina izdržavanja kazne, no to, dodao je, ne znači da će mu uvjetni otpust automatski i biti odobren. "O zahtjevu će odlučivati sud, a zahtjev podnesen prije isteka 25 godina neće se niti razmatrati. Druge zemlje EU takvu mogućnost omogućavaju i puno ranije", naveo je.

Predviđa se i posebno uređenje za visokorizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali im nije odobren uvjetni otpust. Riječ je o osobama kod kojih mjere resocijalizacije i rehabilitacije nisu bile učinkovite te kod kojih i nakon izdržane kazne postoje pokazatelji koji upućuju na veliku vjerojatnost počinjenja novog teškog kaznenog djela.

Nadzor će biti u trajanju od jedne do pet godina, a u slučaju najtežih kaznenih djela koja su počinjena na štetu djece od jedne do 10 godina, dodao je Habijan.

Plenković je naglasio da se predlaže i ukidanje zastare za sva kaznena djela za koja je izrečena kazna dugotrajnog ili doživotnog zatvora, što je, dodao je, također, jedan vrlo snažan osigurač za one koji su počinitelji ovakvih najtežih kaznenih djela.

Nova kaznena djela - protiv okoliša (ekocida), pooštravaju se i kazne za namjerno izazivanje požara

Novost je uvođenje i novog teškog kaznenog djela protiv okoliša - ekocida, koje će se odnositi na osobito teške oblike kaznenih djela protiv okoliša kod kojih nastupaju katastrofalne, dugotrajne i nepovratne posljedice za zrak, vodu, tlo i ekosustav u cjelini.

Za najteža djela zagađenja okoliša predviđa se kazna od najmanje 10 godina zatvora pa do dugotrajnog i doživotnog zatvora, što je i strože od onoga što propisuje europska direktiva. Ni ovo kazneno djelo ne zastarijeva s obzirom na to da između počinjenja određene radnje i otkrivanja njezinih posljedica može proteći znatno vrijeme.

Povezano s time, mijenja se i Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, kojim se drastično povećavaju novčane kazne za tvrtke s dosadašnjih 20, odnosno 25 milijuna eura kod zločinačkog udruženja, na čak 50 milijuna eura.

Nadalje, pooštravaju se kazne i za izazivanje opće opasnosti poput namjernog izazivanja požara, za što će se, umjesto dosadašnjih šest mjeseci do pet godina, moći izreći kazna zatvora u rasponu od jedne do deset godina. Ako je posljedica velika materijalna šteta, kazne se podižu na tri do 15 godina.

Za najteže oblike ovih kaznenih djela, u kojima je posljedica smrtni ishod ili veći broj ozlijeđenih osoba, predviđena je minimalna kazna od pet godina pa sve do dugotrajnog i doživotnog zatvora.

Jača zaštita životinja

Izmjenama se dodatno jača i kaznenopravna zaštita životinja. Uvode se dva nova kaznena djela - spolnog iskorištavanja životinja i neovlaštenog obavljanja veterinarske djelatnosti, a za postojeća kaznena djela predviđene su znatno strože kazne.

Predviđena kazna iznosila bi od šest mjeseci do pet godina zatvora, odnosno od jedne do osam godina za kvalificirani oblik počinjen iz koristoljublja.

Redefinira se kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja na način da se već jednokratnim postupanjem ostvaruju obilježja kaznenog djela. Neubrojivoj osobi moći će se izreći sigurnosna mjera zabrane držanja i nabavljanja životinja, a počinitelju koji je počinio kazneno djelo nad životinjom predlaže se obavezno izricanje sigurnosne mjere zabrane držanja i nabavljanja životinja.

U saborsku proceduru upućene su i izmjene Zakona o trgovačkim društvima, koji se usklađuje s EU direktivom, a kojom se uspostavlja novi europski okvir/model za dionice s višestrukim pravom glasa (MVS dionice).

"Glavna svrha ove direktive je proširenje izvora financiranja za naše poduzetnike, smanjenje oslanjanja poduzetnika na one tradicionalne, bankovne izvore financiranja i na taj način dodatne investicijske prilike", kazao je ministar Habijan.