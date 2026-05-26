Vodeći liječnik tvrdi: Trumpova dnevna pospanost može biti pokazatelj 'nekih teških bolesti'

Dok se američki predsjednik Donald Trump približava 80. rođendanu, njegovo zdravlje pod sve je većim povećalom. Najnoviji incident, u kojem se činilo da je zaspao tijekom svečanosti povodom Dana sjećanja, potaknuo je ozbiljna pitanja, a ugledni kardiolog upozorio je da bi to moglo biti znak nečeg zlokobnog. Trump je u utorak bio na redovnom liječničkom pregledu u centru Walter Reed nakon kojeg je javnosti priopćio da je 'sve savršeno'.

'Teška dnevna somnolencija'

Snimka s groblja Arlington, na kojoj predsjednik stoji zatvorenih očiju, postala je viralna dan prije njegovog trećeg posjeta centru Walter Reed u 13 mjeseci. Dr. Jonathan Reiner, profesor medicine i kardiolog koji je liječio bivšeg potpredsjednika Dicka Cheneyja, nazvao je to 'teškom dnevnom somnolencijom'.

​- Predsjednik ima tešku dnevnu pospanost. Vrlo često zaspi. Više je puta zaspao u Ovalnom uredu dok su mu ljudi razgovarali u kabinetu, a jučer sam bio zabrinut da je možda zaspao na Nacionalnom groblju Arlington tijekom obilježavanja Dana sjećanja - rekao je dr. Reiner za CNN.

Upozorio je da kronična nesanica povećava rizik od demencije i smanjuje kognitivne sposobnosti kod starijih.

- Kronična nesanica je teška bolest. Može rezultirati povećanim rizikom od demencije i smanjenjem kognitivnih učinaka kod starijih osoba - upozorio je.

Bijela kuća uzvraća udarac

Bijela kuća oštro je odbacila takve ocjene. Glasnogovornik Davis Ingle nazvao je Reinera 'liječnikom nadriliječnikom' i 'demokratskim hakerom'.

​- Predsjednik Trump je najoštriji, najpristupačniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti, a svi takozvani medicinski stručnjaci koji se upuštaju u dijagnoze iz fotelje ili lažne špekulacije u političke svrhe očito krše Hipokratovu zakletvu - stoji u priopćenju.

Trump je ranije tvrdio da je samo 'odmarao oči' ili da mu je bilo dosadno. Njegovi pristaše ponudili su slična objašnjenja, tvrdeći da je predsjednik 'molio' ili 'škiljio zbog jakog sunca'.

Niz incidenata i neodgovorenih pitanja

Ipak, epizode u kojima se čini da drijema postale su sve teže za ignorirati. Unatoč sklonosti da protivnike naziva pogrdnim imenima, Trump je viđen kako tone u san tijekom diplomatskih sastanaka i političkih brifinga. Njegovo zdravlje predmet je špekulacija i zbog drugih razloga, poput opetovanih modrica na rukama, za koje Bijela kuća tvrdi da su posljedica 'oštećenja tkiva od čestog rukovanja' i aspirina.

Liječnik Bijele kuće, Sean Barbarella, ranije je otkrio da Trump ima kroničnu vensku insuficijenciju, opisujući to kao uobičajeno stanje. No, nedostatak transparentnosti administracije izaziva zabrinutost. Nakon posjeta Walter Reedu u listopadu, mjesecima se nije znalo da je predsjednik bio na CT pregledu radi isključivanja kardiovaskularnih problema.

Zbog svega toga, demokratski kongresmen Jamie Raskin zatražio je potpunu procjenu Trumpovih kognitivnih sposobnosti, upozoravajući na 'sve nesuvislije, nestabilnije i prijeteće' javne istupe.

- Stručnjaci su više puta upozoravali da predsjednik pokazuje znakove koji su u skladu s demencijom i kognitivnim padom. A posljednjih dana zemlja je svjedočila kako javne izjave i ispadi predsjednika Trumpa postaju sve nepovezaniji, nestabilniji, profani, poremećeni i prijeteći - napisao je Raskin, viši demokrat u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma.

Neki stručnjaci, poput guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera, otišli su korak dalje, izjavivši kako vjeruju da predsjednik 'ima demenciju'. Unatoč svemu, Trump nakon posljednjeg pregleda tvrdi da je sve 'savršeno'.