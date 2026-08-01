Vučić: Ako se Dunav spusti još 30 centimetara, gotovi smo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da se zemlja suočava s ozbiljnim problemima zbog ekstremnih vrućina, suše i vrlo niskog vodostaja Dunava. Gostujući na Niš TV-u, kazao je da bi daljnji pad razine rijeke mogao izazvati velike poteškoće.

Dunav, koji protječe kroz deset država od Njemačke do Crnog mora, na velikom se dijelu toka povukao na iznimno niske razine. Zbog niskog vodostaja na pojedinim su mjestima izronile stijene, pješčani sprudovi i stare olupine brodova. U idućim danima očekuje se dodatno snižavanje vodostaja jer prognoze ne najavljuju značajnije oborine, dok bi temperature diljem regije trebale prelaziti 38 stupnjeva.

'Najveći problem je u Vojvodini'

Vučić je upozorio da je situacija posebno teška u Vojvodini, gdje gotovo da nije bilo kiše.

- Ako se spusti još 30 centimetara, gotovi smo. U zemljama koje imaju nuklearne elektrane ovisne o vodostaju problem je još veći. Problema je bezbroj, a najveći je u Vojvodini, pogotovo zato što ondje nije pala kiša. Živ se pojedoh zbog toga. U drugim dijelovima zemlje nema takvih problema, samo u Vojvodini, posebno u dijelovima Banata - rekao je Vučić, prenosi Telegraf.

Dodao je da Srbiju očekuje još deset dana ekstremnih vrućina, uz rekordnu potrošnju električne energije.

- Sada dolazi najgore vrijeme, deset dana pakla. Ne zaboravite da trošimo mnogo struje, kao da je Sveti Nikola. Svi smo postali razmaženi, nitko ne želi isključiti klima-uređaj - naveo je.

'Srbija nije parkiralište za migrante'

Govoreći o migrantskoj krizi u španjolskoj enklavi Ceuti, Vučić je ustvrdio da se slična situacija ne može dogoditi u Srbiji.

- Nama se ne može dogoditi ono što se događa u Španjolskoj. Ne moram objašnjavati zašto je to tako, ali mi smo ozbiljna država. Stalno smo govorili da Srbija nije parkiralište za migrante, iako smo uvijek poštovali ljude, nikada nismo bili rasisti i nikoga nismo dijelili ni po vjeri ni po boji kože -rekao je.

Osvrnuo se i na migracijske pritiske na Europu, navodeći da se u Nigeriji godišnje rodi više djece nego u Europi i Rusiji zajedno. Dodao je da roditelji šalju djecu prema Europi u nadi da će ondje pronaći bolji život.