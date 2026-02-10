Srbija potonula na dno regije: Najgora po percepciji korupcije

Srbija je na rangiranju zemalja i teritorija po Indeksu percepcije korupcije (CPI) globalne organizacije Transparency International (TI) protekle godine pogoršala svoj rezultat i prvi put je najlošija u regiji, priopćila je u u utorak organizacija Transparentnost Srbija (TS).

Na ovogodišnjoj listi globalne organizacije Transparency International (TI) ukupno su 182 države i teritorija, a pozicija Srbije za čak 45 mjesta lošija je od najbolje zabilježene prije 10 godina.

U odnosu na ostale zemlje zapadnog Balkana i nekadašnje Jugoslavije, Srbija je najlošija i prvi put iza Bosne i Hercegovine (34), a u cijeloj Europi iza nje su samo Bjelorusija (31), Turska (31) i Rusija (22).

Globalnu listu predvode Danska (89) i Finska (88), a na začelju su Somalija (9) i Južni Sudan (9).

U 2025. Indeks Srbije bio je 33 i za dva boda niži je nego prethodne godine i najniži od 2012. kada je uvedena postojeća metodologija ocjenjivanja, na skali od nula - "izuzetno korumpirane" do 100 - "veoma čiste".

Usporedba pozicija na tabeli u odnosu na broj rangiranih zemalja pokazuje da je to najlošiji plasman Srbije od 2004. godine, dodaje TS u priopćenju.

Ocjena Srbije je devet bodova ispod globalnog prosjeka, a za 29 niža od prosjeka Europske unije, navodi u priopćenju TS.

Prema ocjeni organizacije TI, u nekoliko zemalja zapadnog Balkana loše pravosuđe jedna je od ključnih prepreka uspješnoj borbi protiv korupcije, dok i unatoč tome suci i tužitelji postaju meta napada drugih grana vlasti.

Kao ilustracija te pojave, za Srbiju se navode događaji povezani s Tužiteljstvom za organizirani kriminal.

"Poslije istrage navodnih zlouporaba članova vlade, Tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK) u Srbiji suočava se sa sve većim pritiskom, uključujući vladine kampanje ciljanja, ometanje policijske suradnje i zakonske promjene koje slabe sposobnost TOK-a da istražuje organizirani kriminal i korupciju na visokoj razini", konstatira TI.

U regionalnom izvješću se ukazuje i na netransparentno odlučivanje u vezi s vrijednim javnim i privatnim investicijama i kao jedan od primjera navodi "slučaj Glavni stožer", gdje je Vlada Srbije potpisala tajni ugovor sa stranim investitorom iz SAD-a i ukinula zaštitu spomenika kulture kako bi na tom mjestu bio izgrađen luksuzni hotel, dodaje TI.