Vučić predstavio plan Srbija 2035: vidi zemlju u Schengenu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je, promovirajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030-2035", dok studentski pokret i oporba zahtjevaju izvanredne parlamentarne izbore, rekao da zemlju do tada vidi kao nepunopravnu članicu EU-a u schengenskoj zoni i na zajedničkom tržištu. Obećavajući daljnjii rast plaća i mirovina, Vučić je u obraćanju, koje je prenosilo nekoliko televizija s nacionalnim ospegom, rekao da je vrijednost programa razvoja do 2030. godine 17 milijardi eura, a ukupnu vrijednost planiranih projekata do 2035. godine procijenio je na 48 milijardi eura, bez ulaganja u vojsku i policiju.

Dodao je da će za vojsku u tom razdoblju biti izdvojeno najmanje 15 milijardi eura, ocijenivši da će ukupni planirani projekti "promijeniti lice Srbije i njezinu budućnost".

Priznao je da su planovi, želje i namjere "skoro nemoguć zadatak zbog ogromnih globalnih promjena u današnjem svijetu", ali je istaknuo da se "bez planova i programa ne može učiniti ništa".

Odbacio je tvrdnje da se planovi za razvoj Srbije predstavljaju za razdoblje do 2030. i 2035. godine zbog namjera da se do tada zadrži na vlasti.

"Veliki deo ljudi reći će da je to zato što želimo vladati do te godine, ne razumiju da pitanje strategije ne smije ovisiti samo o tome tko je na vlasti. Bez planova i programa ne možemo uraditi ništa", rekao je Vučić.

U rijetkim prvim reagiranjima na današnje promoviranje ambiciozne nacionalne strategije razvoja, iz oporbe stižu ocjene da je to "još jedan u nizu besramnih pokušaja da se građanima prodaje magla u trenutku kada država puca po svim šavovima", a država i njezine institucije posežu za sve otvorenijom represijom prema studentima, prosvjednicima, dok se u akademskoj zajednici neposlušnim profesorima i nastavnicima dijele otkazi.

"Režim ponovno poseže za oprobanim receptom - obećavanjem zlatnog doba u dalekoj budućnosti kako bi se sakrila diktatura u kojoj Srbija živi. Zato je ovaj Vučićev plan samo dio premijerske kampanje, koja će biti svedena na pokušaj da se opstane na vlasti i produži pljačka kroz učvršćivanje njegove apsolutističke moći", ocjenila je stranka Srbija centar (SRCE).

Vučiću drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju iduće godine, a očekuje se da će raspisati prijevremene parlamentarne izbore, koje mjesecima na prosvjedima traže studentski pokret i oporba, u vrijeme kada će smatrati da bi mogao osigurati pobjedu Srpske napredne stranke, nadajući se da bi mu to moglo osigurati produljenje vlasti, ali s mjesta predsjednika vlade.