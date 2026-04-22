Zajednica utemeljitelja HDZ-a reagirala na izjave Mesića: 'On želi delegitimirati vodstvo RH'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a reagirala je pismom na izjave bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića, o navodnom toleriranju relativizacije NDH od strane državnog vrha i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, Mesić je na 1. obljetnici proboja zatočenika iz logora Jasenovac izjavio je kako državni vrh tolerira relativizaciju NDH i zločine iz Drugog svjetskog rata.

- Koncentracijski logor Jasenovac bio je gubilište, jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti - istaknuo je Mesić.

U pismu, koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra, ističu kako je riječ o političkim konstrukcijama kojima se već desetljećima pokušava delegitimirati suvremena hrvatska država i njezino vodstvo.

- Laži treba spominjati da se ne bi ponovile. No Stipi Mesiću nema pomoći. "Svjedok Mesić" danas tvrdi da je koncentracijski logor Jasenovac bio gubilište, "jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti", a još jučer je tvrdio da je tamo "možda netko i preminuo, ali da nitko nije bio ubijen" - stoji u pismu.

Podsjetili su i da je Mesić 2019., kada je postao počasni građanin Sarajeva, "amnestirao petokraku pod kojom je razarana Hrvatska".

- Izjavio je da "Jugoslavija nije bila unitarna država nego društvo otvorene demokracije i nacionalnih prava" i da "najkraće rečeno ovaj rat nije bio potreban" jer se "granice nisu promijenile niti za jedan milimetar". On uopće ne percipira činjenicu da smo se borili za samostalnost i da bi bez hrvatskog otpora te granice bile na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag a Hrvatske ne bi bilo, jer je za njega je položaj Hrvatske u Jugoslaviji bio sasvim ok, a rat za samostalnost "nepotreban" - navode dalje u pismu.

Prozvali su i bivšeg predsjednika da je denuncirao Hrvatsku, da je uoči Oluje pokušao izazvati ustavnu krizu, da je provodio detuđmanizaciju, da se nije borio za prava Hrvata u BiH te da je "slao kamione dokumentacije u Haag" čime je kriminalizirao hrvatsku politiku. Prozvali su ga i zbog stavova prema ratu u Ukrajini.