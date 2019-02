'Znam da će me ubiti. Ali prije toga ja moram zaštititi djecu!'

Nije pitanje hoće li me bivši muž ubiti, nego kada će. Ja znam da će me ubiti. Ali prije toga želim učiniti sve da zaštitim svoju djecu, i želim dići institucije na noge, ne samo radi moje obitelji, nego radi sve djece koja imaju očeve nasilnike i radi svih žena koje šute o zlostavljanju jer se boje, govori nam E.D.F. čiji je bivši muž, a ujedno i bivši policajac, uvjetno pušten iz zatvora da bi čuvao djecu dok je E.D.F. bila u bolnici, a to je iskoristio da u petak poslijepodne brutalno pretuče njihovu 14-godišnju kćerku.

Zlostavljana žena, koja se od supruga razvela 2016. godine, u ovom trenutku ne zna gdje je nasilnik niti je li mu određen pritvor. Policija je, kaže, ni o čemu nije obavijestila jer je, navodno, nisu mogli naći. Nevjerojatna joj je ta činjenica s obzirom da su dobro znali da je sve do ponedjeljka bila u bolnici.

'Iz auta je izašao bez lisica, zapalio cigaretu i rukovao se s jednim policajcem...'

U utorak su joj javili da dolaze s njezinim bivšim suprugom napraviti očevid u kući gdje je pretukao kćerku. Žena, koja je u međuvremenu izašla iz bolnice, nije željela biti prisutna na očevidu i sklonila se kod susjeda.

- Vidjela sam kada su došli i da je iz auta izašao bez lisica, zapalio cigaretu i rukovao se s jednim policajcem. Očevid je trajao oko dva sata, a dok su bili unutra u jednom su me trenutku nazvali da me pitaju gdje stoje traperice mog bivšeg muža. Zamislite, nisu me pitali gdje je krvava odjeća mog djeteta, nego gdje su njegove traperice – šokirana je E.D.F.

Kćer pretukao i ukrao joj 700 kuna koje je štedjela za maturalac?

Kaže da je njezin bivši muž oteo pretučenoj kćeri novčanik u kojem je bilo 700 kuna koje je djevojčica uštedjela za maturalno putovanje.Novčanik je nestao zajedno s dokumentima, a žena kaže kako je policija dopustila njezinom bivšem mužu da zadrži novac jer je rekao da je njegov. S osobnom iskaznicom djevojčice koja je bila u novčaniku također bi moglo biti problema, jer zakon predviđa, kaže E.D.F. Da jedan roditelj podnosi zahtjev za izdavanjem, a drugi je podigne kada je gotova.

Krađu novčanika E.D.F. je morala ići prijaviti u policijsku postaju u Petrovoj te sa sobom povesti kćerku i tako je dodatno traumatizirati.

'Osuđena sam na život sa zlostavljačem...'

Zlostavljana žena sada svake sekunde živi u strahu jer njezin bivši suprug, onoga trenutka kada se nađe na slobodi, može doći u njihovu zajedničku kuću na koju ima pravo jednako kao i ona. Tamo on ima svoju sobu koju koristi.

- Osuđena sam na život sa zlostavljačem ili na život pod mostom – govori E.D.F. čija su djeca trenutno kod njezinog brata.

Pretučena djevojčica psihički je loše i ne želi se još vratiti u kuću koja je podsjeća na traumu brutalnih batina, a njezin sedmogodišnji brat, dječak s autizmom i Aspergerovim sindromom, duboko je potresen, pita se što je skrivio i plače jer nije uspio zaštititi sestru.

Sljedeći tjedan E.D.F. planira okupiti oko sebe ljude koji budu voljni te otići na Markov trg pred zgradu Vlade.

- Želim tamo pitati ministra policije tko je odgovoran što moju djecu nitko nije zaštitio. I želim pitati ministricu Murganić zašto mi nitko tijekom razvoda nije rekao da sam mogla tražiti isključivo skrbništvo i da su brakorazvodna parnica i podjela imovine dva odvojena postupka. Umjesto toga, oni su meni prijetili prijavama ako djecu jednom mjesečno ne odvedem u zatvor da ih otac vidi. A što je s pravima moje djece? Zašto nitko njih nije pitao što osjećaju i što žele – govori nam ogorčena i očajna zlostavljana žena.

Nasilniku odredili mjesec dana pritvora

Kako doznajemo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pritvorio je na mjesec dana bivšeg specijalca S. F.-a (46), koji je pretukao kćer (14) . Nasilnik je kazneno prijavljen zbog osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela povrede djetetovih prava te kazneno djelo tjelesne ozljede završio je u istražnom zatvoru kako ne bi mogao utjecati na svjedoke i(li) ponoviti kaznena djela.