Župan Posavec uputio je apel ravnatelju bolnice u Čakovcu: 'Ne potpisujte otkaz kirurzima'

Nema ništa od pregovora, osam kirurga odlazi, to je definitivno. Četvero već ima nova radna mjesta, a ostali su u fazi traženja radnog mjesta i to je to, kazao je u srijedu dr. Dražen Krištofić, jedan od desetero kirurga koji su prije dva tjedna otišli na bolovanje nezadovoljni imenovanjem novog šefa kirurgije bolnice u Čakovcu....

Krištofić je poručio i kako se ne slaže s ravnateljom Nikolom Hrenom koji je kazao da je situacija u bolnici stabilna...

- Nema govora o tome da se u čakovečkoj bolnici sad normalno radi i operira. Sustav je nažalost u kolapsu. U pet dana samo im jedan abdominalan kirurg radi jer je drugi na godišnjem, s tim da on ne dežura. Kirurzi su premoreni. Ako je bilo nas 19 kirurga, a sad ih je 11, znači da je po Hrenovom onda nas osam bilo viška, ako kaže da sad sve štima. S tim da moram reći kako sad u Čakovcu kirurzi operiraju iza dežurstva što je protuzakonito. Ne rade kirurške kolonoskopije, kao ni kolorektalne karcinomi što smo sve mi radili. Znamo da iz Čakovca šalju pacijente u Varaždin - istaknuo je Krištofić u razgovoru za 24sata.

Navodi kako je za sve kriv novi ravnatelj bolnice Nikola Hren.

- Krivac za sve je Hren, rasturio je kolektiv koji je bio postrojen gdje se znalo tko što radi. Preko noći je rasturio sustav koji nam je bio posložen. Dr. Pala koji se doškolovao na Harvardu je smijenio s mjesta pomoćnika za kvalitetu SMS porukom. Dr. Pal je vrhunski kirurg i tako ga se riješio - ističe.

A o cijeloj situaciji sad se na društvenim mrežama oglasio međimurski župan Matija Posavec. Njegovo priopćenje, koje je naslovio "Ravnatelju, ko boga vas molim, nemojte potpisivati otkaze kirurzima", prenosimo u cijelosti...

"Danas svjedočimo medijskim informacijama da prestaju razgovori i komunikacija ravnatelja i Uprave s kirurzima Županijske bolnice Čakovec, te će se potpisati raskid radnog odnosa sa čak osam, ponavljam osam, liječnika kirurga, koji će na taj način biti grubo otjerani iz Županijske bolnice Čakovec. Iako Međimurska županija od prošle godine više nema nikakvu ingerenciju ni utjecaj nad odlukama koje se donose unutar Županijske bolnice Čakovec, kao županu i predstavniku svih građana Međimurja izuzetno mi je stalo do razvoja sustava zdravstvene zaštite, razine pružanja zdravstvenih usluga i ne mogu mirno promatrati urušavanje temeljne djelatnosti i stupa zdravstvene skrbi unutar bolnice. Jedino što mogu, na ovaj način, ponovno apelirati, pozvati, tražiti, predlagati, pa i kleknuti ako treba pred Vama ravnatelju, da vratite svih osam kirurga na posao, u operacijske sale, na odjele kirurgije, u našu bolnicu koju su i oni svojim iskustvom, znanjem i doprinosom gradili i stvarali. Svakom laiku je potpuno jasno da je ovakav sustav organizacije kirurških djelatnosti u bolnici neodrživ. Možete ga „krpati“ kratko vrijeme, možete tumačiti da ste se „ekipirali“, možete u brojnim javnim istupima govoriti da je sve u redu, ma možete i dalje veliku energiju trošiti i da mene osobno prozivate i napadate, ali molim Vas da se konačno osvijestite i ispravite pogrešne odluke. Svi mi koji smo u javnom sektoru - ovdje smo prije svega zbog naših ljudi. Naših građana i pacijenata. Oni su važniji od političkih stranaka, važniji od političkih mentora, važniji od osobnih egoističnih ciljeva ili osvete i netrpeljivosti prema bilo kome. Ništa u životu ne traje vječno, i nemojte da Vas ovaj trenutak moći i slave dovede u poziciju da Vas povijest pamti po urušavanju zdravstvenog sustava, ili, ne daj Bože, da na duši nosite ljudski život. Razmislite još jednom i prihvatite ovaj ljudski poziv da zajedno štitimo interese našeg Međimurja i naših ljudi. Ukoliko pak i dalje ostajete pri svojoj odluci, i s pozicije ravnatelja Bolnice raskinete radni odnos s osmero kirurga, pozivam te liječnike da ostanu u sustavu zdravstvene skrbi Međimurja. Liječnici su nam potrebni, poštujemo ih, trebamo ih i kao župan ih pozivam da ostanu u sustavu ustanova nad kojima je Međimurska županija zadržala osnivačka prava. To su Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu i Dom zdravlja. Sustav primarne zdravstvene zaštite, hitne medicine i javnog zdravstva u Međimurju će ih cijeniti, poštovati i nastojati zadržati da u Međimurju obavljaju najplemenitiji posao – liječe naše pacijente i spašavaju ljudske živote", napisao je Posavec...