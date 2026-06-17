Danas naši 'vatreni' igraju svoju prvu utakmicu ovog Svjetskog prvenstva. U Dallasu u 22 sata po našem vremenu snage će odmjeriti s reprezentacijom Engleske.
ANKETA Koji vam je 'vatreni' najzgodniji? Dajte svoj glas
Ususret prve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026, donosimo vam anketu gdje možete glasati za najzgodnijeg nogometaša Hrvatske reprezentacije.
Izbornik Zlatko Dalić za Ameriku odabrao je sljedeće igrače:
Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).
Braniči: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).
Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).
Glasati možete ovdje:
Tko vam je naš najzgodniji nogometaš na ovom Svjetskom prvenstvu?
- Dominik Livaković 5 glas/ova
- Dominik Kotarski 2 glas/ova
- Ivor Pandur 0 glas/ova
- Joško Gvardiol 42 glas/ova
- Duje Ćaleta-Car 4 glas/ova
- Josip Šutalo 9 glas/ova
- Josip Stanišić 1 glas/ova
- Marin Pongračić 1 glas/ova
- Martin Erlić 6 glas/ova
- Luka Vušković 13 glas/ova
- Luka Modrić 11 glas/ova
- Mateo Kovačić 3 glas/ova
- Mario Pašalić 1 glas/ova
- Nikola Vlašić 3 glas/ova
- Luka Sučić 1 glas/ova
- Martin Baturina 4 glas/ova
- Kristijan Jakić 3 glas/ova
- Petar Sučić 0 glas/ova
- Nikola Moro 4 glas/ova
- Toni Fruk 8 glas/ova
- Ivan Perišić 5 glas/ova
- Andrej Kramarić 7 glas/ova
- Ante Budimir 1 glas/ova
- Marco Pašalić 6 glas/ova
- Petar Musa 1 glas/ova
- Igor Matanović 2 glas/ova
Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje.
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