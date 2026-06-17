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AJMO DEČKI

ANKETA Koji vam je 'vatreni' najzgodniji? Dajte svoj glas

Piše 24sata,
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ANKETA Koji vam je 'vatreni' najzgodniji? Dajte svoj glas
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Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Danas naši 'vatreni' igraju svoju prvu utakmicu ovog Svjetskog prvenstva. U Dallasu u 22 sata po našem vremenu snage će odmjeriti s reprezentacijom Engleske.

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Ususret prve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026, donosimo vam anketu gdje možete glasati za najzgodnijeg nogometaša Hrvatske reprezentacije. 

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Izbornik Zlatko Dalić za Ameriku odabrao je sljedeće igrače: 

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Braniči: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL



Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

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Glasati možete ovdje: 

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje.

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