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OASIS

Braća Gallagher tuže bivšeg ton majstora zbog vrijednih snimki

Piše Maša Mai Čigir,
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Braća Gallagher tuže bivšeg ton majstora zbog vrijednih snimki
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Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION
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Braća Gallagher pokrenula su pravni postupak kako bi spriječila prodaju stotina sati snimki nastalih tijekom zlatnog razdoblja Oasisa, što bi moglo imati značajan utjecaj na njihova autorska prava i nasljeđe benda

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Braća Gallagher, Liam i Noel, pokrenuli su pravni postupak protiv bivšeg tonskog majstora grupe Oasis, Huwa Richardsa, njegova sina Owaina i aukcijske kuće Littleton Auctions. Razlog su stotine sati snimki nastalih tijekom zlatnog razdoblja britanskog benda, koje bi se uskoro trebale naći na dražbi. Liam i Noel Gallagher u utorak su Visokom sudu podnijeli tužbu s ciljem da spriječe prodaju vrijedne arhivske zbirke. Riječ je o materijalu koji bi, prema procjenama, mogao postići cijenu između 1,2 i 1,6 milijuna funti.

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Zbirka obuhvaća snimke nastale između 1994. i 2001. godine, u razdoblju kada je Oasis izrastao u jedan od najvećih britanskih rock bendova. Među materijalima su tonske probe, uvježbavanja, ali i brojni neformalni razgovori i međusobna zadirkivanja Liama i Noela Gallaghera. Posebno je vrijedna navodna snimka koncerta Oasisa iz 1996. godine na Loch Lomond, za koju se tvrdi da je jedina postojeća snimka tog nastupa. Cijela kolekcija sastoji se od 209 DAT-traka, 73 analogne kazete i tri MiniDisca. Huw Richards ranije je izjavio da je kvaliteta zvuka izvrsna te da su snimke praktički spremne za mastering i eventualnu objavu kao koncertni album.

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U središtu pravnog spora nalazi se pitanje vlasništva i autorskih prava. Richards tvrdi da je zakoniti vlasnik snimaka jer ih je sam napravio i fizički posjeduje. S druge strane, predstavnici Oasisa smatraju da bend, odnosno povezane pravne osobe, zadržava prava intelektualnog vlasništva i autorska prava na materijalu. Prema izvorima bliskima slučaju, Richards se prije pokretanja sudskog postupka navodno obratio braći Gallagher kako bi provjerio jesu li zainteresirani za otkup snimki, no pregovori nisu završili dogovorom. Jedan izvor za britanske medije rekao je da je Richards zbog tužbe 'razočaran i zbunjen', osobito zato što je prethodno pokušao ponuditi materijal braći Gallagher.

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Snimke bi u subotu trebala ponuditi aukcijska kuća Littleton Auctions iz Worcestershirea, a procjenjuje se da bi cijela zbirka mogla biti prodana za između 1,2 i 1,6 milijuna funti. Međutim, potencijalni kupac ne bi automatski dobio mogućnost komercijalnog iskorištavanja snimki. Prodavatelji su naglasili da postoje pitanja vezana uz autorska i druga prava intelektualnog vlasništva. U postupku se kao tuženici, uz Huwa Richardsa, njegova sina Owaina i Littleton Auctions, navode i druge strane povezane s prodajom. S druge strane spora nalaze se Oasis Partnership, Sony Music te Big Brother Recordings, diskografska kuća povezana s braćom Gallagher.

Liam i Noel Gallagher godinama su bili poznati po turbulentnom odnosu, a Oasis se raspao 2009. godine nakon dugogodišnjih nesuglasica između braće. Prošle godine ipak su ponovno stali zajedno na pozornicu u sklopu dugo iščekivanog povratka benda i turneje. Upravo zbog velikog komercijalnog i povijesnog značaja razdoblja iz kojeg potječu sporne snimke, njihova je potencijalna prodaja izazvala posebnu pozornost.
Direktor Littleton Auctionsa Ben Homer ranije je potvrdio da su predstavnici Oasisa upoznati s dražbom i da su izrazili zabrinutost zbog prodaje.

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- To je sasvim razumljivo s obzirom na opseg i značaj tog materijala - izjavio je Homer i nadodao kako aukcijska kuća provodi sve propisane pravne postupke.

A hoće li snimke ipak završiti na dražbi sada će ovisiti o daljnjem razvoju sudskog postupka.

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