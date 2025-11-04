Danijela Dvornik kritizirala je snimanje groba Dine Dvornika: 'Uvijek isto. Jad i primitivizam'

Danijela Dvornik burno je reagirala na svojim društvenim mrežama. Naime, udovica Dine Dvornika podijelila je vrlo upečatljivu poruku, nakon što je netko snimio grob kralja funka, uz natpis: 'Dino Dvornik. Legenda. Zaboravljen od svih'. Najnovijom objavom na svojem Instagram storyju Danijela je iskazala potpuno nezadovoljstvo.

- Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam! - napisala je Danijela.

Nedavno je zaintrigirala javnost kada je objavila fotografiju na jedrilici gdje je uživala s misterioznim muškarcem. Isto tako, ranije se fanovima obratila i kada ju je u kući dočekala scena koja bi malo koga ostavila ravnodušnim. Prije toga, pohvalila se i kako vježba s girjama od 28 kila, radi čučnjeve i vježbe za trbuh.

Podsjetimo, Danijela i Dino u bračnu su luku uplovili 1989. godine, a njihova ljubav često je bila u fokusu javnosti. Prerano preminuli pjevač, Danijeli je posvetio i pjesmu 'Ljubav se zove imenom tvojim'. U prosincu 1990. na svijet im je stigla i kći Ella, koja je danas vrlo popularna influencerica, čiji je privatni život također pod povećalom javnosti.

