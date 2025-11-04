Obavijesti

Show

Komentari 0
NIJE JOJ SJELO

Danijela Dvornik kritizirala je snimanje groba Dine Dvornika: 'Uvijek isto. Jad i primitivizam'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Danijela Dvornik kritizirala je snimanje groba Dine Dvornika: 'Uvijek isto. Jad i primitivizam'
5
Foto: Instagram

Danijela je poslala prilično oštru poruku snimateljima videa. Podsjetimo, ona i Dino u bračnu su luku uplovili 1989. godine. Njihova ljubav često je bila u fokusu javnosti, a u braku su dobili i kći, poznatu influencericu, Ellu

Danijela Dvornik burno je reagirala na svojim društvenim mrežama. Naime, udovica Dine Dvornika podijelila je vrlo upečatljivu poruku, nakon što je netko snimio grob kralja funka, uz natpis: 'Dino Dvornik. Legenda. Zaboravljen od svih'. Najnovijom objavom na svojem Instagram storyju Danijela je iskazala potpuno nezadovoljstvo. 

- Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam! - napisala je Danijela. 

Foto: Instagram

Nedavno je zaintrigirala javnost kada je objavila fotografiju na jedrilici gdje je uživala s misterioznim muškarcem. Isto tako, ranije se fanovima obratila i kada ju je u kući dočekala scena koja bi malo koga ostavila ravnodušnim. Prije toga, pohvalila se i kako vježba s girjama od 28 kila, radi čučnjeve i vježbe za trbuh.

Žene oduševljene, muškarci na udaru Dvornik: Samo hrabri muškarci mogu se uhvatiti u koštac sa ženom koja sjaji nakon 50-e
Dvornik: Samo hrabri muškarci mogu se uhvatiti u koštac sa ženom koja sjaji nakon 50-e

Podsjetimo, Danijela i Dino u bračnu su luku uplovili 1989. godine, a njihova ljubav često je bila u fokusu javnosti. Prerano preminuli pjevač, Danijeli je posvetio i pjesmu 'Ljubav se zove imenom tvojim'. U prosincu 1990. na svijet im je stigla i kći Ella, koja je danas vrlo popularna influencerica, čiji je privatni život također pod povećalom javnosti. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči
KAKO SE VI BUDITE?

FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči

Brojne slavne djevojke čim otvore oči, vole 'okinuti' selfie i pokazati pratiteljima kako izgledaju prirodne i bez šminke na licu. No, mnogi primijete i druge detalje koje se kriju u krevetu...
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
GALERIJA SAVRŠENSTVA

FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Časopis People skoro 40 godina objavljuje listu najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Mnogi su muškarci nosili tu titulu, a neki od njih i više puta...
Cijeli svijet oduševljen je našom misicom: Ima li Hrvatska šanse za pobjedu za Miss Universe?
LJEPOTICA OČARALA

Cijeli svijet oduševljen je našom misicom: Ima li Hrvatska šanse za pobjedu za Miss Universe?

Hrvatska misica Laura Gnjatović stigla je u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Njezine fotografije i snimke već su sad očarale publiku diljem svijeta!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025