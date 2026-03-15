David Amaro o showu Tvoje lice zvuči poznato i u koga bi se htio transformirati: 'Bila bi mi čast'

Prošlog tjedna krenula je nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a pobjedu je odnio David Amaro, s transformacijom u eurovizijsku zvijezdu Melody. Izveo je njezinu pjesmu 'Esa Diva' i oduševio žiri i publiku. U novoj epizodi u nedjelju publika će vidjeti njegov novi nastup, a za 24sata ispričao je kako izgledaju transformacije, što mu je najizazovnije i kakva je atmosfera iza kulisa.

Kako vam je bilo prvi put stati na pozornicu popularnog showa i jeste li uopće očekivali takav početak?

Pa osjećao sam jedno veliko uzbuđenje i tremu svakako. Pogotovo jer sam za prvu emisiju imao baš veliki zalogaj, imitirati prvo ženski lik i drugo, konkretnu divu. I to u pjesmi na španjolskom.

Kako su izgledale pripreme za transformaciju u Melody i koliko vam je trebalo da uhvatite njezin stil i energiju?

Pa trebalo je. Kad muškarac imitira ženu tanka je linija do neukusa i nikako nisam želio da ispadne tako, nego da se što više približim Melody i da ljudi stvarno misle da je na bini žena. Jako volim flamenco i u njezinom pjevanju se osjeti utjecaj istog pa mi taj dio nije predstavljao preveliki problem. Najveći problem su bile štikle i onaj zadnji element koji je koreografski bio baš zahtjevan. Što se energije tiče, samo sam morao biti diva. To može. Haha.

Što vam je u toj transformaciji bilo najizazovnije, glas, pokreti ili ulazak u sam karakter izvođačice?

Moram reći da je bilo najteže staviti muški dio sebe sa strane. Morao sam psihološki pristupiti toj ulozi i popričati sa sobom, da me sad ovo ne pravi manje muškarcem, nego čak suprotno; sigurnijem u to tko sam i što sam. Mada ionako vjerujem da mi ovo nije zadnja ženska uloga u showu, pa se psihički pripremam i za sve što me još čeka.

Publika vas je već gledala u slovenskoj verziji showa 'Znan obraz ima svoj glas'. Koliko vam to iskustvo pomaže u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Pomaže, a i odmaže. Drugi put ti neke stvari više nisu toliko nove i na isti način zanimljive koliko su ti bile kad si ih radio prvi put. Pa moram naći nešto totalno novo da me digne, ako mi u nekom trenutku zbog nekih bezveznih razloga padne motivacija. A iskustvo iz Slovenije mi najviše pomogne na bini, gdje sam uvijek spreman, da se može dogoditi nešto nepredvidljivo. Jer uvijek se dogodi.

Kakva je atmosfera među kandidatima iza kulisa i koliko se međusobno bodrite tijekom priprema?

Odlična. Super smo tim i iznimno mi je dragi biti dio jedne tako lijepe ekipe.

Postoji li neki izvođač ili izvođačica u koje biste se posebno voljeli transformirati tijekom ove sezone?

Sve je to zabavno, ovaj ples i žene i sve to, ali moje srce je iz Bosne i to je muzika koju volim i sam izvodim, tako da bi mi bila ogromna čast dobiti legendu poput Halida Bešlića.

Glazbom ste se počeli baviti vrlo rano. Kako se danas sjećate trenutka kad ste kao dvanaestogodišnjak snimili svoju prvu pjesmu 'Ta Ljubezen'?

Pa uzbuđenje i jedna dječja nevinost i nada da me čeka život koji želim. I evo dočekao sam ga. Dobro, minus štikle i korzeti, ali skoro pa tu smo (smijeh).

Dio karijere proveli ste u Manchesteru, gdje ste pjevali u gospel zboru Manchester Inspirational Voices. Koliko vam je to iskustvo pomoglo u glazbenom razvoju?

Mnogo. Tamo sam naučio što znači raditi u grupi, i znati se vokalno tome i prilagoditi. Ma da za vokal je to i logično, ali više mi je značilo, da sam naučio poniznosti tamo i vidio da je jedan veliki atribut znati prepoznati kad je tvoj trenutak da zasiješ i kad nije. Nisi jedini, i nisi ti glavna zvijezda, nego smo svi skupa. Od tad sam svjestan da uspjeh ne znači nužno da si ti glavni, nego kad ti ne smeta i da je neko drugi ispred tvojih očiju glavna zvijezda. Kad te to zapravo i raduje.

Tamo ste imali priliku surađivati s raznim glazbenicima, među ostalima i s JP Cooperom. Postoji li neka anegdota ili trenutak iz tog razdoblja koji vam je posebno ostao u sjećanju?

Snimali smo spot za njegovu pjesmu Good friends (live verziju) gdje se pojavljujem i ja, i nešto se zavuklo u snimanju, pa smo imali viška vremena, i tad je JP normalno sjeo s nama na pod, jeo pizzu i malo ispitivao tko smo i šta smo… Nije to trebao raditi, ali je prvo bio čovjek, a tek onda velika zvijezda. Na tom primjeru sam naučio kako se pravi izvođač treba ponašati.

Nastupali ste i kao prateći vokal na turneji grupe Take That. Kako pamtite to iskustvo?

Dosta slično kao JP. To se sve događalo u nekom istom periodu. S Take That sam proveo više vremena nego sa JP-om, skupa smo odradili oko 10 koncerata po arenama, imali probe gdje su također pokazali kako se prave zvijezde ponašaju. Na jednom koncertu je kao gost uletio i njihov bivši član Robbie Williams koji se isto svima nama predstavio i bio jako drag. Mislim da bi to ustvari moralo mnogim pjevačima biti prva lekcija, kako se ponašati ako te jednog dana stigne veliki uspjeh, i tek onda neki vocal coaching. Džabe ti glas, i pjesme ako nisi prvo čovjek. I oni su to svi prema meni i bili.

Rođeni ste u Sloveniji, imate bosanske korijene, a živite u Trstu. Koliko su vas sve te različite sredine oblikovale?

Mnogo. Toliko, da sam bio baš primoran naći svoj identitet. Puno, puno sam se tražio, baš zbog toga, jer je moja velika istina da nigdje kulturološki ne pripadam, a uvijek sam to želio. Ne bih nikad za sebe rekao da sam sve po malo, ja stojim iza toga, da sam ustvari ničiji, i da imam svoj neki kulturološki sistem, i da me naprosto treba upoznati, da se sazna što je to točno. Nekad mi je to bilo veliki minus, a danas ogroman ponos.

Posljednjih godina gradite i svoju solo priču kroz koncerte 'Amaromantika'. Kakva je atmosfera na tim koncertima i što vam je najvažnije prenijeti publici?

Amaromantika ovaj mjesec slavi već dvije godine. To je jedna lijepa koncertna priča, koja svaki put postaje sve veća i veća. Napravili smo i jedan veći koncert u Siti Teatru u Ljubljani i kroz ove moje koncerte bitno mi je da ljudi idu kući sa osjećajem, da je ovo nešto više nego samo koncert. I da ovo nije samo moje veće, nego je naše veće.

Kad pogledate svoj dosadašnji glazbeni put, postoji li neki trenutak u karijeri koji vam je posebno ostao u pamćenju?

Moj prvi solistički koncert prije dvije godine. Iako sam dugo u ovom poslu, tek sam prvi solo koncert napravio s 30 godina. Jer sam se bojao da ljudi neće htjeti platiti kartu za mene i slušati me. Bojao sam se onoga što je kruta realnost ovog posla, da je i kod mene neki hype koji je lažan. Ali sam se, hvala Bogu, uvjerio da itekako imam vjerne fanove koju su sve samo ne lažni i da će drage volje doći na više mojih koncerata, ne samo na jedan.

Što biste voljeli da publika kroz ovu sezonu 'Tvoje lice zvuči poznato' upozna ili možda prvi put otkrije o Davidu Amaru?

Volio bi da ih dotaknem na neki način i da na kraju sezone kažu da bi jednog dana voljeli otići na moj koncert. Neki kažu da se kroz transformacije, kad si svaki tjedan neko drugi, ne može u očima publike graditi tvoj osobni glazbeni identitet, ali ja vjerujem u energiju i u to da će se to nekako prenijeti na ljude.

Uz sve obaveze, nastupe i putovanja, ostaje li vam vremena i za privatni život, ima li mjesta za ljubav?

Ostane, naravno, trenutno manje, ali svakako mi je moj privatan život važan, jer samo tako mogu svojoj publici donijeti nešto novo. Ako čovjek nema ništa samo za sebe, onda teško može dati nešto autentično drugima.