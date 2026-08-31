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SRETNI I ZALJUBLJENI

Dečko Jennifer Aniston pričao o glumici: 'Ona je puna ljubavi'

Piše Maša Mai Čigir,
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Dečko Jennifer Aniston pričao o glumici: 'Ona je puna ljubavi'
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Foto: Instagram
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Dečko Jennifer Aniston tijekom gostovanja u podcastu otvoreno je govorio o ljubavi prema glumici i bliskosti s njenim prijateljima

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Dečko glumice Jennifer Aniston, Jim Curtis, podijelio je uvid u Anistonin osobni život tijekom epizode The Jamie Kern Lima Show. U intervjuu, Curtis je govorio o bliskoj grupi prijatelja koju Aniston ima te koju je opisao kao 'grupu najboljih prijatelja koji su poput obitelji'.

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- Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno što sam dio te obitelji i što sam dobrodošao kod njih - rekao je.

Aniston je prvi put fotografirana s Curtisom tijekom boravka na jahti na Mallorci prošlog ljeta, gdje su im se pridružili Jason Bateman i njegova supruga Amanda Anka te Courteney Cox. Nekoliko tjedana kasnije ponovno su viđeni s Batemanom i Ankom u New Yorku, a par dana prije no što je objavljena epizoda podcasta, par je viđen kako odlazi s večere u Los Angelesu s Coxom, Batemanom, Ankom i Lisom Kudrow.

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Foto: instagram


Govoreći o svom odnosu s glumicom općenito, hipnoterapeut je rekao da stvari 'idu jako dobro'.

- Moja veza s njom je tako prizemna i tako otvorena, brižna i ​​puna ljubavi. Osjećam se blagoslovljeno što sam u vezi s nekim tko je tako otvorenog srca, ljubazan i pun ljubavi - rekao je.

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Aniston i Curtis svoje prvo javno pojavljivanje imali su u studenom na ELLE-ovom događaju 'Women in Hollywood', gdje je glumici odana počast. Najavio ju je njen dugogodišnji prijatelj, Adam Sandler, koji je spomenuo i Curtisa te dao blagoslov njihovoj vezi. Rekao je da su on i njegova supruga Jackie iznimno sretni što su se Aniston i Curtis pronašli i što imaju vezu kakvu zaslužuju.

- Volimo te, Jim - rekao je Sandler.

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Foto: Frazer Harrison


Aniston je jednom prilikom u intervjuu za ELLE u studenom opisala Curtisa 'prilično izvanrednim'.

- Hipnoza je jedna od mnogih stvari koje on radi, pomaže mnogim, mnogim ljudima. On je vrlo poseban, vrlo normalan i vrlo ljubazan te želi pomoći ljudima da se izliječe, da prođu kroz svoju traumu i stagnaciju i dođu do jasnoće. To je prekrasna stvar kojoj je posvetio život - rekla je o Aniston.

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