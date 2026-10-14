'Diana je bježala tjelohranitelju, pa se noću vozila po Londonu i prostitutkama dijelila novac'

Princeza Diana znala je noću sama izlaziti iz Kensingtonske palače kako bi dijelila novac prostitutkama i provjerila kako se snalaze beskućnici, tvrdi Dickie Arbiter, bivši kraljevski glasnogovornik.

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Arbiter je za Daily Mail rekao kako je princeza osjećala da su ti noćni izlasci nešto što mora učiniti, no svoju ulogu odigrali su i usamljenost i dosada. I Arbiter izdaje knjigu o kraljevskoj obiteljo, 'On Duty with the Royals: The Inside Story of the Modern Monarchy', koja se temelji na 12 godina rada na mjestu glasnogovornika britanske kraljevske obitelji. Blisko je surađivao s kraljem Charlesom, tada princom od Walesa, i princezom Dianom od 1988. godine, tijekom njihova razdvajanja i razvoda, a 1997. bio je zadužen za odnose s medijima tijekom njezina pogreba.

Arbiter tvrdi kako je princeza bila vrlo usamljena u Kensingtonskoj palači te da je znala pobjeći svom tjelohranitelju kako bi krenula u tajne humanitarne pohode.

storyeditor/2022-08-17/PXL_121125_619.jpg | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS

- Imala je samo telefon kojim je mogla nazvati prijatelje. No oni nisu baš bili voljni prolaziti kroz sve sigurnosne procedure kako bi je posjetili. Morala je zaštitarima dati imena i adrese prijatelja, registracijske oznake njihovih automobila, vrijeme dolaska i odlaska. Sve je to bilo prilično komplicirano. Pozivala je ljude na ručak, ali ne i na večeru, pa je očajnički tražila nešto čime bi se bavila. Pokušavala bi pobjeći, govoreći svom tjelohranitelju: ‘Večeras ne idem nikamo. Možeš uzeti slobodnu večer.’ A onda bi se, gle čuda, automobil ipak pojavio pa bi se vozila po Paddingtonu. Nije samo dijelila novac seksualnim radnicama nego se i vozila uokolo kako bi vidjela kako se snalaze beskućnici. Osjećala je da je to nešto što mora učiniti, ali radila je to i iz dosade, kazao je Arbiter koji se osvrnuo i na tvrdnje Dianinog mlađeg brata, Charlesa Spencera, da je kralj Charles, tada princ od Walesa; nakon Dianine smrti zvučao 'ushićeno'.

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- Bio sam ondje, u samom središtu zbivanja. Bio sam zadužen za sve aktivnosti povezane s medijima. U Spencerovim memoarima bilo je dijelova zbog kojih sam se zapitao: ‘Odakle mu ovo?’. Pitam se zašto ljudi jednostavno ne mogu pustiti Dianu da počiva u miru. Gotovo 30 godina slušamo kako se neprestano ponavljaju iste priče. Nema se više što novo reći. Jednostavno nije u Charlesovoj prirodi da bude osoba kakvom ga Spencer prikazuje. Vidio sam ga onoga dana kada se Diana vratila, samo nekoliko sati nakon smrti. Izašao je iz zrakoplova i mislim da ga nikada nisam vidio toliko slomljenog, osim nakon smrti njegova prastrica, lorda Mountbattena. Bio je potpuno slomljen. Zato je Spencerova tvrdnja da se ponašao poput nekoga tko je upravo dobio na lutriji čista izmišljotina. To nema nikakve veze sa stvarnošću, zaključio je Arbiter.